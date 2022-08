Rozhodnutí EU ve věci zákazu spalovacích motorů v Nizozemsku naznačuje, o co Bruselu skutečně jde před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Van.Eko, tiskové materiály

Evropská unie působí dojmem, že by spalovací motory zakázala nejlépe už včera. Pokud ale Nizozemci čekali, že je za dřívější krok tímto směrem pochválí, pak se šeredně spletli. EU se zjevně líbí jen zákazy, které si vymyslí sama, jiné neplatí.

Nizozemsko patří nejen mezi elektrické ráje, zároveň je zemí zaslíbenou cyklistům. Na rozloze 41 543 kilometrů čtverečných žilo v roce 2019 zhruba 17 milionů lidí, jízdních kol však bylo k danému datu zaregistrováno dokonce 23 milionů. Dva miliony z toho pak připadaly na elektrokola. Od té doby však jejich počet ještě více narostl, i proto, že vláda již v roce 2018 oznámila, že do cyklistické infrastruktury hodlá investovat dalších 345 milionů Eur (cca 8,5 mld. Kč). Aktuálně tak pomalu neexistuje lokalita, která by nebyla protkána cyklostezkami.

Nizozemsko si něco takového může dovolit, koneckonců jde o zemi, kde slovo „kopec“ znají pouze z doslechu. A jelikož patřičnou infrastrukturu budují již léta, stejně jako mnohá parkoviště, nemá většina lidí vyrazit do práce či školy na jednostopém dopravním prostředku, který spoléhá především na nožní pohon. A pokud již opovrhnou kolem, pak většinou skončí u mopedu, nezřídka také osazeného elektrickým ústrojím.

Země se proto rozhodla, že od roku 2025 zakáže prodej spalovacích motorů právě v nových mopedech. Tím by předběhla Evropskou unii a její snahy o totéž, zcela paradoxně ale s touto snahou právě v Bruselu narazila. A nejde o nějaké rétorické cvičení, EU zákaz zvrátila. Bruselský aparát pak do sousední země vzkázal jen to, že jednotlivé členské státy nemohou takové kroky podnikat na vlastní triko. EU tak vlastně jen potvrdila, že chce být svrchovaným orgánem, bez nějž nelze nic podniknout, i kdyby šlo přesně o to, o co sama usiluje.

Je přitom vskutku zajímavé, že se Brusel neozval ve chvíli, kdy třeba Němci začali zejména starším dieselovým autům zakazovat vjezd do některých měst. Stejně tak nechali europolitici bez problémů úřadovat i starostku Paříže Anne Hidalgo, která auta považuje za absolutní zlo, a pokud by o tom mohla rozhodnout, pak je okamžitě všechna vykáže mimo planetu, nikoli jen z některých částí metropole na Seině.

EU se rovněž netvářila odmítavě na touhu Německa zakázat prodej nových benzinových a dieselových aut již od roku 2030, tedy o pět let dříve, než by k tomu mělo dojít napříč celý starým kontinentem. Šlo by přitom o prakticky stejný krok, jen s tím rozdílem, že postižen by jím byl daleko větší počet lidí. A vedl by rovněž k poškození mnohem většího množství výrobců, neboť mopedy produkuje jen pár firem.

Pokud někteří tvrdí, že EU svými zákazy a příkazy usiluje jen o moc - a nikoli o podstatu věcí, které zakazuje nebo nařizuje -, tohle je rozhodně voda na jejich mlýn.

Nizozemci jsou milovníci jednostopých strojů, přičemž jedním z těch „nejzelenějších“ je Be.e od společnosti Van.Eko. Kromě elektrického pohonu totiž počítá s využitím biologických materiálů, třeba technického konopí. Vláda chtěla od roku 2025 povolit už jen prodej takových strojů a spalovací motory zakázat, to jí však bylo Evropskou unií zatrhnuto. EU je možná pro, ale ne, když to neurčí. Ilustrační foto: Van.Eko, tiskové materiály

Zdroj: Auto Week

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.