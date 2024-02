Britové vyzkoušeli inovovaný Ford Puma ST, který přišel o motor i převodovku. Selhává přesně tam, kde měl excelovat před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Tento krok vypadal jako totální nesmysl už na papíře. A praxe bohužel není ani trochu jiná. Modrý ovál obral zákazníky o sportovní zážitky, aniž by jim místo nich nabídl cokoli jiného.

Ještě před nějakými dvaceti lety patřila naše rodina mezi jedny z největších zákazníků Fordu na českém trhu. Ve firemním vozovém parku se tak nacházelo více exemplářů Transitu, než kolik jich najdete na parkovišti průměrného dealerství. Já jsem si pak užíval limitovaný Escort GT, zatímco moje sestra naskočila do čtyřválcového Mondea, otec do šestiválcového a matka do Focusu. Vášeň pro modrý ovál pak ostatně přešla i na tchyni, která skončila ve Focusu Kombi. Přičemž většina z těchto vozů se v našem vlastnictví dožila maximálně tří let, poté zamířila za jiným majitelem a byla nahrazena novější produkcí.

Kolik Fordů vlastníme nyní? Žádný, někdejší flotila modrého oválu byla vesměs nahrazena korejskými vozy. Zejména proto, že Hyundai a Kia stále ještě mají zákazníky na prvním místě. Aktuálně se sice zdá, že obě značky hodlají zamířit směrem, který si vybral i Ford. Pro Evropy Hyundai náhle přestal vyrábět spalovací modely sportovní divize N, pořídit lze už jen skladová auta. A jakmile s těmi bude konec, jednoduše máte smůlu. Korejci totiž vidí svou budoucnost v elektřině, což zní při pohledu na nabídku takového Ioniqu 5 N za 1,8 milionu Kč a víc obzvlášť směšně. Mnozí nadšenci po modelech i20 N a i30 N toužili, což se u Ioniqu už kvůli jeho snadno trojnásobné ceně stěží sane.

Ford byl v tomto ohledu ještě dále, zejména Focusy ST a RS byly považován ze jedny z nejlepších hot hatchů vůbec. Jenže v případě stávající čtvrté generace jsme se RS vůbec nedočkali, místo toho dorazil pouze Focus ST. Ani ten ale nečeká zářivá budoucnost, neboť značka hodlá celý model na přelomu letošního a příštího roku poslat k šípku. Nahradit ji mají znovu elektromobily. Stále nižší registrace značky tak zamíří ještě více dolů, a to mimo jiné i proto, že aktuálně už není o co stát ani v případě SUV Puma.

Vrcholem této řady bylo ještě donedávna provedení ST, které spoléhalo na přeplňovanou jedna-pětku a šestistupňový manuál. V rámci modernizace však tato varianta zmizela a v nabídce zůstalo pouze automatické provedení ST Powershift. V jeho případě pak výkon sice znovu dodává tříválec, ovšem už jen litrový. V kombinaci se samočinnou převodovkou přinesl nižší papírovou spotřebu, to je ale všechno, [jak zjistili kolegové z Car Throttlu.

Hlavně automatu Powershift totiž vyhovuje, když vůz řídíte spíše jemně a uvolněně. To jsou nicméně slova, která v recenzi sportovní varianty číst nechcete. Navíc ani poklidnou jízdu si nelze užít, neboť podvozek je poměrně prkenný a na hrbolech a dírách poskakuje jako splašená koza. Reakce plynového pedálu jsou pak k uzoufání pomalé, takže vůz nelze řídit jen s jeho pomocí. Záď pak sice s jeho pomocí utrhnout stále jde, ovšem jen nepatrně a při daleko větší snaze.

Řízení, dostatek trakce či minimální náklony karoserie prochází, jenže k čemu vám to všechno je, když to nejdůležitější - tedy hnací ústrojí - zjevně zdaleka nefunguje tak, jak by u sportovní verze mělo? K ničemu. Ford se tak musí připravit na další odchod zákazníků, ani dosavadní exodus pro něj zjevně nebyl dost varovný.

Pokud by modrý ovál zcela nezměnil své zaměření, nejspíše bych jej i nadále preferoval na úkor ostatních. Už jen proto, že zvyk je železná košile. Jenže posledních pár let mi tato značka opravdu nemá co nabídnout. A mám takový pocit, že podobně na tom zakrátko budu také u Korejců.

Znovu je tak třeba výrobcům připomenout, že sportovní deriváty jsou důležité. Nikoli proto, že se jich prodá velké množství, i když ani v tomto směru nemusí být k zahození, ale proto, že jsou lákadlem té které modelové řady. Většina lidí pak sice skončí u méně výkonných variant, ovšem se snem, že jednou se zvládnou dostat na vrchol. Právě ten jim ale automobilky berou. A když není kam šplhat, důvodů, proč se zajímat o spodek nabídky, již tolik nezbývá. Auto není lednička, auto je pro mnohé pořád produkt, se kterým si spojují rozličné emoce, na to dnes mnozí výrobci soustavně zapomínají.

Puma ST Powershift je nově k mání už jen s litrovým tříválcem a automatickou převodovkou. Zrovna toto ústrojí je ovšem její největší slabinou a jako sportovní provedení selhává přesně tam, kde by mělo bodovat. Foto: Ford

Zdroj: Car Throttle

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.