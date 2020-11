Benzin s 10 procenty biosložek se prodává už 10 let, dodnes ho nekupuje téměř nikdo před 4 hodinami | Petr Prokopec

Měl to být jeden z léků na emise CO2 u aut, po 10 letech si ale můžeme říci, že německé motoristy si nezískal. Tamní autoklub ADAC zkoumal důvody a většinou se jej řidiči bojí neoprávněně.

Před několika málo lety se i v Česku poměrně hodně mluvilo o zásadní změně, která se měla dotknout majitelů aut s benzinovými motory. Z čerpacích stanic měl totiž jednou provždy zmizet Natural 95, který mělo nahradit palivo E10 s desetiprocentní složkou biosměsi. V té chvíli začali panikařit hlavně majitelé starších aut, pro které je takový benzin skutečně nevhodný. Etanol obsažený v palivu totiž způsobuje korozi kovových prvků, stejně jako škodí i plastům a starší vozy na něco takového nejsou připraveny. Mimo to zkracuje i životnost paliva, na což je třeba pamatovat třeba ve chvíli, kdy svého mazlíka ukládáte na zimu.

U nás k tomu nakonec nedošlo, v Německu se ale touto cestou vydali už v prosinci roku 2010, tedy skoro přesně před 10 léty. Měl to být jeden z léků na emise CO2 u aut, na sklonku roku 2020 si ale můžeme říci, že nezabral. V Německu totiž nadále zůstala v prodeji i paliva s menší příměsí biosložek (obvykle jde o E5 jako u nás, tedy s 5 procenty) a motoristé mu nadále v masivní míře dávají přednost, třebaže ten s označením E10 bývá i levnější. Proč tomu tak je?

Právě to se snažil zjistit německý autoklub ADAC. V rámci své studie proto oslovil 1 818 lidí ve věku nad 18 let, kteří vlastní benzinové vozy. Z odpovědí přitom vyplynulo, že hned 51 procent respondentů palivo E10 odmítá z obav z technických potíží, což je teoreticky na místě, neboť vozům vyrobeným před rokem 2012 může E10 škodit tak, jak je popsáno výše.

Trochu problém ale je, že 54 procent dotázaných neví zcela jistě, zda jejich vůz je s větším podílem biosložky kompatibilní. Dalších 23 procent se pak jasně neorientuje ve výhodách a nevýhodách biopaliv. Jako důvod k odmítání benzinu E10 byla zmíněna rovněž obava z vyšších nákladů (18 procent), zvyk tankovat palivo E5 (17 procent) či obavy z ekologického dopadu (14 procent). Ve výsledku tak nepřekvapí, že pouze 14 procent všech Němců, kteří jezdí s benzinovým vozem, loni v Německu natankovalo pohonné hmoty s větším podílem biosložky. To je skutečně velmi málo lidí ve srovnání s tím, že jich jednu dobu mělo být co nevidět 100 procent.

Jak je ale patrné z odpovědí, v řadě případů by stačila větší osvěta k tomu, aby se daný stav diametrálně změnil. I společnost Deutsche Automobil Treuhand (DAT) potvrzuje, že veškerá benzinová auta vyrobená po roce 2012 nemají s palivem E10 problém. De facto to znamená, že motoristé by mohli prospět snížení emisí skleníkových plynů a některých dalších škodlivin, tedy pokud budeme žít v iluzi, že by hromadné přesedlání motoristů na palivo E10 změnilo dráhu eko-vlaku mířícího docela jiným směrem.

Moc tomu nevěříme a dokládá to ostatně i skutečnost, že vlády opomíjejí benefity syntetických paliv, s nimiž navíc nejsou spojeny ani enormní investice do infrastruktury, ani do vývoje a výroby zcela nových aut. Pozitiva jsou pak nezpochybnitelná, na rozdíl od ne zcela jasného dopadu elektromobilů. To už ale zase jednou pláčeme na špatném hrobě.

ADAC vyzpovídal německé motoristy a zjistil, že většina z nich netankuje palivo E10 z obav z technických potíží. Více než polovina dotázaných si ale není jista, zda jejich vůz větší podíl biosložky ustojí, neboť o biopalivech nemají dostatek informací. Grafika: ADAC

