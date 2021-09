Aktivisté zasypali Clarksonovo auto na jeho farmě 3 tunami hnoje, policie jen přihlížela před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Prime Video

Chvíli to vypadalo, že aktivistům projde už i bezuzdné ničení soukromého majetku za bílého dne. Jenže incident, který se odehrál na Clarksonově farmě, má nakonec mnohem hlubší podtext.

Farma Jeremyho Clarksona se ve Velké Británii pomalu stává centrem veškerého dění. Již o víkendu jsme informovali o problémech, které má Jezza s rozšířením svých aktivit, neboť by rád jednu ze stodol proměnil v restauraci. Toho se však obává místní komunita i policie, neboť na místo by zamířilo ještě více lidí než dosud. Clarkson se nicméně nehodlá vzdát a zamítnutí žádosti považuje jen za první kolo boje „lidí v červených traktorech proti lidem v červených kalhotách“, jimiž myslel boháče, kteří vyráží o víkendech na venkov kvůli klidu a nechtějí tak být Jezzovými zákazníky rušeni.

O nemalé vzrušení se nicméně Clarkson postaral již minulý týden, když okomentoval dění na dálnici M25. Tu zablokovali aktivisté, které nejspíše v daný moment nenáviděl nejspíše každý, kdo mířil na letiště Heathrow. Na to se totiž včas nedostal nikdo. Nelze se tedy vlastně Jezzovi divit, že aktivisty označil jako „bandu lidí s bradkama v crocsech, kteří smrdí potem“. Stejně tak by ale ani on neměl být překvapený z akce, o níž zprvu informoval Clarksonem spoluvlastněný Drive Tribe.

Aktivisté podle něj dorazili na Clarksonovu farmu, kde zasypali jeho Range Rover třemi tunami kompostu určeným pro pěstování hub. To podle očitých svědků „zanechalo známého moderátora v němém úžasu”. „Nejprve se zde objevil nahý muž, kterého naháněla policie, a poté se zničehonic objevil nakladač, který vyklopil veškerý náklad na auto. Clarkson na to ale neřekl ani slovo, což mne opravdu šokovalo, neboť něco takového se mu nepodobá. Běžně má názor na cokoliv, ale tady jen tiše stál a koukal, jak kompost padá na jeho vůz,“ řekl svědek.

„Co mne ovšem překvapilo nejvíce, to byla reakce policie, ta neudělala vůbec nic,“ uvedl dále jeden u přihlížejících. A dodal, že strážci zákona farmu opustili krátce po incidentu, přičemž Clarkson je následoval. K zatčení přitom nedošlo, stejně jako už je nyní jisté, že Jezza nepodá trestní oznámení. Záhy se totiž ukázalo, že nejde o akci skutečných aktivistů. Místo toho byl Clarkson napálen dvojicí Ant a Dec, kteří si z nic netušících celebrit utahují před kamerami stejně jako Ashton Kutcher ve svých začátcích.

Policie již uvedla, že o celé akci byla informována dopředu, přičemž aktivisté ničící Clarksonovo auto byli najatí herci. A jelikož šlo o televizní show, nemůže vlastně být nikdo ani obviněn. Přičemž se dá předpokládat, že ona vtipkující dvojice na sebe vezme účet na „vysušení, vylovení a odbahnění“. Jakkoliv je otázkou, zda Clarkson ještě někdy bude chtít do vozu, který se stal symbolem jeho zesměšnění, vůbec nastoupit.

Jeremy Clarkson vlastní mimo jiné Range Rover generace L322, který se vyráběl do roku 2012. Právě ten byl zasypán houbovým kompostem, daná akce však byla jen vtípkem britského dua Ant a Dec. Ilustrační foto: Land Rover

Zdroje: Drive Tribe, Daily Mail

Petr Prokopec