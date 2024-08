Ani Američané nechápou otylý čtyřválcový Mercedes C63 od AMG. „Ještě nikdo se nezamiloval do kalkulačky,” říkají 8.8.2024 | Petr Miler

„Nechápu, proč tohle auto existuje v podobě, v jaké existuje,” konstatuje podobně jako němečtí kolegové Chris Rosales. „1,8 tunový C63 s motorem V8, byl by prostě jen lepší,” říká a mluví nám zas jednou z duše.

O nepochopitelném novém Mercedesu-AMG C63 jsme naposledy psali předevčírem a v dobrém to opět nebylo. Auto se zřetelně potýká s minimálním zájmem i na domácím trhu, což jen koresponduje s někdejší, nutno dodat nebývale kritickou odezvou německého tisku. V momentě, kdy i Němci o německém autě hovoří jako o „zničeném hybridním pohonem”, víte, že situace je vážná. A zákazníci to očividně nevidí jinak, zájem o novinku je ve srovnání s osmiválcovým předchůdcem mizivý.

Jak už též opakovaně padlo, auto jsme mohli sami v mezičase několikrát vyzkoušet a ohromit skutečně nezvládá. S hmotností skoro 2,2 tuny a jediným stabilně dostupným zdrojem výkonu v podobě čtyřválcového dvoulitru působí nejen otyle a dynamicky nekonzistentně, je také navzdory lákavému vzhledu docela nekvalitní a jízda s ním je poněkud prkenná. Auto, které nedokáže ohromovat řidiče, tak nezvládá laskat ani posádku. Když si k tomu přičtete absurdně vysoké ceny, které překonávají celkově mnohem povedenější konkurenty od Audi (RS4) a BMW (M3), musíte se ptát, kdo a proč by měl tohle auto kupovat.

Jsme k novému C63 od AMG kritičtí od prvního dne, dokola nás ale překvapuje, kolik negativních komentářů schytává i odjinud. S asi ročním odstupem Mercedes tohle auto začal nabízet rovněž v USA, a tak uspořádal první jízdy pro tamní tisk. A skoro to vypadá, že si nyní musí rvát vlasy za to, že to vůbec dělal. Autu totiž sebral poslední klad - schopnost ohromit alespoň některými papírovými parametry. Ne všechny recenze jsou pochopitelně kritické, pokud si ale škrtneme ty, které se snaží neříci raději nic, než aby řekly něco negativního, máme tu dost nepěkná hodnocení.

I relativně nekritické stati jako ty od Autoblogu nebo Jalopniku žehrají nad složitostí (i uživatelskou, neboť dostat vůbec tento vůz do módu, kdy jede líp než kdejaký diesel, chce dost hrátek s nastavením) a bezcharakterností, nejvýmluvnější se nám ale zdá otevřené hodnocení kolegů z Motor1. Chris Rosales autorům tohoto stroje mnoho prostoru pro pýchu nenechal a divit se vážně není čemu.

Jestliže nahradit V8 hybridním R4 v Evropě je dráždivé, v Americe je to jasná provokace. A není to tak, že by Chris neviděl pozitiva, žasne nad sladěním techniky auta, neboť donutit rozumně fungovat soustavu malého spalovacího motoru, jeho elektrického turba a elektrického pohonu s automatem a pohonem 4x4 je prostě složité. A funguje to rozhodně o dost líp, než by muselo, to uznávám i já. Ale k čemu to všechno je?

To, s čím si technici AMG museli poradit, působí jako práce pro práci, hloupé cvičení v dosažení nesmyslu oklikou. Nikdo soudný nikoho nepochválí za to, že uprostřed kuchyně uvařil jídlo za dvě hodiny na ohni rozdělaném s pomocí dvou dřívek - je to svým způsobem obdivuhodné, ale mohl si sakra pustit sporák a mít za 30 minut hotovo. Tohle je to samé a kdo auto oceňuje jen proto, ztrácí novinářskou soudnost. Mercedes nevyšel vstříc technické excelenci, nevyšel vstříc potřebám zákazníků, vyšel vstříc normám měřícím spotřebu paliva a z ní odvozené emise CO2 (u C63 AMG 165 g CO2/km, pojďme se společně od srdce zasmát). A to je každému potenciálnímu kupci putna.

Je to jako byste měli radovat nad tím, že si můžete koupit nové auto jen bez rezervního kola. Kdo to ocení, kdo to chtěl? Větu jako: „Děkuji automobilko, že jsi mi nedodala rezervu, mám auto o 10 kg lehčí, což nepoznám nikdy na ničem, ani kdybych chtěl, v kufru stejně není víc místa a když píchnu, tak místo 10minutové výměny kola čekám 2 hodiny na odtah, pak jezdím náhradním autem a pak musím pro to svoje do servisu,” neřekl nikdy a nikdo. Také to se udělalo kvůli „jiným věcem” - znovu CO2 a vedle toho i výrobním nákladům automobilek. Koho to má proboha těšit? Můžete to snést, můžete to pustit z hlavy, ale nemůžete se z toho radovat. Udělat z toho prodejní argument prostě nejde. A stejně tak ho nejde udělat z hybridního čtyřválce nového AMG.

Chybějící osmiválec v C63 výměnou za 400 kg hmotnosti navíc, nestabilní výkon a ztrátu charakteru prostě znovu ocení stejné množství lidí - nula. A Chris to naplno říká, u auta si stěžuje zejména na bezcharakterní pohon, vysokou hmotnost a mizernou kvalitu jízdy. Přičemž poslední dva problémy jsou spojené nádoby - podvozek 2,2tunového auta jednoduše nemůže být tak poddajný, jak by bylo třeba. Hmotnost auta není jen číslo na papíře, má své důsledky, z nichž dalším velmi problematickým jsou extrémní energetické nároky každé ostré akcelerace. Problémem ale budou i pneu a jejich životnost, brzdy a jejich životnost, podvozkové díly a jejich životnost... Vysoká hmotnost je čiré zlo.

Chris nakonec vše shrnuje slovy, které si dovolíme citovat doslovně: „Přes jeho brilantnost, technické mistrovství a působivou dynamiku nechápu, proč tohle auto existuje v takové podobě, v jaké existuje. C63 vyměnil rychlost a emoce za... prostě jen rychlost. Nemůžu si pomoct, ale myslím, že kdybychom tu měli 1,8tunový C63 s motorem V8, bylo by to prostě lepší auto,” říká a svou recenzi uzavírá konstatováním, že tenhle stroj je sice technicky působivý, jenže za jakou cenu? „Nikdo se nezamiluje do kalkulačky, a to je problém C63.” Těžko to vyjádřit lépe.

Nový Mercedes C63 S od AMG dostal budí rozpaky i v Americe. Není divu, tohle auto je v prvé řadě pojízdný nesmysl a odpověď na otázku, kterou nikdo ze zákazníků nepoložil. Nikdo. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Autoblog, Jalopnik, Motor1

Petr Miler

