Bohatý šejk si chtěl modernizovat slavný luxusní Mercedes, vyhověla mu přímo automobilka

Kýč, nebo vkusná kombinace klasiky a moderny? Posuďte sami, na každý pád před sebou máme unikátní stroj, jehož stavba stála neskutečné peníze. Za podobné je teď na prodej novému majiteli.

Stará auta řada lidí považuje za lepší než ta moderní, zvláště proto, že jejich motorový prostor byl určen víceméně jen k roztáčení předních, zadních nebo všech čtyř kol. Nicméně stačí jen na chvíli usednout do jejich kabiny, a rázem vás ona nostalgie přejde. Ani ne tak proto, že budete pomalejší než současné vozy, to nakonec nemusí být až tak markantní. Důvodem bude spíše skutečnost, že interiér, který kdysi mohl představovat nastavenou laťku luxusu, se nemůže vyrovnat ani mnohým obyčejnějším vozům pozdějšího data zrodu.

Takto nejspíše uvažoval i jeden z bohatých arabských šejků, který si pořídil Mercedes-Benz 600 Pullman. Nikoliv však současné provedení, nýbrž slavného předchůdce z roku 1975. Ten před více než 40 let představoval naprostý automobilový vrchol, kterému neodolala nejen řada celebrit, ale i státníků. A nepohrdl jím ani Pablo Escobar. To nebylo nikterak překvapivé, neboť na 6,24 metrech délky a 3,9 metrovém rozvoru se nacházely veškeré komfortní, luxusní a technologické prvky, které byly tehdy k mání.

Nicméně jak jsme již zmínili, co obstálo v 70. letech, v rámci nového milénia těžko uspokojí. Když tedy onen šejk vůz koupil, rozhodl se, že ho nechá přebudovat. Konverzí byla pověřena divize Mercedes-Benz Classic, která dokonce oslovila i vývojové oddělení automobilky. Cílem bylo spárovat moderní prvky s původním designem, aniž by byl celkový obraz vozu jakkoliv narušen. I proto se úpravy neskutečně protáhly a trvaly od roku 2007 do roku 2014.

Taková časová náročnost si logicky vyžádala nemalou investici, na konverzi proto padly rovné tři miliony Eur (cca 82,5 milionu Kč). To je suma, za kterou by samozřejmě bylo možné pořídit i moderní Pullman, navíc rovnou s pancířem a ještě v několika provedeních. Na druhou stranu by se ale majitel nemohl pyšnit naprostým světovým unikátem, o což tu nejspíše šlo především. Nedá se totiž předpokládat, že by před lety arabským šejkům teklo finančně do bot.

Co se tedy odehrálo? Na první pohled se může zdát, že 6,3litrový osmiválec pod kapotou zůstal zcela nedotčen. Nicméně Mercedes agregát kompletně zrenovoval za použití originálních dílů, stejně jako převodovku. Pohonná jednotka by tedy měla produkovat 250 koní jako před lety. Za volantem byste tak měli být schopni dosáhnout maximálky 200 km/h, počítat je však také třeba se spotřebou 26 l/100 km.

Kromě toho se limuzína pyšní unikátním lakem Perlmutt Weis Metallic, který na první pohled působí bíle. Jakmile však na něj zasvítí sluníčko, je patrný perleťový efekt. V interiéru byly originální prvky definující kabinu, palubní deska, volant, výplně dveří, doplněny novými elektricky ovládanými, vyhřívanými a klimatizovanými sedadly či třeba křišťály Swarovski, jenž byly zapuštěné do stropu lemujícího panoramatickou střechu měnící propustnost světla.

Dále nechybí nový zábavní systém, navigace nebo třeba řada výklopných stolků. Mnohé komponenty byly převzaté přímo z Maybachu, další pak bylo nutné vyvinout. I proto byla ona konverze tak zdlouhavá. Šejk přitom během ní ztratil trpělivost a vůz si nakonec nepřevzal. Místo toho se tak limuzína kombinující léta minulá a současná dostala do Nizozemska, kde je nyní na prodej.

Je nicméně otázkou, jak se budou trousit zájemci, a to nikoliv jen kvůli řádění koronaviru. Je totiž třeba dodat, že vůz je k dispozici za 2 150 000 Eur (59 milionů Kč), což cílovou skupinu značně zeštíhlí. Vůbec bychom se tak nedivili, kdyby světový unikát začal postupně klesat na ceně, pozoruhodný stroj je to ale tak či onak.

Zdroj: Auto Leitner

Petr Prokopec