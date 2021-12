Na světě je konečně Škoda blízká Lamborghini, říká si Ursus a s drsným vzhledem pojí 545 Nm před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Embrach, tiskové materiály

Škodovky udělaly v poslední dekádě po designové stránce pořádný krok vpřed, až se o chystaném Enyaqu začalo říkat, že vypadá jako Lamborghini pro chudé. To ve výsledku úplně neplatí, konvenční Kodiaq se ale tomuto vzoru přiblížit zjevně může.

Auta značek Škoda a Lamborghini spolu za normálních okolností nemají a ani nemohou mít mnoho společného, pomineme-li tedy „osobu” mateřského koncernu. Když se ale Lambo s modelem Urus vrátilo do vod označených písmeny SUV, dalo tím o poznání větší prostor k připodobnění. Neboť zatímco supersportovní kupé nevyrábí skoro nikdo, SUV vyrábí téměř všichni.

Jen tak se mohlo stát, koncept Škody Enyaq v roce 2019 byl často označován jako Lamborghini pro chudé či spíše o něco chudší. O sériovém provedení to dost dobře říci nelze, to je ale do značné míry tím, že výsledná „krabice na kolech” úplně nenásleduje linie konceptu, to bude dělat až Enyaq Coupe. I před jeho příchodem se ale můžeme podívat na silniční Škodu, která k SUV Lamborghini na pohled zase tak daleko nemá, dokonce si podobně říká.

Jde o Kodiaq Ursus, který vznikl pod taktovkou švýcarského dealera Škody jménem Embrach. Za normálních okolností u dealerů nevznikají zase tak zajímavá díla, tohle je ale výjimkou. U Embrachu totiž Kodiaqu nepřidali jen pár koní a karbonové lízátko pod přední nárazník, auto výrazně „překopali” a rozšířili jej o citelných 7 cm na každé straně. Máme před sebou tedy o 14 cm širší vůz, který takovým není jen díky vytáhlým blatníkům, změnil se třeba i tvar dveří ve spodní části, řešení víčka nádrže, spousta pracných detailů.

Auto navíc zamířilo o 40 mm níže k zemi a dostalo i specifická, 21" kola. Nevíme, jestli s tím půjde někde jezdit, čistě po vizuální stránce ale smekáme klobouk - Kodiaq Ursus vypadá svalnatě a přitom elegantně, skutečně nemá daleko ke svému italskému vzoru. Vznikl ještě na bázi dieselového RS, takže pod kapotou má motor 2,0 TDI, upravený na 275 koní a 545 Nm ale ostudu jistě dělat nebude.

Podívejte se na víc sami na fotkách níže, dáváme palec nahoru. Jestli se tohle auto dá koupit a případně za kolik, Embrach neuvádí.

Přiblížit Škodu Lamborghini může znít troufale, tento Kodiaq Ursus ale nevypadá zle. Foto: Škoda Embrach, tiskové materiály

Zdroj: Škoda Embrach

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.