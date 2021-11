Američan po 6 letech od testu Autopilotu Tesly vyzkoušel její FSD, nadšení vystřídalo zděšení před 2 hodinami | Petr Prokopec

Tesla se tváří, že své systémy podpory řízení posouvá stále dál, z testů člověka, který byl už v roce 2015 nadšený z Autopilotu, to tak ale ani trochu nevypadá.

V roce 2013 začal Elon Musk vůbec poprvé mluvit o systému Autopilot. Od září 2014 pak začaly být všechny exempláře Tesly Model S a následně i Modelu X osazovány příslušným hardwarem. Na příchod softwaru si pak zákazníci museli počkat do půlky října roku 2015, jejich trpělivost se však vyplatila. Kde tehdy konkurence nabízela maximálně adaptivní tempomat, autonomní brzdy či aktivní monitoring jízdních pruhů, tam Tesla spojila vše dohromady a umožnila lidem na delší čas sundat ruce z volantu.

Jako jeden z prvních si tehdejší verzi Autopilotu vyzkoušel Mike Ballaban, který v té době pracoval pro web Jalopnik. Ze systému byl přitom docela nadšený, stejně jako lidé, kteří komentovali jeho video na Youtube. Z dnešního pohledu tak vlastně není ani tak překvapivé, že se záhy začalo mluvit o plné autonomii. Musk už v roce 2016 oznámil, že Tesla zvládne nejpozději do dvou let překonat Ameriku od jednoho pobřeží k druhému bez obsluhy.

K ničemu takovému ovšem nedošlo dodnes, a to přesto, že kalifornská automobilka v mezičase přišla s dráhou nástavbou, které říká Full Self-Driving. Na plné autonomní řízení ale zapomeňte. Ba co více, zapomeňte i na schopnosti, jimiž disponoval Autopilot před šesti lety. Místo toho zde máme „mladistvého, na kterého musíte neustále dohlížet“. Alespoň tak počastoval nový systém právě Ballaban, který se mezitím z Jalopniku přesunul do redakce CNN.

S technologií FSD Ballaban vyrazil do rušných ulic Brooklynu, kde má Tesla opravdu nemalé problémy. Nezvládá zaregistrovat plot či je schopna vás poslat do cesty dodávce. Nebo při zatáčení nereflektuje, že je vedle vás náklaďák. Ballaban tak od umělé inteligence musel neustále přebírat kontrolu, což je něco, nač s původním Autopilotem nebyl vůbec zvyklý. Na pokrok tedy v tomto případě rozhodně nedošlo.

Jen stěží tedy můžeme Muskovi věřit, že Tesle zbývá vyřešit už jen pár „malých problémů“. Místo toho začíná být jisté, že plná autonomie může být záležitostí maximálně dálnic, kde je vše jasně vyznačené a kde se nepohybují různorodí účastníci provozu. Ve městech ale FSD tápe více než kamzík na rovině. Přičemž je vlastně trestuhodné, že úřady Tesle umožňují, aby si z neprofesionálních řidičů udělala testovací králíky - je to čekání na průšvih, ke kterému dříve nebo později snad ani nemůže nedojít.

Zatímco před šesti lety bylo možné Teslu vybavit pouze Autopilotem, dnes má značka k dispozici dle ní mnohem lepší systém Full Self-Driving. Jak ovšem zjistíte níže z reakcí Mika Ballabana, na skutečný pokrok nedošlo. Ilustrační foto: Tesla

