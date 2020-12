Firma stvořila extrémní Škodu Octavia Combi s 530 k a 4x4, prodala se za tučnou sumu před 3 hodinami | Petr Miler

Kombíky nemusí být nudná a pomalá auta, v případě touhy po něčem opravdu rychlém ale obvykle musíte sáhnout po modelech drahých značek. Tato Octavia Combi je výjimkou.

Chvála bláznovství, chce se říci při pohledu na tento stroj. Škoda Octavia RS třetí generace je dobré a rychlé auto už v základu a není ničím až tak výjimečným, pokud ji někdo upraví klidně na 400 koní. Takový vůz může jet až ke 300 km/h, autoři ale obvykle zůstávají vesměs u stejného „hardwaru” - tedy motoru 2,0 TSI různými úpravami a pohonu předních kol. Nic proti tomu, ale limity jsou jasné. Kombík na fotkách níže je docela jiné zvíře.

Německá firma RM-Performance si dala tu práci a do Octavie III Combi nacpala kompletní pohon z Audi RS3. A neudělala to na přání zákazníka, ale „z hecu”, aby ukázala, co dovede. To znamená pětiválcový motor 2,5 TFSI, který lze upravit klidně na výkon nemající daleko k 1 000 koní, převodovku DSG DQ500, která i s podobnými parametry umí pracovat a pohon 4x4 sice s mezinápravovou spojkou Haldex, ale rovněž řádně dimenzovaný. Kdo poznal, co zvládne poslední Audi RS3 a co z něj lze dostat už relativně mírnými úpravami, tuší, co teď máme před sebou.

Je to bez velké nadsázky auto, které na jednu stranu dokáže převézt rodinu i s nákladem v relativním komfortu a na druhou klidně potrápit Ferrari. Pohon z Audi nebyl ve voze použit v sériové podobě, ale byl dále upraven. Tato Octavia RS tedy disponuje výkonem až 530 koní díky většímu turbu, novému sacímu a výfukovému potrubí, novému výfuku a náležité softwarové úpravě.

Dále dostala nový podvozek KW V3 Inox se stabilizátory opět z RS3. Perlička k tomu? Karbon-keramické brzdy původem u Audi RS7, které jsou tak velké, že se sotva vejdou do 19" kol OZ Ultraleggera s pneumatikami 235/35 R19. Tohle je seriózní náčiní pro rychlou jízdu kdekoli, s čímž koresponduje i použití poloskořepinových sedadel z Audi TT RS uvnitř. A také dynamické parametry odpovídají.

Úpravce neudal zrychlení z 0 na 100 km/h, z vlastní zkušenosti ale víme, že i méně ambiciózně vyladěná RS3 zvládne stovku za něco málo přes 3 sekundy. Zrychlení 100-200 km/h majitel uvádí, 7,4 sekundy, stejně jako maximální rychlost 313 km/h. To jsou parametry pár let starých supersportů za miliony, se kterými bude mít i problém třeba i nové Audi RS6 - to více jak 305 km/h nejede.

O tomto projektu jsme psali skoro přesně před rokem, kdy byl teprve v přípravách. Od té doby byl dokončen, vůz posloužil jako prezentační a následně byl nabídnut k prodej. Se 110 tisíci km na tachometru, z nichž ovšem naprostá většina byla najeta s technikou, která už v autě není a schválením pro běžný provoz od TÜV se prodal za 43 500 Eur, tedy asi 1,15 milionu Kč.

To je spousta peněz na ojetou Octavii III, ani úplně novou čtvrtou generaci takto draze nekoupíte v jiných než bláznivých specifikacích. Na druhou stranu, jen takové karbon-keramické brzdy na RS7 budou stát statisíce, o kompletním pohonu z RS3 ani nemluvě. Natož pak o dalších úpravách. Možná to tedy byla i docela výhodná koupě, teď už vůz bohužel není k mání. Pokud vás ale okouzlil, můžete sledovat inzerci, jednoho dne se jej jeho kupec jistě znovu rozhodne zase prodat. A nebo vám RM-Performance postaví jiný, tam bychom ale počítali s nejméně takovou sumou za samotnou přestavbu.

Tohle není obyčejná upravená „oktávka”, ale kompletně přestavěný vůz používající pohon Audi RS3, navíc upravený. Jeho dynamika je z ranku supersportovních kupé, prodal se za více jak 1,1 milionu Kč. Foto: RM-Performance

Zdroj: RM-Performance

