Auta nezdražují všude stejně, u nás „zakázaný" sporťák je v USA i vedle Octavie komicky levné zboží před 4 hodinami | Petr Prokopec

Nebo spíše tragikomicky? Posuďte sami, faktem nicméně je, že i když se zdražuje všude, situace v poněkud méně svázaných částech světa je pořád o poznání příznivější než v zemích Evropské unie.

V listopadu roku 2020 představilo Subaru novou generaci sportovního kupé BRZ. Ve srovnání s tou předchozí se změnil jak design, tak zejména pohonná jednotka. Kupodivu však nedošlo na downsizing, místo toho Japonci objem zvýšili ze dvou litrů na 2,4 l. Souběžně s tím logicky narostl i výkon a točivý moment, a to na 231 koní a 250 Nm. Není to sice nic oslnivého, nicméně s manuálem je nyní možné zdolat stovku již za 6 sekund. Pro první generaci se přitom jednalo o nedosažitelnou metu, kvůli čemuž vůz čelil nemalé kritice.

Novinka nicméně nezaujala publikum pouze vyšším výkonem či atraktivnějším designem, ale rovněž cenovou politikou. Za verzi osazenou šestistupňovou ručně řazenou převodovkou si totiž Subaru na počátku loňského roku účtovalo 27 995 dolarů (cca 626 tisíc Kč). K dané sumě pak sice bylo třeba připočíst ještě 960 dolarů (asi 21 500 Kč) jako poplatek za dodán, ovšem i tak se jednalo o velmi nízkou částku. Koneckonců, u nás jste za ni dostali Škodu Octavia sice ve vyšší výbavě Style, ovšem s jedna-pětkou a 150 koňmi pod kapotou.

Mladoboleslavský model od té doby podražil, stejně jako prakticky vše, co má čtyři kola a volant. Dnes tak za výše popsané provedení již musíte dát 689 900 Kč, tedy o více než čtyřicet tisíc korun navrch. Dražší je pak i Subaru BRZ, neboť japonská automobilka oznámila, že bohužel musí reagovat na rostoucí ceny vstupů. Ovšem ani tak se kupé s pohonem zadních kol nedostalo do sfér, ve kterých by se zamotala hlava i lidem, kteří si jinak z výšek pranic nedělají.

Manuální BRZ totiž nově startuje na 29 615 dolarech (cca 662 tisíc Kč), v což je navíc již započítán i poplatek za dodaní. Ten přitom vzrostl o 60 USD na 1 020 USD (o 1 350 Kč na 22 850 Kč), samotné auto tak reálně vychází jen na 28 595 USD (asi 640 tisíc Kč). „Inflační přirážka” Subaru je tedy minimální, což ještě více platí u automatického provedení. To zdražilo jen o 560 dolarů (12 550 Kč), načež je k dispozici od 31 115 USD (cca 696 tisíc Kč), a to přesto, že stovku zdolá o sekundu později.

Jak se tedy ukazuje, výrobci stále jsou schopni nabídnout některé vozy relativně levně. O to více je však překvapivé, že jde o sportovní kupé, kterého se prodávají pouze stovky kusů měsíčně. Třeba v březnu totiž k zákazníkům zamířilo jen 291 exemplářů. Tedy ve Spojených státech, v Evropě bohužel již BRZ nekoupíte, tady jde o nepřímo zakázané zboží. Důvodem je pochopitelně spotřeba paliva resp. emise CO2 a pokuty za ně.

Ty z BRZ udělaly tak drahé zboží, že už si jej Subaru v EU netroufne nabízet vůbec. Toyota si sesterské kupé GR86 nabízet při své velikosti troufne jako spolutvůrce vlastní image, prodělávat na něm ale také nechce moc. Ceníková cena od 850 tisíc Kč je virtuální, neboť vůz je reálně nedostupný - i teď najdete na webu Toyoty informaci o „dočasném vyprodání”, neboť alokace jsou omezené, aby pokuty nebyly moc vysoké. A tušíme, že až se nějaké auto objeví v prodeji ze skladových zásob, bude reálně zásadně dražší. Není to celé bláznivé?

Podle nás je, taková je ale doba a do další revoluce (nebo něčeho na ten způsob) zřejmě nezbude než tento stav akceptovat. Znamená to tedy, že nadmíru zajímavá auta se již budou prodávat jen v autobazarech, a to za vysoké sumy korespondující s jejich vzácností. V showroomech pak budou maximálně tak nové elektromobily či hybridy, které sice nabídnou i vyšší výkon, ovšem touhu budou vzbuzovat v málokom.

Subaru BRZ sice letos podražilo, ovšem stále zůstává levnější než třeba Škoda Octavia 1,5 TSI ve výbavě Style. Ale jen v USA, v Evropě je nepřímo zakázané. Foto: Subaru

