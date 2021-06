Němci stvořili rodinnou střelu, kombík s 1820litrovým kufrem jede až 350 km/h před 56 minutami | Petr Prokopec

Je to jeden z největších kombíků na trhu, to ale neznamená, že současně nemůže mít výkon, jaký mu bude závidět i Ferrari. Tohle auto má pod kapotou až 940 koní a jede podle toho.

Když se před pár lety začalo hromadně mluvit o udržitelné mobilitě, mnoho lidí začalo na spalovacími motory lámat hůl. Nikoliv proto, že by si takové odmítali koupit. Místo toho jim začal vadit downsizing a přeplňování, stejně jako bující elektrifikace. Skutečně to tedy vypadalo, že sportovní segment má jen krátce před funusem. Nicméně nyní lze na danou éru pohlížet jen jako na období zbytečného strachu. Do všemožných aut totiž míří stále výkonnější hnací ústrojí, která nemusí být ani malá, ani elektrická.

Příkladem za všechny je Mercedes-AMG E63. Tento model dostal čtyřlitrový osmiválec, který u verze S dává k dobru 612 koní a 850 Nm točivého momentu. Na podobná čísla jste přitom ještě před šesti lety mohli zapomenout i u takového Ferrari, osmiválcová 458 Italia totiž produkovala maximálně 605 koní a 540 Nm. Pravdou nicméně je, že zatímco třícípá hvězda k působivým číslům došla s pomocí dvou turbodmychadel, Italové se drželi atmosférického plnění.

Dnes již Ferrari u osmiválcových motorů sází na turba také, nicméně ani tak se Mercedesu nemusí nutně vyrovnat. Model 488 Pista totiž sice disponuje 720 koňmi a 770 Nm, třícípá hvězda ale může zajít ještě o několik úrovní výše. Jen u toho již nebude divize z Affaltebachu, od které se E63 přesunulo do dílen společnosti Posaidon. Ta sídlí ve tři sta kilometrů vzdáleném Mülheim-Kärlich, kde pro vrcholnou třídu E připravila hned čtyři úrovně navýšení výkonu motoru.

Základní úprava zvaná RS 830 navyšuje výkon na 830 koní a krouťák na 1 100 Nm, díky čemuž vůz zvládá sprint na stovku za 3,2 sekundy. Modifikace, jenž tvoří základ i pro další úrovně, pak zahrnují přepracovaná turbodmychadla, sportovní filtr a nový výfuk se sportovním katalyzátorem. Kromě toho ovšem dorazil i nový software řídicí jednotky motoru a převodovky, s níž je spárováno i ono přenastavení elektronického omezovače.

Přesunout se můžeme ke středu nabídky, kde je možné volit ze dvou variant. Ta extrémnější, která se chlubí novými turby s kuličkovými ložisky, disponuje 880 koňmi a 1 200 Nm, přičemž problémem u ní není akcelerace na 100 km/h za 3,1 sekundy. Ve druhém případě ovšem dochází jen na úpravu softwaru a instalaci PowerBoxu, jenž přihazuje 95 koní a 150 Nm. Pro tuto variantu se přitom mohou rozhodnout i majitelé slabšího Mercedesu-AMG E63 s 571 koňmi.

Je nicméně jisté, že nejpřitažlivější je absolutní vrchol, se kterým je spojeno 940 koní a 1 280 Nm. Sprint z klidu na stovku se tak odehraje za méně než 3 sekundy, což je u tak velkého vozu působivé, stejně jako maximálka 350 km/h. Posaidon toho dosáhl nejen s pomocí výše zmíněných úprav, ale také díky novému vstřikování, jenž kombinuje vodu a metanol. Mimo to ovšem došlo také na modifikaci hlav válců a dosedacích ploch ventilů. O ceně se pak úpravce již nezmiňuje, nízká ale jistě nebude.

Mercedes-AMG E63 dostal u firmy Posaidon do vínku hned čtyři úrovně navýšení výkonu. S tou nejextrémnější je spojeno 940 koní, 1 280 Nm, sprint na stovku pod 3 sekundy a maximálka 350 km/h, jenž je pro všechny verze společná. Foto: Posaidon

