Výměna oleje doma může být na moderním autě skoro neřešitelný úkol, automobilky jako by to dělaly schválně

Že si toho na moderním autě sami moc neopravíte, musíte přijmout jako fakt už v momentě, kdy si ho jdete koupit. Že na některých z nich ale nelze reálně provést ani primitivní výměnu oleje, je na pováženou.

Někteří lidé se o svá auta starají nejraději sami. Někteří z tradice, jiní s vidinou ušetřit za sazby servisů, další prostě proto, že je mají rádi a chtějí jim takto dávat to nejlepší. Pokud patříte mezi některé z nich, jistě víte, že moderní automobily takové praxi ani trochu nenahrávají, zejména kvůli přemíře elektroniky. Vyřešit doma jakýkoli elektronický problém je tak téměř nemožné, to ale většina z nás dávno přijala.

Horší je, že dnes už si na většině nových aut sami nevyměníte ani mechanické díly, jako jsou brzdy - i ty jsou dnes prošpikované elektronikou, bez jejíhož seřízení se auto nehne. A někdy je skoro nemožné docílit opaku. Kupříkladu u Audi s elektronickou ruční brzdou je nejenže nevymění neautorizovaný servis, ale dokonce ani autorizovaná centra jiných značek koncernu VW. Audi používá zvláštní diagnostiku nedostupnou komukoli jinému, zadní brzdy s elektronickou „ručkou” vyžadují specifickou kalibraci a byť se jistě najde někdo, kdo do výměny půjde i bez ní, s ohledem důležitost přesného fungování brzd to nelze označit za rozumné. Zadní brzdy na moderních Audi tak zkrátka správně vyměníte jen v servisu Audi, ať chcete nebo ne.

Přes léta trvající posun tímto směrem tu ale pár jistot přece jen zůstávalo. A mezi ně patřila výměna oleje. Ať už máte Škodu 120, poslední Octavii nebo cokoli běžnějšího mezi tím, obvykle nejde o nic složitého. Stačí vypustit starý olej, vyměnit olejový filtr a dolít nový. Na místě bude i vynulování intervalu takového úkonu, který elektronika sleduje, i na to ale obvykle existuje postup, který zvládnete doma - u nejmodernějších aut s rozsáhlými palubními systémy je to někdy dokonce jednodušší než kdy dříve. Vzhledem k tomu, že jde běžně o nejčastější a nejdůležitější úkon je fajn mít možnost tuhle věc zvládnout bez asistence, také v jejím případě ale už existují vozy, u kterých jde o téměř neřešitelný úkol.

Na vině tady není elektronika, ale spíše komplikovaná konstrukce moderních aut. Snaha výrobců dostat maximum stejných dílů do maxima modelů vede k tomu, že se někdy drbají na levém uchu spíš už pravou nohou, hlavně aby nemuseli měnit výrobní postupy a spouštět nový vývoj. Dají tak raději přednost extrémně složitým montážním postupům, než aby změnili cokoli jiného.

Něco takového zřejmě udělal Ford v případě nové generace Mustangu GT, tedy verze s motorem 5,0 V8. Jak upozorňuje mechanik z firmy Late Model Restoration na videu níže, postup výměny oleje v tomto voze je hořce komický proces, který je i s profesionálním zázemím neskutečně otravný a v domácích podmínkách bez zdviže a elektrického nářadí prakticky nerealizovatelný.

Zezačátku se vše zdá být podobné jako u předchozí generace Mustangu, možná i kvůli zmíněnému použití standardizovaných dílů ale Mustang GT postrádá přístupový otvor k olejovému filtru v krytu motoru, což celý proces nesmírně komplikuje. Nyní musí celý kryt dolů, což vyžaduje odstranění 20 (!) upevňovacích prvků - 15 šroubů a 5 spon. Bez elektrického nářadí a zpod auta stojícího před domem si nedovedeme představit, že bychom to dělali bez telefonátu doktoru Chocholouškovi na závěr.

Samotná výměna oleje je standardní, složení auta do původní podoby je ale ještě složitější. Přední straně krytu se nechce do vyčleněných zářezů tak moc, že i zkušený mechanik ztrácí nervy a říká, že výměna je „otravně složitá”, to už něco znamená. Sám jsem olej měnil na nespočtu typů aut v nespočtu konkrétních případů a někdy tento či obdobné úkony připomínají gynekologické operace. Ovšem všechny se nakonec daly v domácích podmínkách zvládnout, do tohoto už bych nešel.

Mechanik z Late Model Restoration říká, že Ford konstrukci auta změní, protože tohle je prostě nesmysl, ale nebyli bychom si tím tak jistí. Ostatně i komentující na internetu nezřídka podezírají Ford, že to dělá schválně (nebo aspoň využívá příležitostí) nejen proto, aby ušetřil na výrobě či vývoji, ale i vydělal něco na servisních úkonech, které by jinak jeho dílny dělat nemusely. Tohle jsou hotové hladové zdi - servisy to dělat musí a ještě tím tráví nesmyslné množství času.

Možná to tak je, možná ne, na každý pád můžu jen vzpomínat na doby, kdy jsme s otcem měnívali olej na jeho někdejší Škodě 120, což se s ohledem na tehdejší životnost olejů dělalo co chvíli. A tak jsme to prováděli všude. Na chatě, na staré silnici u lesa, před domem... Stačil starý lavor, jeden klíč, nový filtr a 4 litry oleje. Pro dva lidi to byla práce na minuty, ve výsledku to skoro připomínalo pit stop ve Formuli 1. Starý olej jsme pak nalili zpět do nádob od toho nového a pak obsah vylili na čerpací stanici do vyčleněné nádoby - bylo to dokonce i ekologické, ani kapka nazmar. Dnes je něco takového absolutně nepředstavitelné, u Fordu Mustang určitě ne, s tímhle se budete babrat klidně hodiny bez jistého výsledku...

