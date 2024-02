5 600 korun za 6 hodin, tolik bude stát majitele SUV parkování v Paříži. Kdysi město aut dál utahuje šrouby před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

„Liberté, égalité, fraternité,” tak zní už pěkných pár pátků motto Francie. Místo svobody, rovnosti a bratrství ale nejnovější krok tamní metropole volá spíš po heslu: „Sociální spravedlnost za každou cenu!” Samo referendum, které o něm rozhodlo, je směšné.

Majitelům SUV se vlastnictví těchto aut v Paříži řádně prodraží. Město, které pod taktovkou svého současného levicového vedení léta bojuje proti autům jako takovým, učinilo další krok k eliminaci velkých a těžkých vozů z ulic města. Ani tento boj není ve Francii nový, nyní ale nabral nových rozměrů. Na základě výsledků lokálního referenda bude ztrojnásobena cena parkovné právě pro velká těžká SUV. Samo rozhodnutí je absurdní, opírá se ale o ještě absurdnější mandát.

Nechápejte nás špatně, pro esúvéčka nehoříme a nekupujeme je - pro silniční využití je považujeme je za rozmar svého druhu, který nemůže těšit ani nadšené, ani racionálně uvažující automobilisty. Současně ale říkáme: Ať si každý koupí, co uzná za vhodné. Zejména politická moc pak nemá právo kohokoli za pořízení takového vozu trestat, když právě ona dělá svými rozhodnutími mnohé pro to, aby takové automobily byly v kursu. Ostrakizace určité skupiny motoristů na základě používaného typu auta je nebezpečným precedentem, který ve svobodné společnosti nemá co dělat.

Ve Francii ale s podobnými kroky problém nemají, a tak v tamní metropoli vyhlásili referendum s podtitulem: „Více či méně SUV v Paříži?” ve kterém lidé mohli hlasovat pro anebo proti razantnímu zvýšení poplatků za parkování SUV ve městě. Tento nápad byl schválen, a tak majitele těchto vozů bude stát hodina parkování centru 18 Eur místo obvyklých 6 a v okrajových částech města 12 Eur místo 4. Za šest hodin parkování v centru tak řidič SUV bude muset zaplatit 225 Eur, tedy asi 5 600 Kč, jak vypočítává agentura dpa. To je brutální sazba i pro někoho, kdo si kupuje vozy jako Porsche Caynne. Natož pak pro kohokoli „normálního”.

Zní to aspoň jako výsledek demokratického procesu, třebaže jsme přesvědčeni, že o všem demokraticky hlasovat nelze, neboť některé právní principy by měly zůstávat nadřazeny vůli většiny. Problém je jinde. Referenda se zúčastnilo pouhých 6 procent oprávněných voličů, z nichž se pro zvýšení parkovného se vyslovilo 54,5 procenta z nich, proti bylo zhruba 45,5 procenta lidí. Těsná většina z měně jak šestnáctiny elektorátu tedy pravomocně rozhodla o takové věci? To nám nakonec nepřijde ani pořádně demokratické, tohle je odvar z demokracie.

Vedení města je s výsledkem pochopitelně spokojené. Těžká auta podle něj způsobí více znečištění, zabírají více místa a ohrožují bezpečnost provozu. Speciální tarif pro velká auta by tedy měl omezit nepříjemnosti, které tyto vozy způsobují svému okolí. Sazba by se měla týkat modelů se spalovacími motory o hmotnosti od 1,6 tuny výš a dokonce i elektrických modelů o hmotnosti 2 tuny a víc (to jsou skoro všechna).

Nařízení se nicméně nevztahuje na soukromá parkoviště, takže tušíme, že tato novinka nakonec mnoho nezmění, akorát způsobí bujení soukromých parkovišť v centru Paříže. Ta budou najednou i za 500 Kč za auto a hodinu levná, takovému výnosu už se vyplatí jim obětovat pár hezkých pozemků...

Paříž s majiteli SUV nemá slitování. Stačí model na 1 600 kg hmotnosti v případě spalovacího a 2 000 kg v případě elektrického pohonu, aby se s nimi ve městě skoro nedalo rozumně zaparkovat. Foto: BMW

Zdroje: dpa, Handelsblatt

Petr Miler

