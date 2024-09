BMW svolává do servisů víc než 140 tisíc elektrických aut kvůli riziku požáru, přijatá opatření majitele naštvou včera | Petr Prokopec

/ Foto: Mini

Takové množství aut skutečně není zanedbatelné, automobilce trvalo čtyři roky, než problém správně identifikovala. Nyní musí povolat do servisů všechny vyrobené kusy Mini Cooper SE, neboť několik aut už hořelo. Řešení ale bude zatím ryze softwarové.

Na požáry elektrických aut nedochází až tak často, problémem ovšem je, že jakmile vůz s bateriovým pohonem zachvátí plameny, je třeba na jejich uhašení více námahy a vody než u spalovacího vozu. Hasiči navíc musí kvůli toxickým zplodinám disponovat ochrannými obleky. A i když se jim povede dílo dotáhnout do konce, zcela vyhráno nemají. V bateriích totiž mohou odstartovat chemické procesy, jež vedou i k samovznícení již uhašeného vozu. Ten se tak musí po dlouhou dobu skladovat ve speciálním kontejneru, aby veškerá rizika byla zažehnána.

Nedávný požár elektrického Mercedesu v Koreji ovšem ukázal, že problémů je ještě víc, než se dosud tradovalo. Tento vůz se totiž ani nenabíjel, dokonce za sebou bezprostředně neměl žádnou jízdu. Místo toho stál takřka dva dny na stejném místě, přesto se vzňal a shořel. Jediný „spící žhář“ pak zvládl poničit dalších 880 aut, která v podzemních garážích parkovala rovněž. A kromě toho odpojil 1 600 domácností od elektrické sítě.

Příznivci elektromobilů jsou nejspíš toho názoru, že v Koreji šlo o ojedinělý incident, který se již nebude opakovat. Jenže na něco takového by si už nikdo soudný nevsadil, spíš je zjevné, že čím více takových aut je v oběhu, tím víc podobných událostí se odehrává. Aktuálně to potvrzuje Mini, které povolává do servisů po celém světě více než 140 tisíc exemplářů elektrické verze Cooper SE, jak informuje Reuters. Dle materiálů americké agentury NHTSA všem autům hrozí závada systému vysokého napětí, která může vést ke zkratu a požáru.

Automobilka eviduje jen podle NHTSA za poslední rok nejméně dva požáry. Předejít jejich opakování má tak, že všem vozům z let 2020 až 2024 instaluje nový software, jehož součástí je diagnostika sledující baterie, který v případě jakéhokoli výkyvu od normálu omezí nabití baterií na víc než 30 procent. Něco takového majitele leda naštve, i když to samo o sobě nemusí nic řešit. Ostatně je třeba se ptát, k čemu pak někomu elektrické Mini bude, když vůz totiž disponuje bateriemi o kapacitě 32,6 kWh. Jejich jedna třetina je ekvivalentem zhruba třílitrové nádrže na naftu, s autem tak ujedou maximálně pár desítek kilometrů, tedy snadno ani ne do nejbližšího servisu.

Jak už jsme zmínili, podobné problémy jsou stále četnější, ostatně vzpomeňme, s čím aktuálně bojuje Jaguar u svého elektrického propadáku. Že to nepomáhá už tak problematické pověsti vnucovaných elektrických modelů, asi nemusíme dodávat.

Cooper SE se dočkal baterií o kapacitě 32,6 kWh, z čehož využít lze 28,9 kWh. Oficiální dojezd by stanoven na 235 km, reálně však počítejte s mnohem menší porcí. A pokud nový diagnostický software vyhodnotí, že paketu hrozí vzplanutí, můžete jej dobít jen na 30 procent. Foto: Mini

Zdroje: Reuters, NHTSA

Petr Prokopec

