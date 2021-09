Němci neobvykle upravili Teslu, přidali jí výkon a také falešnou masku chladiče před 3 hodinami | Petr Miler

Tradiční úpravci zatím na elektrická auta příliš nesahají a pokud ano, zůstávají u vzhledu či nanejvýš u podvozku. Němci zašli dál, vlastně možná až moc daleko.

Úpravy elektromobilů zatím nejsou příliš častou věcí. A když už se nějaká objeví, obvykle nezachází příliš hluboko do technické podstaty vozu. Důvodem není, že by se tuneři elektromobilů štítili nebo si s nimi nevěděli rady, obojí vychází hlavně z jejich relativní novosti a malého rozšíření. Vyvinout komplexní tuningový program stojí peníze, vyžaduje zkušenosti a po změnách sáhne jen malé promile majitelů. Když pak elektromobily používá hrstka lidí, šance na návratnost prvotní investice je minimální.

Tento stav se ale mění a měnit bude, ať už to politici s protěžováním elektrických aut dotáhnou kamkoli. Do hledáčku se tak dostávají i známým tuningovým firmám, jako je Manhart, která proslula hlavně úpravami BMW a Mini, čas od času si ale pohraje i s vozy jiných značek. Tentokrát došlo na Teslu Model 3 a výsledná kreace je pozoruhodná hned z několika pohledů.

Jednak technicky, neboť tuning elektromobilům obvykle nepřidává výkon, jakkoli to bude technicky ještě snazší než u turbomotorů. Úpravci se s elektromotory teprve učí, Manhart se ale snaží - jeho MHTronik Powerbox dostává z Modelu 3 Performance, který Němci poladili, 37 koní a 60 Nm navíc, což vozů dodává maximálně až 550 koní a 720 Nm. Odtud se také bere označení úpravy Manhart TM3 720. Jen u motorů ale nezůstalo.

Baterie si tedy dál musí vystačit s hraniční kapacitou 82 kWh, původní jsou také poněkud nepřesvědčivé brzdy. Změnil se ale podvozek díky novým komponentům od H&R a 21" kolům Baracuda s pneumatikami o rozměru r235/30 R21. A také vzhled, a to dosti výrazně - nejde tu ani tak o černo-černé pojetí s šedo-červeným rychlým pruhem, ale hlavně o to, co vozu Němci provedli na přídi.

Jakási nálepka na ní vytváří falešnou masku chladiče, což je mimořádně bizarní. Na jednu stranu chápeme, že je to vizuální záležitost a některým se i Model 3 takto líbí více. Na druhou... Je to prostě technická hloupost i v náznaku, je to něco jako maska chladiče na Porsche 911. I kdybychom řekli, že to nevypadá špatně, jde o nonsens, který nelze akceptovat jako takový.

Obtížněji akceptovatelná může být i cena, neboť Manhart TM3 720 přijde kupce nejméně na 74 900 euro, tedy asi 1,9 milionu Kč a bezmála o 20 tisíc euro (507 tisíc Kč) víc než srovnatelný originál. To je dost peněz na relativně lehký tuning, ale znovu - Model 3 s dodatečně zvýšeným výkonem je dnes něco velmi neobvyklého.

Němcům tleskáme za snahu, jinak ale Manhart TM3 720 vypadá trochu pouťově, zejména pak zepředu - hru na masku chladiče nemůže technicky založený člověk vystát. Foto: Manhart

