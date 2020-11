BMW neuneslo kritiku kontroverzní novinky, pustilo se do svých vlastních zákazníků před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Jako by nestačila kontroverze, která obchází odhalení posledního nového SUV, přidává k němu nyní BMW i kontroverzní marketing. Pokud si myslíte, že je toto auto ošklivé, problém jste vy, říká firma.

Minulý týden BMW představilo nové elektrické SUV zvané iX. A jakkoli automobilka musela počítat s tím, že se jeho design nezalíbí zdaleka každému, s takovou kritikou zjevně nepočítala. Dosud jsme se totiž nesetkali s naprosto nikým, komu by se elektrické SAV (Sports Activity Vehicle) líbilo a i profesionální designéři jej označují za auto s nejvíce matoucím designem, které BMW kdy stvořilo.

Když se přitom před lety s podobnou reakcí publika setkal po představení koncepčního Defenderu Land Rover, názor lidí akceptoval. Designéři britské automobilky tak znovu zasedli k rýsovacím prvkům a vůz prakticky celý přepracovali. Ani na výsledek druhého pokusu pak sice nepršela jen chvála, přijat byl ale příznivěji. A jako stěžejní šlo vnímat fakt, že automobilka si vzala názory svých zákazníků k srdci.

BMW nic takového nedělá. Kdyby si prostě dál jelo svou, dalo by se to pochopit, automobilka se ale polarizující design rozhodla bránit tím nejhorším možným způsobem. Na sociálních sítích rozjela kampaň, kterou vůči kritikům přechází do útoku. Mnichovští se tak pouští do svých vlastních zákazníků pomocí spojení „OK Boomer“, které v anglicky hovořících zemích užívají mladí na adresu starších lidí (technicky těch narozených pod druhé světové válce do poloviny 60. let, ale přeneseně i mladších) s tím, že prostě odmítají přijmout evoluci a nerozumí moderním věcem.

BMW pak tuto tezi dále rozpitvává za pomoci konstatování, že lidstvo se odjakživa bojí nepoznaného, které následně zatracuje. Něco takového rozhodně nechceme rozporovat. Nicméně tady není problém v tom, že by někdo odmítal novou věc. Lidé zde odmítají věc, která se jim nelíbí, protože její design prostě není povedený. Navíc jde obvykle o zákazníky automobilky - a říkat jim, že oni jsou problém, když problémem je sám design, je přinejmenším nešťastné.

BMW tedy jen dále rozdmýchává oheň kontroverze a opravdu nechápeme, proč. Lidé v reakcích na novinku nechtějí nic až tak mimořádného, jen nápravu podle nás nesmyslného designu. Sami fanoušci značky auto popisují „jako z nízkorozpočtového sci-fi z 80. let“. A zároveň se ptají, proč BMW „nemůže vyrábět normálně vypadající elektromobily?“.

Na nic z toho ovšem mnichovští neslyší, místo toho lpí na své mantře a vlastní klienty v podstatě uráží. Nedivili bychom se, kdyby mu to vrátili prostě tím, že už si u něj nic nekoupí.

BMW neuneslo kritiku své designově kontroverzní novinky a do vlastních zákazníků se pustilo na sociálních sítích - prý jsou oni problém ne auto. Považujeme to za velmi nešťastné, však se na iX podívejte. Foto: BMW

Zdroje: Jalopnik, BMW@Twitter

Petr Prokopec