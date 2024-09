Ani první elektrický Rolls-Royce neunikl pasti brutální ztráty hodnoty, každý km ujetý s tímto autem někoho stál 3 818 Kč před 9 hodinami | Petr Miler

Dojíždíte do práce 20 km z předměstí každý den? Tak to máme 76 360 Kč za jednu takovou cestu jen na ztrátě hodnoty. A to samé za cestu zpátky. Fascinující ekonomika vlastnictví skoro jakéhokoli Rolls-Roycu se s modelem Spectre dostává na novou úroveň.

Rollsy jsou pro elektrický pohon jako dělané, říkali. Budou pak přece ještě tišší, na tom si zákazníci potrpí. Pořizovací cena je v těchto sférách trhu druhotný faktor a nutně omezený dojezd pro většinu majitelů vlastně také - pár set kilometrů takové auto zvládne, nabíjení pak řidič zajistí a na delší cesty je tu přece soukromý tryskáč. A jiný Rolls čekající v cíli cesty. Tohle všechno tvrdili.

A víte co? Možná je to do puntíku pravda, možná je Rolls-Royce skutečně pro elektrický pohon stvořený. Osobně neznám žádné zákazníky této značky, je to pro mě jiný svět, pohybuji se mezi automobilovými nadšenci jiného ražení a klientům britské klasiky nevidím do hlavy. Jedna věc je ale jistá - pro první elektrický model značky se k dealerům rozhodně neženou. A když už k nim dorazí, s jinými zájemci se opravdu nepřeplácí.

Pro Rolls-Royce by mělo jít o varovný signál, neboť žijeme v době, kdy se bohatí lidé kupující jiná auta podobného ražení skoro perou o to, co je k dispozici, a ceny těchto vozů udržují vysoko. Takové Ferrari Purosangue stojí jako nové od 380 tisíc Eur, tedy asi 9,5 milionu Kč. Na trhu ojetin ale dnes nesežene jediný kus pod 640 tisíc Eur, tedy asi 16,1 milionu. Jistě ani jedno není v základu, jistě je tu jakýsi „Ferrari faktor”, ale probůh, tohle není žádné Enzo. Je to SUV, které bude řada lidí používat jako vůz pro každý den, nebude to auto, které by si dlouhodobě drželo hodnotu. Přesto touha bohatých mít tento vůz hned a dřív než jiní žene ceny existujících kusů alespoň zatím tak extrémně vysoko.

Co Spectre? V podstatě něco podobného (jasně, je to velké kupé, ale jinak také cestovní auto pro čtyři) od Rolls-Roycu? Tam je možné mluvit také o extrému, ovšem leda v souvislosti s poklesem hodnoty.

Že se takto věci mají, se v automobilové komunitě mluví už chvíli, ale je těžké to ověřit. Je to příliš úzkoprofilové zboží na to, aby byly jasné pořizovací ceny konkrétních kusů, protože v základu si tohle auto nekupuje nikdo. Nových i ojetých aut je na trhu dost, ale oficiální dealeři původní ceny neprozradí, protože nechtějí škodit image vozu. Konkrétní majitelé také ne, protože nechtějí naznačovat, kolik na voze prodělali. A podobně i většina nezávislých obchodníků, neboť též mohla koupit dráž, než prodává. Výjimky se ovšem najdou.

Tou největší je britská firma Romans, expert na exkluzivní ojetiny, která nemá ani v tomto případě problém předkládat původní pořizovací cenu jako prodejní argument. A její Spectre v prodeji, který můžete vidět na fotkách níže, je v tomto ohledu opravdu extrémní - byl poprvé registrován letos v únoru, takže je to 7 měsíců staré auto, které za tu dobu najelo 633 kilometrů. Je to v podstatě nový vůz a nominálně pochopitelně není levný, stojí 335 tisíc liber, asi 10 milionů Kč. Jenže nový stál ještě o hodně víc.

Romans říká, že ceníková prodejní cena tohoto auta přesáhla 416 tisíc liber. Nevíme, jaké slevy se na takové vozy dávají, na Purosangue byste dozajista nedostali ani haléř, to si spíš budete muset připlatit, abyste byli přednostně odbaveni. Buď jak buď můžeme vycházet jen z oficiální ceny, která naznačuje, že auto ztratilo za tak krátkou chvíli a tak malý dojez ztratilo na hodnotě skoro 2,5 milionu Kč, což jsou vážně extrémní peníze.

Ať už byl prvním majitelem vozu kdokoli, vlastnictví ho stálo kalhoty. Pokud to přepočteme na najeté kilometry, bavíme se podle aktuálního kursu o 3 818 Kč zaplacených jen na poklesu hodnoty za každý ujetý kilometr. To se pak musíte cítit opravdu výjimečně, aby vás každých ujetých 20 km stálo za víc než 76 tisíc korun. A to vážně jen na ztrátě hodnoty, takové auto musíte také draze pojistit, elektřina nebude zdarma, nějaký servis dříve nebo později přijde...

Obvolal jsem i pár dalších prodejců, nemluví se s nimi o tom snadno, ale trochu menší cifry obvykle okolo 1,8 milionu Kč slevy na vozech registrovaných letos či loni přiznávají. Nezdá se tedy, ze by Spectre vzbuzoval až takovou touhu (ostatně jen na Mobile.de a britském Autotraderu dnes vidíme v prodeji skoro 50 aut, to je na takovou úzkoprofilovou novinku docela dost) a rozhodně u něj můžeme říci, že ani zdaleka neuniká pasti brutální ztráty hodnoty elektrických aut, ve které pořádně uvízlo třeba i Porsche Taycan. Spectre to nemění, spíš posouvá měřítka do ještě absurdnějších mezí.

Co je důvodem, nevíme. Buď o elektrické Rollsy obecně není zase takový zájem, jak se čekalo, a konzervativní klientela dává přednost klasice. Nebo si lidé i s vlastnictvím takového elektrického auta spojují stejné obavy jako u levnějších modelů. Buď jak buď je to problém - ani velmi bohatí lidé nebudou chtít vyhazovat miliony za nic. Však proč by si kupovali Spectre a prodělávali miliony, když si mohou sehnat Purosangue (anebo X jiných prestižních modelů, které netrhají historické rekordy ztráty hodnoty vzhledem ke stáří a počtu najetých km) a miliony spíš vydělají? Ostudu si jistě neutrhnou ani v jednom z těchto aut. Máme pocit, že tady se zase jednou někdo pořádně neptal, po čem jeho vlastní klientela skutečně touží. Anebo to prostě ignoroval...

Tento elektrický Rolls-Royce ztratil za 7 měsíců a necelých 700 najetých km na ceně skoro 2,5 milionu korun, je to s náskokem nový král ztráty hodnoty. A není to jediný - že se zákazníci Rollsu pro tuto novinku neženou v houfech, je nepochybné. Foto: Romans International, publikováno se souhlasem

Zdroje: Romans International, Mobile.de, Autotrader

