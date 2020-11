Firma staví levné kopie Lamborghini na bázi rodinného auta. Vypadají překvapivě dobře před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: Executive Modcar Trendz

Pravda, znalejší oko z většiny úhlů odhalí, že se nejedná o skutečné Lamborghini, ale co byste také chtěli, když za základ posloužilo rodinné auto s motorem vpředu?

Lidé se do staveb replik exkluzivních aut, která si v jejich originální podobě nemohou dovolit, pouští docela často. Na jednu stranu nám vrtá hlavou, proč se nespokojí s vozem, na který skutečně mají a pouští se do potěmkinovských staveb, kdy jim v rukou beztak zůstane původní stroj v jiném hávu. Na druhou stranu to ale nechceme šmahem odsoudit - pokud je něčím životním snem jezdit ve výjimečném supersportu, toto bývá často jediná cesta, jak se jeho splnění alespoň přiblížit.

Aventadory, tedy nástupce Murciélaga od italského Lamborghini je v případě podobných ambiciózních konstrukcí častým objektem zájmu. Jedna z dříve probíraných kopií se může směle řadit mezi nejotřesnější repliky všech dob, dnes vám ale ukážeme něco povedenějšího. Nejde o podomácku vyrobený stroj, ale profesionální práci indické společnosti Executive Modcar Trendz, která se na stavbu podobných replik specializuje a nabízí je zákazníkům jako jiné katalogové úpravy. Jednou nich je právě stavba Lamborghini Aventador a i když ji založila na z podstaty nevhodné Hondě Accord, dosáhla překvapivě dobrého výsledku.

Nebojte, nepřišli jsme o zrak ani vkus, úplně jiná koncepce japonského vozu střední třídy je pro stavbu repliky supersportovního vozu pochopitelně limitující. Motor je na špatné straně vozu, stejně tak primárně hnaná kola, a tak se některé základní linie se tedy originálu citelně vzdalují - podběhy jsou ale příliš velké, střecha končí hodně vysoko nad zemí a kryt motoru klesá moc prudce k zádi kopie. Přesto existují úhly, ze kterých byste na první pohled neřekli, že toto není Aventador. Třeba zepředu.

Sedí i řada detailů. Oranžová metalická barva v originále zvaná Arancio Argos odpovídá vzoru, výfuková koncovka je také přesně okopírovaná. Přední a zadní lampy jsou skoro dokonalé a nechybí dokonce ani dveře s vertikálním systémem otvírání. Uvnitř je to vždy horší a i tento interiér má k dokonalosti daleko, přesto je třeba říci, že díky snaze napodobit specifický středový tunel si na první pohled zdálky pořád můžete myslet, že jde o Lambo..

Minimálně o velké snaze přiblížit rodinnou Hondu nízkému Lamborghini nemůže být pochyb, výsledek skutečně vypadá překvapivě dobře. Auto sice nepojede jako Lambo, pojede jako Honda, ale to třeba při „poskakování” po městě bude mít i své výhody. Oproti originálu je tahle stavba o hodně levnější, za 2 500 000 indických rupií (asi 740 tisíc Kč) si skutečné Lambo nekoupíte. Jestli ovšem má smysl dát tolik peněz za pořád jen převlečenou Hondu nižší hodnoty, je jinou otázkou.

Zdroj: Executive Modcar Trendz

Mirek Mazal