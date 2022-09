Němci posílají výkony dieselů do závratných výšin, s úsporným autem teď lze konkurovat i BMW M3 před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: TurboZentrum

Pro dnešní dobu je to novinka jako stvořená. I když se nic nevyrovná ržajícímu šestiválci benzinového BMW M3, jeho 25 až 30 litrů spotřeby benzinu při náruživé jízdě leze do peněz. Upravená BMW s motory 35d a 40d teď nabízí srovnatelnou dynamiku klidně s o 10 litrů nižší spotřebou.

Již mnohokrát jsme konstatovali, že u nových aut se výrobci stále více zaměřují na to, co požadují úřady, než aby plnili přání zákazníků. I když tedy dieselové motory jako takové nikdy neztratily oblibu, nakonec v českých bazarech jsou převážně soukromými kupci pořád jasně preferovanou volbou, z nových aut mizí. A můžeme se jen ptát, kam by jejich vývoj dospěl, kdyby politici nezačali naftové motory tlačit do kouta - však ani špičkové motory nedávných jako 50d od BMW (400 koní) nebo 4,0 TDI od koncernu VW (až 435 koní) dnes vůbec nejsou v prodeji.

Ochutnávku možného nabízí tuningová scéna, která z politických tlaků živa nikdy nebude, potřebuje přízeň koncových zákazníků. Na tomto poli se diesely dále těší pozornosti už kvůli výše zmíněnému a možnosti existujících motorů jsou posouvány dál. S posledním úspěchem se nyní hlásí německá firma TurboZentrum, jenž se již dle názvu zaměřuje na přeplňované motory. Těm pak dodává lepší turba či pro změnu udržuje ve formě ta stávající.

Aktuálně se Němci vytasili s programem, který je určen majitelům BMW s předchozí generací šestiválcových dieselů o výkonu 313 koní. Ty se dočkaly širokého nasazení a v závislosti na tom kterém modelu nesly označení 35d nebo 40d. V případě nejoblíbenější trojkové řady jde o variantu 335d ve všech karosářských verzích, která rozhodně není slabá. I jako relativně velké a těžké GT dokáže upalovat, ovšem potenciál motoru pro další zlepšení je zjevně nemalý. Přesně ten dokázala společnost TurboZentrum využít, v případě fáze 2 jejího nového hybridního turbosystému je totiž možné počítat s výslednými až 450 koňmi koňmi.

To je více, než svého času nabízelo BMW u čtyřikrát přeplňovaného motoru 50d. A je to stejně jako u verze M3 Competition stejné generace trojky (F80), která vsadila na šestiválcové benzinové biturbo. Vzhledem k tomu, že modely 335d byly spojeny automaticky s pohonem všech kol, minimálně v přímce by mohla mít tehdy vždy zadokolková M3 co dělat.

První fáze úprav přitom zahrnuje optimalizované kolo kompresoru, stejně jako zesílená ložiska. S tou druhou je pak spojen ještě nový housing kompresoru, mimo to do hry samozřejmě vstoupila i optimalizace řídicí jednotky. Ta je podstatná i z toho důvodu, že celý program nebude určen pouze pro jedinou variantu. Místo toho z něj mohou či budou moci těžit i pozdější modely německé značky osazené třílitrovým šestiválcovým turbodieselem. A vlastně nikoliv pouze ty osazené logem BMW, vyšší výkon je k dispozici i Alpinám.

Snad více než výkon je ovšem zajímavější cena. Úpravce si totiž za fázi 2 účtuje jen 2 022 Eur, tedy zhruba 50 tisíc korun. K tomu pak sice ještě musíte přihodit práci, která nebude levná, nicméně i při pohledu na celkový účet za 100 000 Kč může či lépe řečeno musí přetrvávat spokojenost. Je totiž třeba si uvědomit, že více než 355 koní vám duo BMW/Alpina nenabídnou ani u současné generace. Za M340d xDrive s 340 koňmi přitom musíte vyplatit minimálně 1 743 300 Kč, hezkou ojetou 335d xDrive předchozí generace koupíte za polovinu.

Klíčová úspora je nakonec ale nakonec ta za palivo - i když BMW 335d není zrovna auto dělané pro economy runy, není problém s ním jezdit za 5 ž 6 litrů nafty, když se trochu snažíte. A opravdu rychlou jízdu zvládne za 12 až 13 litrů. I s vyšším výkonem bude - předpokládáme - problém dostat se přes hranici 20 litrů i při pravidelném využívání oněch 450 koní. M3 má spíše problém dostat se pod tu samou hranici, směrem nahoru ji (na oko) zastaví jen limit ukazatele průměrné spotřeby nastavený na 29,5 l benzinu na 100 km.

Jakkoli úpravce nazývá svůj nový turbosystém hybridním, na elektrifikaci u něj nedochází. Místo toho je tím míněna kombinace tovární a mimotovární techniky. BMW 335d předchozí generace přičaruje 137 koní, to je opravdu hodně. Foto: TurboZentrum

Zdroj: TurboZentrum

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.