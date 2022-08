Automobilka musí pozůstalým zaplatit neskutečných 42 miliard za jedinou nehodu, je to rána pro její plány před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Je to jedna z největších sum, které by jakákoli automobilka měla zaplatit v souvislosti se svými dřívějšími selháními, navíc nepamatujeme, že by kdy byla soudem vyměřena kvůli jediné nehodě. Ke všemu může poškodit image klíčového modelu a ovlivnit další fungování značky.

Ford by se velmi rád stal druhou Teslou. Od spalovacích aut proto hodlá k elektrickým přejít co nejdříve, neboť v roce 2030 se druhé zmíněné mají na globálních prodejích značky podílet rovnou polovinou. To je poměrně ambiciózní plán, zvláště při pohledu na loňské výsledky. Ve Státech totiž značka za celý rok 2021 prodala 1,9 milionu aut, na Mustang Mach-E nicméně připadlo pouze 27 140 registrací. Letos pak sice je k dispozici rovněž i e-Transit a F-150 Lightning, ovšem ani tak nelze očekávat zázraky.

S těmi nejspíše Ford ani nepočítá, místo toho si vedení automobilky zjevně uvědomuje, že prodeje půjdou razantně dolů. A proto modrý ovál oznámil, že ve jménu elektrického blaha je třeba reorganizace celé struktury. To v prvé fázi povede k propuštění 3 tisíc zaměstnanců, dalších 5 tisíc bude následovat. „Měníme celou firmu. V důsledku toho chceme co nejvíce zeštíhlit oddělení, která se zabývají spalovacími motory,“ uvedl k nepřekvapivě nepříliš aplaudovanému kroku šéf automobilky Jim Farley.

Toto oznámení přichází ve chvíli, kdy se nad Fordem začínají stahovat opravdu temná mračna. V jejich důsledku pak ono propouštění může být ještě razantnější. Stejně tak ovšem může dojít i na přehodnocení elektrických plánů. Automobilka totiž prohrála soud, který se točil okolo smrtelné havárie z dubna roku 2014. Manželé Melvin a Voncile Hillovy dle žaloby zemřeli po převrácení jejich Fordu F-250 na střechu kvůli její nedostatečné tuhosti.

Automobilku před soud poslaly pozůstalé děti Kim a Adam, jejichž právníci předložili důkazy o téměř 80 dalších případech, kdy kvůli nedostatečně pevné střešní struktuře utrpěla posádka lehká, těžká či fatální zranění. Ford tak byl obviněn z toho, že jeho technici záměrně ohrozili bezpečnost lidí, kdy přijali rozhodnutí týkající se pevnosti střechy. Něco takového automobilka odmítá, proto již oznámila, že se určitě odvolá.

„I přes veškeré sympatie s rodinou Hillovým nevěříme, že verdikt má oporu v předložených důkazech,“ oznámil modrý ovál v tiskovém prohlášení. Odvolání je i proto logické, nikoliv jen kvůli riziku poškozené pověsti. Dle soudního rozhodnutí totiž Ford musí zaplatit i 1,7 miliardy dolarů (42,23 miliard korun). To jsou obrovské peníze v souvislosti s jedinou nehodou, koneckonců jde o plat oněch propuštěných na pár let dopředu.

„Jedním z důvodů, proč rodina Hillova na soudu trvala, byla snaha varovat miliony lidí, kteří v těchto autech nadále jezdí,“ uvedl James Butler Jr., právník pozůstalých. Jak přitom dodal, i on sám dříve vlastnil pick-upy od Fordu. Nyní ale zastává názor, že „nikdo by neměl auta s tak slabou střechou prodávat. Při havárii je totiž zcela k ničemu. To již můžete stejně tak řídit rovnou kabriolet.“

Reputace Fordu tedy dostává na frak již nyní, zakrátko pak může utrpět i firemní kasa. Bude tedy zajímavé sledovat, k jak výraznému zeštíhlení automobilky nakonec dojde. Už tato jediná pokuta by totiž negovala prakticky veškeré kroky, které značka učinila či v dohledné hodlá učinit.

Ford prohrál soud, v jehož centru byla smrtelná havárie z roku 2014. Manželé Hillovi přitom měli zemřít v kabině Fordu F-250 z roku 2002 kvůli nedostatečné tuhosti jeho střechy. Ilustrační foto: Ford

Zdroje: AP, Ford

Petr Prokopec

