Japonci stvořili drahý Mercedes pro chudé, faleš prozradí jen pár „detailů” před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Liberty Walk

Na první pohled si skutečně snadno spletete, na jaké auto se vlastně díváte. Stroj hrající si na Mercedes třídy G v provedení od AMG vypadá až hrozivě, přinejmenším rozměry a výkony ale nesedí.

Suzuki považuje řada lidí za velmi okrajovou automobilku, za výrobce motorek, který omylem nabízí také pár aut. Platí to zejména v Evropě, kde o Suzuki skoro není slyšet. O to větší překvapení nabízí pohled do prodejních statistik, neboť japonská automobilka jen loni prodala na starém kontinentu 171 932 vozů. Takové Subaru tedy překonává devítinásobně a Hondu dvojnásobně. Rovnat se jí pak dokonce nemůže ani Mazda, spíše než alternativu tu tedy máme jednoho z významnějších hráčů. Byť pochopitelně do takového Volkswagenu s jeho 1,34 miliony registrací má Suzuki stále ještě daleko.

Prodeje japonské značky nicméně loni stejně jako zbytek branže zasáhl koronavirus, kromě toho se z nabídky musel pakovat i model Jimny. Ten sice nepatřil mezi absolutní bestsellery, předloni si však našel hned 16 605 nových majitelů. Loni nicméně automobilka objednávky ukončila, jde o jedno z aut, kterému lámou vaz pravidla EU. K mání jsou tak už jen skladové zásoby, jenž sice budou letos rozšířeny, ovšem trochu upravenou variantou hrající si na dodávku.

Jimny tedy sice bude k mání i nadále, ovšem pouze jako užitkové provedení s přepážkou oddělující kabinu od zavazadelníku. Dá se tedy předpokládat, že registrace již nebudou tak silné jako dříve. To ale ve výsledku může být pro zájemce dobrá zpráva, neboť mohou počítat s daleko větší výjimečností. A pokud by jim nestačilo, že kromě nich si Jimny pořídí už jen pár tisíc dalších lidí, mohou využít nabídky tuningové společnost Liberty Walk, která z jejich vozu udělá Mercedes-Benz třídy G pro chudé, a to hned ve verzi od AMG.

Japonský úpravce domácímu SUV nadělil nová světla, se kterými dorazila unikátní čelní maska a také nárazník s LEDkami pro denní svícení. Dále pak nechybí kapota motoru s výrazným nasávacím otvorem, jenž nemalou měrou připomíná Mercedes-AMG G 63, který dnes stojí nejméně 4,2 milionu Kč. Vizáží této verze pak bylo ostatně ovlivněno i výfukové potrubí, jehož dvojitá koncovka nyní ústí před levým zadním kolem. Modifikace tím však nekončí, zmínit je třeba i střešní spoiler, nová kola či okenní deflektory.

V kombinaci s černým lakem tedy Jimny vypadá opravdu hrozivě, což ale bohužel již není zopakováno pod kapotou. Na českém trhu byl totiž vůz k mání pouze s atmosférickou jedna-pětkou, která dávala k dobru 102 koní. I když se tedy hmotnost japonského SUV pohybuje jen lehce nad tunou, na trhání silnic to nestačí. A je více jasné, že výrazně schopnější není ani přeplňovaný 0,6litrový tříválec, který byl k mání na jiných trzích, kde nabízel ještě nižších 64 koní.

Pokud tedy skutečně budete chtít navodit dojem Mercedesu i v pohybu, nejspíše vám nezbude nic jiného, než kromě agresivně stylizovaného bodykitu sáhnout také po výkonnější pohonné jednotce. V té chvíli vám ale nejspíše nebude stačit ani milion korun, a to přesto, že v interiéru se toho již tolik nezměnilo. Černočerné téma bylo totiž naplněno instalací černého koženého čalounění, jenž pokrývá přední a zadní sedadla.

Suzuki Jimny připomíná po zásahu tuningové firmy Liberty Walk mnohem dražší Mercedes-Benz třídy G. Německému SUV se ale nemůže rovnat motorovým prostorem, kde je možné volit mezi 64koňovým turbo-tříválcem a 102koňovou atmosférickou jedna-pětkou. Foto: Liberty Walk

Zdroj: Liberty Walk

Petr Prokopec