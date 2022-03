Němci poslali nejdražší Škodu dneška k zemi, za pár tisíc ji umí i rozplácnout do stran před 8 hodinami | Petr Prokopec

Je to na poměry škodovky auto tak drahé, že by se na něj jeden bál sáhnout, Němci s tím ale problém očividně nemají. Enyaq dokáží až o 3,5 cm snížit a o 3 cm jej v každém rohu rozšířit.

Škoda hrála v rámci koncernu VW Group roli značky zaměřené na praktičnost a funkčnost za rozumnou cenu. To poslední už tak úplně neplatí, na praktičnost a funkčnost se ale hraje dál. Také proto prakticky ve všech případech nabízí větší zavazadelník než přímá či nepřímá konkurence, soupeřit však dokáže i s mnoha limuzínami v rámci prostoru poskytovaného na zadních sedadlech. Přesto se ale najdou lidé, kteří u mladoboleslavského výrobce skončí i lidé, kteří mají zájem o jistou sportovnost.

Tito zákazníci obvykle berou vůz Škody jako polotovar, který je třeba ještě dále opracovat, než z něj vznikne skutečný klenot. S větší nebo menší časovou prodlevou tak ze showroomů míří k tuningovým firmám, u nichž si objednávají prakticky vše, co výrobce nabízí za vyšší sumy nebo co pro změnu nenabízí vůbec. Až dosud byl program úpravců zaměřen hlavně na spalovací vozy. Jelikož je však elektrický Enyaq coby nejdražší model značky v prodeji již déle než rok, nemělo by nás překvapit, že i ten je nyní možné vyšperkovat.

S jednou z prvních nabídek se vytasila společnost H&R, která je všeobecně známa podvozkovými komponenty. Nejinak je tomu i v tomto případě, pro Enyaq je totiž k dispozici sada pružin snižují vůz vpředu o 35 a vzadu o 30 milimetrů. Pružiny jsou přitom navrženy tak, aby spolupracovaly se standardními tlumiči. Zatím jsou nicméně určeny pouze pro verze s jedním elektromotorem a tedy s pohonem zadní nápravy. Je pak sice otázkou, co by se stalo po jejich nasazení čtyřkolce, raději to ale zatím nezkoušejte.

Jen u pružin se nicméně společnost H&R nezastavila, dále nabízí také rozšiřovací podložky. Těch je k dispozici hned několik druhů, přičemž základem je rozšíření nápravy o 16 milimetrů. Pokud vám to ovšem nestačí, můžete si dopřát nárůst o 20, 24 30, 36, 42, 44, 50 či dokonce 60 mm. Stejně tak je na výběr i černé nebo stříbrné provedení. Ceny pak startují na 92,55 Eurech (cca 2 400 Kč) za nejmenší provedení, zatímco zmiňované pružiny jsou k dispozici za 352 Eur (asi 9 000 Kč).

Tím nabídka H&R končí, tedy alespoň prozatím. Přihodit tak můžeme jen informaci z českých luhů a hájů, kde má německá společnost své zastoupení a momentálně snížené pružiny nabízí v akci za 7 514 Kč. Rozšiřovací podložky přímo pro Enyaq u nás zatím k dispozici nejsou, změna je ale jistě jen otázka času. Pokud se přitom rozhodnete pro ty největší, dejte nám vědět - Enyaq rozšířený o 6 cm v rámci jedné nápravy se totiž jen tak nevidí.

Dodat pak jen lze, že dle Němců by ani jeden z tuningových komponentů neměl snížit užitnou hmotnost. Narušen pak nemá být ani komfort, vzhled však měl být díky pružinám i podložkám umocněn. Totéž pak má platit o jízdě, která má být lepší hlavně v zatáčkách opět bez vlivu na komfort. Něco nám ale říká, že celkem citelné snížení se bez změny charakteristiky pružin obejít nemohlo.

Upravit si můžete již i Škodu Enyaq, zatím s pomocí snížených pružin a rozšiřovacích podložek. Foto: H&R

Zdroj: H&R

Petr Prokopec

