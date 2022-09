Autopůjčovna naúčtovala ženě po třech dnech 152 tisíc Kč za ujetí 36 tisíc km. A trvala na úhradě před 4 hodinami | Petr Prokopec

Spousta lidí nenajede za rok ani 10 tisíc kilometrů, jedna dáma ale měla dle autopůjčovny Avis zvládnout najet 36 482 za pouhé tři dny. Nikomu nebylo divné, že musela jet nonstop rychlostí přes 560 km/h autem, které nedosahuje ani třetinové maximálky.

Autopůjčovna Hertz je pravděpodobně nejznámějším podnikem svého druhu. Přesto však šlo o vůbec první velkou oběť koronavirové pandemie, protože po nějakou dobu bylo omezeno cestování, kolem nějž byl obchodní model firmy postaven především. Pro společnost s rozsáhlým, a tady patřičně nákladným vozovým parkem to byla obrovská rána. Došlo proto na bankrot a rozprodej značné části flotily. Následně se pak sice Hertz dokázal odpíchnout ode dna, jeho reputaci ale v posledních měsících škodí přílišný počet lidí, kteří byli neprávem popotahování za údajnou krádež vozu, který měli náležitě pronajatý.

Hertz nicméně není jedinou společností, na kterou zákazníci začínají koukat skrze prsty. Nejinak je tomu i v případě společnosti Avis, od které si 13. srpna pronajala SUV GMC Yukon žena jménem Giovanna Boniface. Ta potřebovala pomoci své dceři se stěhováním věcí na kolej v Kitcheneru, přičemž během tří dnů, po které měla auto zapůjčené, urazila zhruba 170 kilometrů. Následně pak dorazila zpátky na letiště v Torontu, kde předala klíčky a převzala si vyúčtování. Jelikož ale spěchala na svůj let, dokumenty si důkladně neprostudovala.

Na kontrolu došlo až o nějakou chvíli později, kdy Kanaďanka zjistila, že dle autopůjčovny měla během oněch tří dnů urazit 36 482 kilometrů. Za to jí Avis naúčtoval 8 079,76 kanadských dolarů (cca 152 400 Kč), které si rovnou i strhnul z kreditní karty. Něco takového si Giovanna nenechala líbit, spolu s manželem proto následně zkusila půjčovnu kontaktovat. Po 90 minut však nikdo nezvedal telefon, a když se žena operátora konečně dočkala, situaci nechtěl nijak řešit. Avis dále trval na úhradě ve zmíněné výši a operátor nakonec hovor bez jakéhokoli posunu v řešení ukončil.

Nic se nedělo ani během následujících dní, Avis se dle Giovanny neozval. Když se navíc pokusila platbu zablokovat, zjistila, že již bylo příliš pozdě. Se svým příběhem se proto Kanaďanka svěřila médiím, přičemž redakce North Shore News zkontaktovala Avis se žádostí o vysvětlení. Tím se věci konečně daly do pohybu, přičemž autopůjčovna se Kanaďance měla omluvit a přislíbila, že neoprávněně vyúčtované peníze nejpozději do pěti dnů vrátí. Zda došlo i na nějakou kompenzaci, zůstává otázkou.

Stejně tak je otázkou, jak vůbec mohlo dojít k pochybení. A proč situaci nikdo nebyl ochoten řešit bez impulsu z médií. Pokud by totiž Giovanna měla během tří dnů skutečně urazit oněch 36 482 kilometrů, pak by se musela po celou dobu řítit rychlostí 563,5 km/h - bez jediné přestávky. Takového tempa ovšem nejsou schopné ani ty nejrychlejší vozy planety od značek Bugatti, Koenigsegg či SSC. Maximálka GMC Yukon pak dokonce končí na 176 km/h, pročež je v jeho případě i teoreticky ještě více nemožné ujet takovou vzdálenost během tak krátké doby.

Nic z toho ovšem zaměstnance autopůjčovny netrklo, jakkoli daná vzdálenost představuje 91 procent cesty okolo světa. Něco takového by IT systémy Avisu měly samy označit za nesmysl, vše pravděpodobně vzniklo jen špatným zápisem stavu počítadla ujeté vzdálenosti. V době, kdy prakticky celý svět přechází v co největší možné míře na digitalizaci, je to podivné. I proto pořád platí, že je třeba vždy kontrolovat vše, co podepisujete, jinak se můžete dostat do velkých problémů. Kdyby v tomto případě nedošlo na zapojení médií, Giovanně by dost možná zůstaly oči jen pro pláč.

Zdroj: North Shore News

Petr Prokopec

