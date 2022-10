Absurdita hodnot automobilek na burze nezná mezí, jen Porsche má teď stejnou cenu jako celý koncern VW před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Nechceme říkat, že to nemá žádnou logiku, smysl to ale dává podobný, jako když hodnota Tesly odpovídá deseti největším automobilkám světa dohromady. Situace v případě Porsche a - tuto značku nadále jasně ovládajícího - koncernu VW podobná.

Porsche tento týden vstoupilo na burzu a byl to přesně takový kasovní trhák, jak se čekalo. Navzdory aktuálnímu všeobecnému úpadku akciových titulů danému současnou ekonomickou situací se IPO (počáteční veřejná nabídka akcií) Porsche stala tou nejúspěšnější od roku 1996, když se cena jedné akcie až do závěru pátečního obchodování držela okolo 83 Eur (asi 2 040 Kč) a znamená tržní kapitalizaci asi 75 miliard Eur (1,84 bilionu Kč). Firma se tak nejspíše ihned stane součástí indexu DAX na úkor u nás též známé firmy Zalando.

Popravdě řečeno, čekalo se to. Porsche je jednou z nejvýdělečnějších automobilek světa, je to ikonická značka stojící za možná největší legendou světa aut, modelem 911. Mezi významnými investory se objevila jména největších evropských boháčů, jakými jsou Bernard Arnault (ovládá LVHM) nebo Dietrich Mateschitz (zakladatel a 49% majitel Red Bullu). Kdo by nechtěl být součástí takové společnosti?

Pro Porsche je to úspěch a pro VW Group též. Důvodem k IPO byla snaha získat další peníze na investice do stále masivně ztrátové elektromobility, což se podařilo. Koncernu VW z toho káplo 19,5 miliardy Eur (asi 480 miliard Kč), to už je slušná sumička, kterou půjde do kanálu zvaného elektromobilita sypat pěkných pár let. Ale žerty stranou, na dění tohoto týdne je zajímavá ještě jiná věc.

Zmíněná tržní kapitalizace je totiž tak vysoká, že prakticky vyrovnává hodnotu celého zbytku koncernu VW (aktuálně 76,3 miliardy Eur). To je absurdní z řady úhlů pohledu. Jednak platí, že VW dosud Porsche stoprocentně vlastnil a nadále jej pohodlně ovládá, pustil do oběhu jen čtvrtinu hodnoty firmy. Přesto dřívější hodnota koncernu VW ani zdaleka neodpovídala tomu, že Porsche bylo jeho součástí. A nyní je tržní kapitalizace Porsche tak vysoká, že celý VW Group stoprocentně ovládající hromadu molochů (Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Seat, Ducati, Scania, Man...) má prakticky totožnou. Je to absurdita svého druhu.

Mějte to na paměti, až se příště bude hovořit třeba o hodnotě Tesly touto optikou. Cena akcií reflektuje primárně jen a pouze vztah mezi jejich nabídkou a poptávkou po nich, který může být navozen různými iracionálními faktory. A byť je to samo o sobě naprosto korektní a jediný možný stav věcí, může někdy vytvářet hodně bizarní situace. Hodnota Tesly je nesmyslně vysoká z jakéhokoli racionálního úhlu pohledu, u Porsche si nejsme jisti, spíše jsme vždy měli pocit, že hodnota celého koncernu VW byla nesmyslně nízká a dění tohoto týdne to jen ukázalo.

Ale tak to prostě je - o akcie Porsche je zájem, o akcie VW (včetně Porsche) zdaleka takový nebyl. A teď, bez Porsche, je o ně zájem ještě menší, tento týden klesla hodnota VW Group o 10 % mimo jiné právě kvůli tomu, že čtvrtina Porsche už patří někomu jinému a investoři nevěří tomu, že získané peníze budou smysluplně využity ve prospěch dalšího rozkvětu firmy.

Porsche je ikona svého druhu, tomu odpovídá i jeho aktuální tržní kapitalizace společnosti. Je ovšem poněkud absurdní, že hodnota samotného Porsche je nyní stejná jako celého koncernu VW, jehož bylo Porsche ještě před pár dny součástí. A Pořád ho ze 75 % ovládá. Ale tak to zkrátka je. Foto: Porsche

Zdroj: De Telegraaf

Petr Miler

