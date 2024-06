Toyota říká, že její nové spalovací motory změní pravidla hry, jsou prý úplně jiné než ty dosavadní včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Odhodlanost Japonců dokázat, že spalovací motory ještě neřekly poslední slovo a mohou být něčím, co údajně lepším řešením vezme vítr z plachet, nikoli naopak, je pozoruhodná.

Ještě před několika málo lety byla Toyota vnímána jako výrobce sice mimořádně spolehlivých, ovšem také veskrze nudných aut. Kromě toho začala být více než kdo jiný spojována s elektrickým pohonem, neboť Prius první generace, tedy první masově vyráběný hybrid světa, představila již v roce 1997. Je proto až paradoxem, že dnes na Japonce většina nadšenců nahlíží jako na spasitele spalovacího pohonu a s ním spojených aut, která vás nedostanou pouze z jednoho místa na druhé, ale ještě se při jejich řízení pobavíte.

Stojí za tím i trojice nových motorů, které Toyota vyvíjí ve spolupráci s Mazdou a Subaru. Tyto jednotky totiž nabídnou vyšší výkon než agregáty, které nahrazují. Zároveň ale budou spojené s nižší spotřebou a na ni navázanými emisemi CO2, stejně jako s kompaktnějšími rozměry. Třeba základní 1,5litrový čtyřválec bude o 10 procent menší a 10 procent nižší než 1,5litrový tříválec. To bude mít vliv na výšku kapoty, načež se nové vozy Toyoty stanou celkově efektivnějšími.

Technický šéf Hiroki Nakajima se nové jednotky nebojí nazvat „řešením, které změní pravidla hry“. Kolegům z Auto News pak dále sdělil, že budou „úplně jiné“ než motory, které automobilka dosud používala. Za vším prý stojí zkušenosti, které nabrala při vývoji vodíkových aut. Klíčové přitom bylo zapojení přepracované Corolly GR do šampionátu Super Taiyuku Series, které prosadil Akio Toyoda. Značka totiž vůz osadila ne palivovými články, nýbrž spalovacím motorem.

Rozdílem oproti standardnímu pohonu bylo spalování vodíku, které přineslo nemalou výzvu, neboť ten hoří rychleji a při vyšších teplotách než benzin. Technici značky ale nakonec tuto překážku překonali, což byl klíčový poznatek pro vývoj efektivnějších spalovacích jednotek. „Vývoj vodíkového motoru skutečně přispěl k našemu hlubšímu pochopení tepelné účinnosti agregátů. Byl spouštěčem pro tuto technologii,“ uvedl k věci Nakajima.

Jak zmíněná jedna-pětka, která dorazí v atmosférické i přeplňované verzi, tak dvoulitr v prvé řadě počítají s hybridní pomocí. Snížení zdvihu válců totiž vyústilo v ponížení točivého momentu, což bude suplováno právě elektrifikací. V dlouhodobém spektru ovšem Toyota počítá hlavně s příchodem alternativních paliv, ať už jde o ta syntetická nebo právě vodík. Obojí by dle představ Japonců mělo stačit ke splnění veškerých emisních norem.

O konkrétních specifikacích automobilka zatím mlčí, nedávno se nicméně začalo spekulovat o návratu Toyoty Celica, jenž by používala právě jeden z nových motorů. Přeplňovaný dvoulitr by pak ve své výkonné verzi měl produkovat 400 koní, tedy mnohem více, než nabízí GR86 či dokonce Supra. Zdá se tedy, že Japoncům by se daný přístup mohl vyplatit, zvláště když velká konkurence pro budoucnost stále trvá na jediné alternativě.

Nové motory Toyoty vyvíjené ve spolupráci s Mazdou a Subaru mají změnit pravidla hry, ke všem zmíněným značkám tak mohou přivábit řadu nových zákazníků. Foto: Toyota, Mazda, Subaru

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

