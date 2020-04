„Americká” spotřeba hybridního Bentley ukazuje pokřivenost dnešní doby před 8 hodinami | Petr Prokopec

V Evropě jsou hybridy silně protěžovány a před místními pravidly pro měření spotřeby paliva resp. emisí CO2 vypadají jako modré z nebe. Stačí ale jeden přelet přes oceán a všechno je jinak.

Pokud se podíváte do technických parametrů Bentley Bentayga Hybrid a máte určité ekologické cítění, pak vás nejspíše napadne, že byste neměli chtít žádné jiné auto na světě. Na jedné straně je totiž 449 koní výkonu, 700 Nm točivého momentu a sprint na stovku za 5,5 sekundy, na straně druhé pak průměrná spotřeba 3,5 l/100 km, emise CO2 pouhých 79 g/km a dojezd 43 km na elektřinu či 747 km celkově. Něčemu takovému lze jen stěží odolat, zvláště pokud si luxusní britské SUV můžete dovolit. Je však třeba dodat, že z reality stěží budete podobným způsobem nadšeni.

Výše zmíněná data totiž souvisí se starým kontinentem. Ten sice již nějaký ten pátek měří spotřebu metodikou WLTP, která daleko více bere v potaz reálný svět než předchozí cyklus NEDC, nicméně stále mezi normovanou a skutečnou spotřebou stále rozevírá nůžky. Stačí se však přesunout za oceán a rázem se tovární hodnoty blíží realitě daleko více. Agentura pro ochranu životního prostředí EPA, která na jejich publikaci dohlíží, totiž vyžaduje mnohem větší zohlednění skutečného jízdního stylu. A to jednoduše znamená, že v zámoří již Bentayga Hybrid zdaleka tak zapůsobit neumí.

Britské SUV dle oficiální certifikace dosahuje 12,4litrového průměru, přičemž ve městě si řekne o 13,8 litru paliva a mimo město, tedy na dálnici, o 11,2 litru. To jsou násobně horší data než v Evropě, znalé ale nepřekvapí. Pro nás jsou v tuto chvíli zajímavější parametry, které jsou spojené s ryze benzinovou osmiválcovou verzí. Ta je dokonce v jednom ohledu úspornější než hybridní model.

Bentayga 4,0 V8 zvládá dle agentury EPA jezdit za 13,8 litru v průměru, čímž samozřejmě za svým příbuzným, jenž dostal do vínku třílitrový šestiválec a elektromotor, zaostává. Ovšem jakmile najede na dálnici, může počítat s 10,2litrovým průměrem. Kromě toho je třeba dodat, že osmiválcové provedení disponuje 550 koňmi, s nimiž zvládá stovku za 4,5 sekundy. Benzinový model je tedy výkonnější i rychlejší, navíc však i úspornější než Bentayga Hybrid.

Zas a znovu se tak ukazuje, že hybridizace má smysl jen za určitých okolností - při efektivní mimoměstské jízdě nemá jak pomoci a je jen přítěží navíc. Pomoci může nejvíce při popojíždění ve městě, ne pro každého je ale denním chlebem cesta do práce napříč Prahou. Pravidla EU přesto hybridy staví do mnohonásobně lepšího světla a podle toho je zvýhodňují bez ohledu na způsob využití. Je nicméně jisté, že ani toto zjištění na pokřivenosti dnešní doby nic nezmění. Zejména Brusel staví elektrifikované pohony jen do pozitivního světla a negativa zcela pomíjí.

Zdroj: Green Car Reports

Petr Prokopec