Žena ve svých 80 letech vrátila automobilce manuální sporťák, který po 25 letech vlastnictví musela přestat řídit před 10 hodinami | Petr Prokopec | Přidat příspěvek

/ Foto: Mazda

Tento příběh připomíná, že pro některé z nás automobily prostě nejsou jen dopravními prostředky. A majitelem může být klidně i starší žena. V případě něčeho tak výjimečného, jako je Mazda RX-7 s manuálním řazením, nás to snad ani nepřekvapuje.

Už párkrát jsem zmínil, že jsem propadl rotačním motorům a Mazdě RX-8. Nedávno jsem sice dva kousky prodal, ovšem i tak mi jich zbylo dost na to, abych pomalu na každý měsíc v roce používal jiný vůz. Pravdou však zůstává, že klidně polovinu z nich bych ihned vyměnil za ikonického předchůdce, tedy Mazdu RX-7 generace FD. Ta se vyráběla v letech 1991 až 2002, což je na poměry sporťáků opravdu dlouho. Přesto dvoudveřové kupé nelze ani v nejmenším považovat za tuctovku, neboť celkově vzniklo jen zhruba 69 tisíc exemplářů pro celý svět.

Mazda u této verze použila tak jako u předchozí generace dvoukomorový Wankel, ten ale byl vždy k dispozici se sekvenčním dvojitým turbodmychadlem. Zpočátku přitom na zadní kola mířilo 255 koní, ve finále byl ovšem výkon navýšen na 280 koní. Kromě toho automobilka přišla s celou řadou variant a speciálních edic, mezi kterými nechybělo ani provedení Type RB S. Za tímto názvem se přitom skrýval základní model, jenž byl ovšem ověnčen některými továrními „tuningovými díly“.

Jednou z majitelek této verze se stala paní Naoko Nishimoto. Tu lze jednoznačně považovat za automobilového nadšence, přičemž řidičské oprávnění získala již v jednadvaceti letech. Následně si pak kupovala hlavně vozy od Toyoty, přičemž když jí bylo 55 let, byla již deset let šťastným vlastníkem Corony Coupe. Dvoudvířko ale začalo mít problémy se spolehlivostí, načež se paní Nishimoto začala rozhlížet po nástupci. A co čert nechtěl, při sledování pořadu „Initial D“ spatřila právě RX-7 FD.

Japonka ihned vyrazila za nejbližším dealerem, kde si rotační kupé objednala. A ihned mu propadla, jak letos zmínila během rozhovoru pro Nagasaki Broadcasting. Proto koneckonců předpokládala, že po nějakých deseti letech vymění svou starou RX-7 za novou. „Když jsem se ale dozvěděla, že výroba je u konce, a já tudíž nebudu moci přepřáhnout na nové auto, stalo se to mé ještě důležitějším,“ uvedla paní Nishimoto s tím, že právě tehdy se rozhodla kupé ponechat.

Letos nicméně bylo stále velmi vitální Japonce osmdesát let, načež musela odevzdat řidičský průkaz. Ve zmíněném rozhovoru tak uvedla, že hledá někoho, kdo by se o vůz s pouhými 77 tisíci najetými kilometry postaral. Po odvysílání rozhovoru obdržela více než 400 nabídek, přičemž jeden z emailů pocházel i od PR oddělení Mazdy. „Člověk, který ho poslal, měl k RX-7 silné citové pouto,“ říká dnes. A právě to bylo rozhodující, neboť paní Nishimoto vůz darovala právě automobilce.

Slavnostní předání klíčků si nenechal ujít ani prezident Mazdy Moro Masahiro, který má rovněž k RX-7 velmi blízko. „Byl to první model, za který jsem byl po marketingové stránce zodpovědný, když jsem se přidal k Mazdě,“ zmínil s tím, že automobilka bude tento výjimečný kousek uchovávat ve svém vývojovém oddělení v Yokohamě a využívat ke speciálním účelům. Tato pozoruhodná automobilová pohádka má tedy velmi šťastný konec.

RX-7 v generaci FD je skutečnou ikonou, nejen díky svému rotačnímu motoru. Mnozí s ní zacházejí podle toho. Foto: Mazda

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Diskuze Přidat příspěvek

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.