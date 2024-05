Automobilka Tesla žaluje výrobce baterií Tesla kvůli zneužití jejího jména, ale kdo na něj má vlastně právo? před 2 hodinami | Petr Miler

Když se dnes řekne Tesla, snad většina lidí si představí americkou automobilku spíš než cokoli jiného. Jen to ale samo o sobě neznamená, že má na využití tohoto označení výsostné právo, však si ho sama půjčila.

„Jen u elektrotechnického vesla, ještě nějakou dobu moh' by sedět Tesla,” zpívá Pavel Dobeš - mimochodem sám vystudovaný elektrotechnik - v jedné ze svých známých písní. Původem chorvatský vynálezce je věhlasnou historickou figurou a právě od něj si půjčila své jméno americká firma, která se během uplynulých let stala nejvýznamnějším výrobcem elektrických aut na světě.

Její věhlas vždy dalece překonával její reálnou tržní pozici, a tak na jednu stranu není divu, že si svou značku chrání, je jistě hodnotná. Na tu druhou je ale třeba se ptát, jak velkou ochranu lze dopřávat firmě, která své označení sama „ukradla”, před subjekty, jež dělají v principu to samé. Elon Musk, který fakticky Teslu ani nezaložil, spíše ji později ovládl, ostatně není zdaleka první, kdo po Nikolovi Teslovi firmu pojmenoval.

I u nás nakonec máme jednu Teslu. Formálně jde o zkrácené označení jejího někdejšího hlavního zaměření (Technika slaboproudá), asi nikdo soudný ale nevěří, že by toto jméno vzniklo náhodou, zvlášť když se „česká Tesla” zrodila nedlouho po Teslově smrti. Buď jak buď existuje od roku 1946, tedy od dob, kdy ani Muskova matka netahala kačera. Nedokážeme si tedy představit, že by americká automobilka někdy v Česku uspěla se žalobou na ochranu svého jména, to spíše může nastat opačná situace.

O Česku ale dnes řeč nebude, podobný „konflikt” nyní nastal v Indii. Také tam mají svou vlastní Teslu, společnost Tesla Power, která sice nepodniká ve stejném oboru, takže by teoreticky mohly obě firmy fungovat bok po boku, americké automobilce se ale při snaze vstoupit na významný indický trh stejně nelíbí, že by v nejlidnatější zemi světa mohl někdo jiný parazitovat na její pověsti. Tesla Power totiž vyrábí mj. startovací baterie do konvenčních aut, a to se Američanům zdá být příliš blízko na to, aby to nechali být.

Už od roku 2022 se tak snaží společnost Tesla Power přimět ke změně jména, ta to ale soustavně odmítá, jak informuje Reuters. Celou věc tak bude muset rozhodnout soud v Novém Dillí, od kterého automobilka očekává, že zamezí Tesle Power dál používat „její” jméno a rozhodne o náhradě škody ve prospěch Američanů.

Soudce dal indické společnosti tři týdny na předložení písemných argumentů na svou obhajobu. Veřejně Indové tvrdí, že jak na domácím trhu, tak celkově existují a fungují déle než samotná automobilka, navíc vyrábí jednoduché olověné baterie, což nemá nic společného ani s elektromobily, ani s bateriemi Tesly, navíc ani nemá v plánu to změnit. Pikantní nicméně je, že Indové ovládají také firmu Tesla Power USA se sídlem v americkém Delaware, kde je registrována i žalující Tesla Inc. Tato věc ale není předmětem aktuální pře.

Jak se soud k věci postaví, ukáže jen čas, rozhodnutí by mohlo padnout už koncem května. Jak jsme ovšem zmínili zkraje, minimálně v morální rovině jde o komplikovaný případ už proto, že sám Nkola Tesla své jméno nikomu nesvěřil a všechny společnosti se na něj odvolávají jen ze své vlastní vůle. V takové situaci je skutečně těžké říci, kdo je v právu, třebaže notoričnost známosti automobilky Tesla bude jistě vždy hrát v její prospěch.

