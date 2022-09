Aktivisté začali ničit pneumatiky SUV současně v 9 zemích včetně Česka, za jedinou noc poškodili 600 aut před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

SUV nemusíme milovat, podobné agresivní útoky proti jejich majitelům ale neřeší vůbec nic. Jen přilévají oleje do ohně střetů už tak rozpolcených částí společnosti, čemu to má pomoci?

Automobily jsou v posledních letech nezřídka nálepkovány jako absolutní zlo. Stojí za tím hlavně množství aktivistických organizací, které mohou mít ušlechtilé cíle, ovšem způsob, jakým za ně bojují, je značně diskutabilní.

Pokud chceme jako společnost dělat něco jiného než doma očekávat příchod spasitele jakéhokoli typu, bude se tak vždy dít na úkor někoho nebo něčeho jiného, tak to v přírodě prostě chodí. Je nepochybně smysluplné činit tak efektivně a ohleduplně, což ale každý s ohledem na své možnosti obvykle činí. A pokud jsou něčí možnosti větší než u jiných - což obvykle koresponduje s tím, že jeho přínos společnosti je také vyšší - dělá to adekvátně náročnějšími prostředky. Váš soused možná jezdí do práce na kole, protože pracuje v nedaleké fabrice, Elon Musk ale létá soukromým tryskáčem, protože spravuje fabriky po celém světě. Co s tím?

S takovým dogmatem se ale aktivisté odmítají smířit a proti některým věcem bojují hlava nehlava. Nezřídka se přitom zaměřují na atributy sociálního postavení, které části zbytku společnosti vadí per se, a snaží se tak získat pro své aktivity podporu. Jedněmi z takových jsou aktivisté ze skupiny Tyre Extinguishers, která se rozhodla, že proti změnám klimatu bude bojovat tím, že majitelům SUV ve městech začne vypouštět pneumatiky. Dotyčné tím chtějí donutit k přejití na jinou formu dopravy, ideálně pak kolo, autobus či chůzi.

Nejnověji se tato skupina pochlubila tím, že začala působit mezinárodně a s dosud nebývalou intenzitou. V noci z úterý 6. září na středu 7. září tak došlo ke koordinovanému vypouštění pneumatik po celém světě. Aktivisté strkali především zelené lentilky do ventilů ve Velké Británii, Francii, Německu, Švýcarsku, Nizozemsku, Norsku, Dánsku, Kanadě a dokonce i v České republice, přičemž k zemi poslali za jedinou noc 600 esúvéček.

Sází na to, že tuto aktivitu lze obtížně trestat, neboť samotné vypuštění vzduchu se jeví být nevinným. Ale to je nesmysl - už zatěžování prázdného obutí snadno dvoutunovými vozy pneumatiky poškozuje, nemluvě o tom, že majitel vozu bude muset investovat svůj čas a peníze do toho, aby auto znovu zprovoznil. Je to zlovolný akt vandalismu (nakonec i profil Tyre Extinguishers na Twitteru o vandalismu přímo hovoří), a to je ten nejmenší možný dopad. Pokud by si například na autě s pneumatikami runflat z jakéhokoli důvodu nevšiml, že je má upuštěné (což se v nízkých rychlostech stane snadno a varování elektroniky vozu někteří nepochopí), může ve vyšších rychlostech snadno ztratit kontrolu nad vozem, což by se mu za jiných okolností nestalo.

Rozumná argumentace tady ale asi nepomůže, a tak se nejspíše musíme smířit s tím, že k těmto věcem bude docházet. A s případnými výtečníky si poradit sami. Aktivisté podle svých slov hodlají do Vánoc dosáhnout cíle, kterým je vypuštění pneumatik u 10 tisíc vozů. Ještě jich tedy zbývá 9 400... Že tím jen přilévají olej do ohně společenské nepohody, která je i bez toho parná na každém kroku, je zjevně nezajímá. Vůbec by nás tedy nepřekvapilo, kdyby začalo docházet na násilné střety. Podobně ostatně skončily protesty jiné aktivistické skupiny Extinction Rebellion, která se pro změnu lepila k silnicím.

Pokud si někdo na ježdění pořídí SUV, je to jeho rozhodnutí, se kterým se musí vypořádat ve všech smyslech těchto slov. Nikomu jinému nepřísluší, aby mu za to poškozoval auto a nutil jej k využití jiného dopravního prostředku. Ilustrační foto: BMW

These were also the first TX actions taken in the Czech Republic, Denmark and Norway.



This coordinated action by Tyre Extinguishers groups worldwide is the largest-ever night of action against SUVs. pic.twitter.com/uAISrnOLTn — The Tyre Extinguishers (@T_Extinguishers) September 7, 2022

Zdroje: The Guardian, Tyre Extinguishers

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.