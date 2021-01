Němci nabízí krabičku, která tuctový motor aut Škody levně změní na „sportovní” před 4 hodinami | Petr Prokopec

Němci trochu hřeší na to, že po slovem „sportovní” si každý představí něco trochu jiného, nezajímavá ale jejich nabídka skutečně není. Ze sériového výkonu motoru 1,5 TSI udělá 190 koní za 26 tisíc.

Trend downsizingz pohonných jednotek aut odstartoval již před více než 15 lety. Za tu dobu prošly motorové prostory nových automobilů opravdu radikální proměnou. Spíše než na šestiválec tak dnes narazíte na tříválec, u mnoha firem pak dokonce ani nepochodíte se žádostí o dvoulitr. Prim zkrátka hrají agregáty s malým objemem, jež se v menší či větší míře spoléhají na přeplňování. Jelikož však je dnes kladen důraz na spotřebu, již ani přítomnost turbodmychadla nezaručuje závratné výkony.

Důkazem za všechny budiž benzinová jedna-pětka koncernu VW Group, která v nabídce mnoha značek nahradila motor 1,4 TSI. Tato pohonná jednotka přitom původně odstartovala svůj život s turbem i kompresorem jako 180koňová, posléze však zůstala pouze u prvního typu přeplňování. S ním poskytovala 150 koní, tedy stejný výkon, jakým se nyní chlubí novější, 1,5litrový agregát. Ač tedy vlastně došlo na upsizing, v případě výkonu se nic nezměnilo.

Pokud se vám 150 koní zdá být málo, pomocnou ruku podává německá tuningová firma ABT Sportsline. Ta se rozhodla začít letošní rok tím, že častou jednotku nových škodovek předělá na „sportovní” a výsledek nabídne za zajímavou cenu. Výsledkem je, že za 999 Eur (cca 26 tisíc Kč) nabízí krabičku zvanou Engine Control Power, která výkon navyšuje motoru 1,5 TSI na 190 koní. Kromě toho je možné počítat s 290 Nm točivého momentu namísto standardních 250.

Jestli vám to přijde dostatečně sportovní, nevíme, výkon ale prý pro úpravce nebyl prioritou, s tím by šlo zajít i dál. Prim prý hrál důraz na spolehlivost i ovladatelnost, odtud tedy ona zmínka o sportovnosti. Vyšší výkon je tedy k dispozici až ve chvíli, kdy se pohonná jednotka zahřeje. Zvýšený točivý moment navíc usnadňuje jízdu na vyšší převodové stupně, pročež lze ve výsledku počítat s nižší spotřebou. Není tak vlastně překvapivé, že tuningová firma na vše poskytuje záruku. S tou standardní od výrobce se totiž pochopitelně musíte rozloučit.

Výkon lze navýšit snad všem koncernovým vozům osazeným oním 1,5litrovým motorem, ABT výslovně jmenuje i Škody Scala (6500), Octavia III (5E07), Octavia IV (NX00), Karoq (57A0), Kodiaq (5650) a Superb III (3V00), třebaže na snímcích si můžete prohlédnout pouze VW Golf, Audi A3 a Seat Leon. V případě zájmu byste si ovšem měli pospíšit, nikoliv však proto, že by počet krabiček Engine Control Power byl limitovaný. ABT hodlá ve druhém pololetí letošního roku cenu téhož zvýšit, a to na 1 249 Eur (asi 32 700 Kč). Jsme zvědavi, zda to skutečně udělá...

Navýšení výkonu na 190 koní si můžete dopřát prakticky pro každý koncernový vůz osazený přeplňovanou jedna-pětkou, výsledkem má být 190koňový, „sportovní” motor. Foto: ABT Sportsline

