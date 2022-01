85 procent Němců odmítá elektromobil jako své příští auto, jejich odpor navíc postupem času roste před 6 hodinami | Petr Prokopec

Kdo by si myslel, že Němci pro elektrickou mobilitu hoří a v jednom šiku táhnou za jednu elektrickou šňůru, ten by se mýlil. Je to velká země, takže i 15 procent lidí bude stačit na vysoké prodeje, zbytek ale nemá zájem. A ani trend není pro elektrická auta dobrý.

Na základě loňských dat se může zdát, že Němci definitivně propadli elektromobilitě. Od počátku ledna do konce prosince bylo u našich západních sousedů zaregistrováno 355 961 bateriových aut, což představuje meziroční růst o 83,3 procenta. Kromě toho v Německu nakupovali i plug-in hybridy, kterých bylo prodáno 325 449 kusů, tedy o 62,3 procenta více než v předchozím období. Je nicméně třeba dodat, že Němce tyto výsledky nevyšly zrovna levně, za podporu elektrifikace totiž spolková vláda jen v uplynulých dvanácti měsících utratila přes 3 miliardy Eur (cca 73,37 mld. Kč).

Velkorysé dotace zůstávají v platnosti i tento rok, politici by navíc na elektromobily a plug-in hybridy velmi rádi přispívali z peněz daňových poplatníků minimálně do konce roku 2025. O jaké sumy se však od příštího ledna bude jednat, zatím ještě nebylo stanoveno. Dá se nicméně předpokládat, že jakmile dojde na pokles částek dnes šplhajících nad 9 tisíc Eur (220 tisíc korun), začnou klesat i ony prodeje. Bez tohoto motivačního faktoru je totiž přirozený zájem Němců o takové vozy překvapivě malý.

Jak zjistila v nejnovějším průzkumu společnost Deloitte, představa elektromobilu jako příštího vozu je cizí hned 85 procentům z nich. Takové auto by si tedy vybralo jen 15 procent respondentů, ze zbytku by 40 procent sáhlo alespoň po hybridu, což je dnes ovšem poněkud vágní termín. Hned čtvrtina dotázaných pak dodala, že bateriový vůz odmítá kvůli nedostačujícímu dojezdu, zatímco 14 procentům vadí špatná infrastruktura a 12 procent má i přes dotace problém s příliš vysokou cenou. Třetina z 1 500 respondentů pak uvedla, že za elektromobil je ochotna utratit o 2 000 Eur (necelých 49 tisíc Kč) více než za spalovací auto.

Stěžejním zjištěním je skutečnost, že 70 procent lidí očekává, že bude elektromobil dobíjet doma. Dá se předpokládat, že v tomto ohledu se Němci až tak moc neliší od Čechů. To ovšem masové elektromobilitě u nás staví do cesty nepřekonatelné překážky, neboť o vlastním domě, garáži a tedy i nástěnném wallboxu může většina místních motoristů pouze snít. Dokud tedy nebudou panelová sídliště plná dobíjecích stojanů (je to vůbec reálné), budou bateriové vozy jen na okraji zájmu.

Vraťme se ale ještě zpátky do Německa, kde motoristé v průměru očekávají, že elektrická auta jim nabídnou reálný dojezd alespoň 616 kilometrů. I to je nicméně v současné době zcela nereálná věc, rozhodně pak při nenucené jízdě. Vlastně tedy není překvapivé, že přirozený zájem je tak nízký. Navíc začíná být evidentní, že odpor vůči elektromobilům se začíná zvyšovat. Když totiž asociace VKU provedla podobný průzkum v roce 2020, zjistila, že koupi elektromobilu odmítá 56 procent Němců - o dva roky později jsme o 29 procentních bodů výše.

Co za tímto vývojem stojí? I naši sousedé ještě předloni počítali s tím, že vývoj půjde kupředu mílovými kroky. Věřili tedy, že elektrická auta se skutečně stanou levnějšími a nabídnou dojezd srovnatelný s těmi spalovacími. Nicméně na srovnání cen došlo vlastně jen proto, že benzinové a dieselové vozy jsou stále dražší a dotace na ně nedává nikdo. Reálný dojezd elektrických aut pak za tím udávaným těžce zaostává, však u elektrického auta je dnes luxusem 100kWh akumulátor. To představuje ekvivalent asi 25litrové nádrže, kterou ovšem můžete doplňovat také několik dnů. To moc lákavě nezní, zvláště když většina aut nenabízí ani to a dostat se s cenou čehokoli alespoň trochu kloudného pod 1 milion korun je velmi obtížné.

