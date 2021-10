Číňané levně nabízí cestu, jak si udělat Maybach z auta, které se jako Maybach ani nevyrábí před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Carbest

V komunistickém světě závazky zjevně dál předhánějí úkoly, a tak se stalo, že Číňané nabízí repliku auta, které vám neprodá ani sama automobilka.

S jakýmikoli napodobeninami čehokoli se v obecné rovině vypořádáváme snadno. Je to podle nás nesmysl, který akorát více nebo méně devastuje auto, na jehož základech byl postaven, aniž by jej jakkoli přiblížil vozu, jímž by chtěl být. Je hezké udělat si falešné Ferrari na základech Pontiacu Fiero, výsledkem ale je, že Ferrari stejně nemáte a vaše Fiero se stane jen náchylnější k problémům kvůli provedeným změnám. Nic z toho ale neznamená, že by si takové vozy nezasloužily pozornost.

S jedním skutečně pozoruhodným se nově vytasili Číňané. Tamní firma Carbest totiž začala dokonce ve velkém vyrábět a nabízet sady, které udělají jinak velmi drahý Mercedes-Maybach z levnějšího Mercedesu-Benz třídy E. Pikantní je, že nic jako Mercedes-Maybach E se vůbec neprodává, a Číňané tak vlastně napodobují něco, co ani nebylo stvořeno. Na věc se ovšem dá hledět i jinou optikou.

Třídy E a S jsou si historicky velmi podobné a ve svých předchozích provedení byly skoro stejné. Právě na tom Carbest staví a jakýsi menší Maybach S v jeho předchozí iteraci „vytváří” z Mercedesu E stále současné, ovšem předfaceliftové generace. A jakkoli ze zveřejněných fotek omezené kvality není jasné, jak moc si Číňané vyhráli s detaily, je třeba uznat, že výsledek působí zdařile a zmate i nejedno zkušenější oko.

K tomu je třeba dodat, že celý kit vychází velmi levně, v přepočtu asi na 24 tisíc Kč. Týká se tedy jen nezbytných částí karoserie, za přebarvení na dvoutónový lak či typická kola moderních Maybachů už si musíte připlatit, ale stejně. Uvážíme-li, že nový Mercedes-Maybach třídy S dnes stojí od 4 297 920 Kč a potřebnou ojetou třídu E můžete mít klidně za 500 tisíc Kč i s čtyřválcovým dieselem, rýsuje se tak cesta k o poznání levnějšímu Maybachu na pořízení i na provoz.

Z našich slov jste jistě pochopili, že to není cesta, kterou bychom se chtěli nebo doporučovali ubírat. Fotky jednoho z takto předělaných aut zveřejněné na Instagramu ale ukazují, že na oko výsledek funguje skutečně docela dobře.

Mercedes-Maybach E sice neexistuje, v Číně si ale můžete objednat kit, který ho „stvoří” a docela dobře dělá dojem většího Maybachu S. Foto: Carbest

Zdroj: Carbest

Petr Miler

