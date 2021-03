Automobilka připravila jen 5 let stará auta o část funkcí, je to další úskalí moderních vozů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Dokážete si představit, že by vám u 5 let starého auta přestalo fungovat třeba řazení nebo autorádio, protože by výrobce prostě ukončil jeho podporu? Asi ne, u elektronických funkcí to ale možné je.

Moderní auta toho nabízí stále víc. Zatímco ještě před pár dekádami šlo s trochou nadsázky jen o sedadla na kolech, kdy maximem vymožeností byla klimatizace a autorádio, dnes jsou to hotové pojízdné počítače. Jen díky tomu můžete mít na palubě na co si pomyslíte - online mapy, předpověď počasí, zprávy z Twitteru... Skutečně cokoli.

Je to fajn, problémem ale je, že čím více jsou auta napěchovaná elektronikou, tím více zastarávají. Autorádio s příjmem velmi krátkých vln funguje už dekády a nejspíše ještě nějaký čas fungovat bude. Pokud ale byl váš vůz třeba v roce 2017 vybaven možností zobrazovat online satelitní mapy Googlu, dnes už to fungovat nemusí, i když mapy samotné jsou dostupné. Toto poznali např. majitelé některých Audi vyrobených právě do tohoto roku, neboť neustálé aktualizace palubních systémů už se staly nekompatibilní se staršími verzemi palubního hardware a mapy najednou přestaly fungovat.

Tohle je bohužel úskalí aut a zatímco dosud bylo normální, že vůz i po patnácti letech od svého zrodu nabízel všechny možnosti, které mě jako nový, nyní už to nemusí platit ani po letech pěti. Dokládá to nejen případ Audi, ale patálie spojené s některými modely Hyundai. Korejská automobilka totiž již informovala dealery o tom, že v případě aut vyrobených v letech 2012 až 2016 a osazených první generací systému BlueLink dojde na ukončení podpory. V důsledku toho přestanou fungovat některé i bezpečnostní prvky.

Nedivíme se, že to řadu lidí naštvalo. Však si představte, že jste si před pouhými pěti lety koupili nový vůz, za nějž jste dali nemalé peníze. Nyní ale o část jeho funkcionality přijdete. V principu je jedno, jestli jde o autorádio nebo BlueLink, část standardní výbavy je nenávratně pryč. Na jednu stranu je to skandální, na druhou pochopitelné - stejně jako starší iPhony nemohou dost dobře fungovat s nejnovějším iOS, ani starší auta nemohou držet krok s vývojem, který se odehrává mimo ně.

Hyundai tak oznámilo, že podporu ztrácí automatické upozornění po nárazu, nouzové asistenční volání či vyhledávání ukradeného vozidla. Tedy v mnoha případech stěžejní funkce. Přesto o ně majitelé korejských vozů v důsledku ukončení zastaralé globální sítě 2G přijdou.

Pokud si uvědomíme, že počítačové systémy jsou součástí moderních aut ve stále větší míře, je třeba výše zmíněné brát pomalu jako nový standard. Munici tak znovu dostávají do rukou zastánci starých vozů, neboť v jejich případě většina asistenčních prvků byla navázána v podstatě jen na senzory, radary a kamery. Daných problémů se tedy jejich vlastníci obávat nemusí, stejně jako jim i nadále bude fungovat třeba navigace. Bude sice archaická, ale funkční.

Lze už jen dodat, že ztráta podpory sítě 2G ovlivní všechna auta se systémem BlueLink z let 2012-2014, stejně jako všechny modely z roku 2015 s výjimkou Sonaty s navigací a Genesis. V případě roku 2016 pak s problémy mohou počítat majitelé modelů Elantra, Elantra GT, Veloster, Sonata Hybrid, Santa Fe a Equus. Hyundai majitele s ročním předplatným služeb hodlá odškodnit, v případě měsíčního ale dojde na ukončení podpory bez jakékoliv refundace. Že tím rozhodně nedojde na zvýšení loajality ke značce, asi nemusíme dodávat, pokud ale situaci chápeme správně, dotýká se nyní jen majitelů z USA. Ovšem stejný princip platí pro všechny - v případě zkraje zmíněného Audi jde i o „evropský” problém.

I pouhých pět let stará Hyundai Elantra GT (u nás i30) se musí připravit na ukončení některých funkcí. Peníze se přitom budou vracet jen někomu. Foto: Hyundai

Zdroj: Cars Direct

