Bizarně specifikované Ferrari už skoro rok nechce nikdo, ani jeho majitel

/ Foto: Ferrari Beverly Hills, publikováno se souhlasem

Pokud máte pocit, že něco jako nechtěné Ferrari nemůže existovat, zvláště pak v dnešní době, kdy se auta prodávají skoro sama, podívejte se na tento kousek. A rychle pochopíte, že výjimky existovat mohou.

Trh s auty je přehřátý, až to není pěkné. Kvůli nedostatku komponentů se jich nedaří vyrábět dostatek, což logicky vede k převisu poptávky nad nabídkou. Automobilky si nutně nemusí stěžovat, ziskům to vzhledem k rostoucím cenám spíše pomáhá, kupci čehokoli ale ano. Drahá nová auta a jejich omezené množství vede logicky k vyššímu zájmu o ojetiny, jejichž ceny raketově rostou po celém světě, a to i u nás. Rychle a draho se dnes prodává skoro cokoli, a tak na situaci vydělávají i lidé, kteří nesplácí své úvěry.

Přesto se i za této situace najdou vozy, které nechce doslova nikdo. Kdyby šlo o poničené „šunky”, nebylo by se čemu divit, nežádaným se ale může evidentně stát i zánovní Ferrari. To zdánlivě tuplem nedává smysl, neboť prodejům drahých aut se daří velice a nedostatek komponentů jejich výrobce trápí též. Stačí se ale podívat na přiložené fotky a vše rázem smysl dávat začne.

Na první pohled je vše v pořádku. Jedná se o stále aktuální model F8 Tributo z roku 2020 v obecně žádoucí červené barvě s černou střechou. Stačí ale otevřít dveře a o pravdivosti výše uvedeného rychle přestanete pochybovat. Někdo si vnitřek vozu naspecifikoval naprosto šíleně, když jakousi majonézovou žluť na sedadlech a dalších částech zkombinoval s různými odstíny modré, černou a karbonovými doplňky. To je opravdu velká divočina.

Na auto upozornil Ali Hoff na Instagramu s tím, že má dvě teorie, jak takový vůz mohl vzniknout. Buď si jej objednával někdo barvoslepý a nebyl schopen rozeznat, co vlastně kupuje. Nebo si někdo jen tak z legrace pohrával s konfigurátorem a omylem klikl na „Koupit”. Buď jak buď, sám jej nechtěl a u dealera v Beverly Hills jej nechal s pouhými 212 najetými mílemi, tedy asi 342 km.

Žádnou z těchto teorií neumíme potvrdit a sám dealer se k nim během krátké komunikace odmítl vyjádřit. Potvrdil pouze tolik, že auto není předváděcí nebo cokoli podobného a s takto malým nájezdem jej zpět k prodejci vrátil sám majitel. To skutečně napovídá tomu, že jej dál nechtěl. A zjevně jej nechce ani nikdo jiný, nabízeno je takto bez úspěchu už rok. Kdyby se vám jej zželelo, k mání je za 465 tisíc dolarů, tedy skoro 10 milionů Kč.

Zdroje: DuPont Registry, worst.spec@Instagram

