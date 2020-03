Britové vybírali nejlepší ojetý výkonný hatchback, vítěz nadšence nepřekvapí 18.3.2020 | Petr Prokopec

Pokud jste poznali tato auta, když byla nová, víte, že těžké bylo tehdy odolat hlavně vůni bavorského vdolku. Jak je tomu s odstupem času? Podle Fifth Gearu pořád stejně, přes jisté výtky.

Ještě před pár týdny zpět v automobilovém průmyslu hlavním strašákem zpřísňování emisních limitů Evropskou unií, v mezičase ale do hry neočekávatelným způsobem zasáhla pandemie nového viru. Důsledkem toho vpádu budou ekonomické problémy a pro řadu lidí se tak koupě nového automobilu může stát nedosažitelným snem. Není však třeba truchlit, neboť s postupem času se mezi ojetiny dostaly i takové vozy, za které bychom kdysi obětovali i ledvinu. Mnohé z nich navíc ještě nezatěžoval ani poněkud pofidérní boj proti klimatickým změnám, což znamená, že pod jejich kapotou najdete atmosférické motory a v interiéru manuální převodovku.

Britský Fifth Gear se rozhodl srovnat hned tři takové vozy, byť je třeba předem upozornit, že Renault Mégane RS 275 Trophy poněkud vyčuhuje z davu. Nikoliv pouze svým výraznějším designem, který je umocněn zářivě žlutým lakem, ale také hnacím ústrojím. Přední kola roztáčí přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec. Jeho 275 koní nicméně má nadále na starosti manuál a navíc nechává oba dva konkurenty za sebou.

Jako první se Vicky Butler-Henderson posadí za volant Volkswagenu Golf R32, který vznikl v rámci páté generace „lidového vozu“, ve druhém sledu pak na řadu přijde BMW řady 1 první generace v provedení 130i. Ve srovnání s francouzskou konkurencí tu tak máme citelně starší auta, což se neodráží pouze na jejich výrazně nižší ceně, ale také na pohonném ústrojí. VW nabízí 3,2litrový atmosférický šestiválec a pohon 4x4, BMW pak třílitrový šestiválec roztáčející zadní kola.

Oba němečtí zástupci díky tomu zvládají zrychlení z klidu na stovku za čas přesahující 6 sekund, zatímco Renault se dostává pod tuto metu. Ovšem jeho doprovodný soundtrack není tak příjemný. Problematický pak může být i provoz celé trojice, zvláště pokud si při nákupu nedáte dostatečný pozor. V případě VW tak Vicky radí prověřit hlavně korozi či výměnu rozvodového řetězu. Nákladné je pak i nahrazení automatické převodovky DSG či zadních brzdových třmenů.

U BMW je třeba dávat pozor na úniky oleje, stejně jako na svíčky, už jen proto, že nejsou pouze dražší, ale oproti Renaultu jich potřebujete šest. Megane oproti tomu trpí hlavně na zatíženou přední nápravu, což může vyústit v nákladné opravy ložisek či celého zavěšení. Zapotřebí je také zkontrolovat, zda motor neprošel tuningem. Pokud jej neměl ve svých rukou opravdový specialista, čeká vás dříve nebo později jeho výměna či minimálně generálka.

Pozitiva i negativa tím máme zmapované, zbývá tak jen vyhlášení vítěze. Tím je v očích Vicky nakonec nepřekvapivě BMW, které nabízí klasickou koncepci, tedy objemný řadový atmosférický motor vpředu a pohon zadních kol. Mezi tím se pak nachází manuál zasazený do sice poněkud nudného interiéru, snadné vyprovokování zádě do smyku však jakékoliv tyto nešvary dokáže zaplašit. A to ani nemluvíme o ceně, která klesla opravdu velmi nízko. Hodně zajímavé auto to bylo už v době svého vzniku a zjevně jím zůstává dodnes.

