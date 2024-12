VW v tichosti zařízl jeden ze svých nejvíc ikonických motorů, i když by ho lidé s chutí kupovali dál dnes | Petr Prokopec

/ Foto: HPA Motorsports, tiskové materiály

Volkswagen „drobnosti” typu zákazník nebo poptávka dávno nezajímají, kupředu ho žene hlavně ideologie a vlastní nesmyslné cíle. Kvůli nim motor VR6 skončil v Evropě a znovu kvůli nim končí i všude jinde. Čím teď bude VW oslovovat náročnější publikum, je otázkou, zjevně ale znovu jen pro nás.

Nikdy jsme nebyli, nejsme a ani nebudeme těmi, kdo vám bude diktovat, jaké pohonné ústrojí si do auta máte koupit. Pokud tedy toužíte po elektromobilu, prosím, k dispozici je vám jich celá řada. Stejně tak vám nebudeme vymlouvat koupi plug-in hybridu či třeba dieselového vozu. A už ani v nejmenším se vám nepostavíme do cesty ve chvílích, kdy zamíříte pro benzinové auto - každý má své potřeby a preference, od racionálních po zcela emotivní.

Právě těm by měly vycházet vstříc automobilky, to je jejich byznys. Tedy byl, dnes je vrcholem obchodní extáze „compliance”, tedy vyhovění všemožným předpisům a nejlépe ještě něco víc než to. Automobilky došly k závěru, že ony jsou těmi, které ví, co je dobré, ony konají dobro a - jak padlo nedávno - se zákazníkem jednají ve stylu fráze: „Přivezli jsme ti kamion dobra. Tak se raduj, nebo ti rozbijeme držku.”

Máte tak stále větší smůlu, pokud byste v autě chtěli mít něco, co se automobilce nehodí do krámu. A to dokonce i v případě, kdy to samé chce 40 procent lidí, pro výrobce typu VW nic neznamenáte. Smůlu tak brzy budou mít i všichni, kdo by chtěli mít nový Volkswagen s ikonickým motorem VR6, protože německá automobilka 12. prosince vyrobila jeho vůbec poslední exemplář.

Na tuto skutečnost poukázal mluvčí VW Andreas G. Schleith, jak si všimli kolegové z Motor1. Pod jejich článkem se pak rozvinula méně květnatá, avšak mnohé vypovídající diskuze. Přičemž pokud čekáte, že lidé v souvislosti s koncem výroby zmiňují úlevu, pak nejspíše pro další várku čerstvých informací zamiřte jinam. Realitou je totiž nemalý stesk, kdy většina diskutujících zmiňuje, že právě motor VR6 byl tím jediným důvodem, proč neskončili u konkurence a koupili si třeba SUV Atlas.

Jinými slovy, ukončení výroby je dalším přešlapem, kterých Němci v posledních letech mají na kontě značné množství. Také proto je dnes VW v problémech. Z těch jej ale mají dostat pouze úspor, jenže aby Němci mohli skutečně pomýšlet na návrat na výsluní, je třeba, aby nabízeli to, po čem zákazníci skutečně touží. A to, co je odděluje od konkurence, což motor VR6 jednoznačně byl.

Na místě jsou tedy skutečně otázky, kdy se vlastně do Wolfsburgu vrátí zdravý rozum. I když konec šestiválce s úzce rozevřenými řadami válců je momentálně spojen se Spojenými státy a Čínou, z evropské nabídky byl totiž vyřazen již před pár lety. O důvodech ani není třeba spekulovat, ostatně jsou společné pro prakticky veškeré objemnější, tuplem pak atmosféricky plněné jednotky, které ze starého kontinentu téměř zmizely. Nevyhovovaly totiž laboratornímu měření spotřeby resp. jí přímo úměrným emisím CO2 na kilometr, i když v praxi šlo často o opak.

Realita ale dnes málokoho zajímá, ikonickému motoru je tedy možné po takřka 34 letech, během nichž vzniklo téměř 1,87 milionu exemplářů, zamávat na rozloučenou. A zrekapitulovat, kde všude se objevil. Pokud bychom ale měli být úplní, bylo by zapotřebí hodně stohů papíru, neboť jednotku nepoužíval jen VW, ale také Audi, Porsche, Seat či dokonce Škoda, která jej montovala do Superbu druhé generace. Mimo to ale poháněl i Ford Galaxy, Mercedes-Benz Vito či Artegu GT.

Za tak rozsáhlým rozšířením stála skutečnost, že jednotka dokázala pohánět jak vozy z nižších segmentů s pohonem předních kol, tak třeba i sportovní zadokolky nebo SUV s oběma roztáčenými nápravami. Navíc dokázala pět menší operní árie. Jenže emisní limity se začaly přitvrzovat všude, načež možností, kde ji nasadit, jen ubývalo. Zájem nezájem, „compliance” zvítězila, zazvonil zvonec a s pohádkou o kompaktním šestiválci je konec.

Ikonický VR6 se nabízel v mnoha verzích napříč mnoha koncernovými značkami, a vlastně nejen pod jejich kapotou. Nyní je s ním zřejmě definitivně amen. Foto: Volkswagen

Zdroj: Andreas G. Schleith@Instagram přes Motor1

Petr Prokopec

