Brity v dlouhodobém testu nadchla Škoda Kodiaq i s „nežádoucím" dieselem, tradiční problém ale kazí dojem

Kodiaq se s faceliftem dramaticky nezměnil, to ale v dnešní době není na škodu, spíše naopak. Jak se tedy jeví Britům v kulisách novějších soupeřů? Vzhledem k tamním náladám s dieselem paradoxně boduje, ne vše je ale růžové.

Přiznejme si upřímně, že klasické testy nových aut nemají až takovou výpovědní hodnotu. Během pár dnů mnozí novináři ani nevyjedou palivo, se kterým vůz dostanou. Už to ovlivňuje závěrečný verdikt, neboť během několika dnů mírného ježdění málokdo stihne auto opravdu dobře poznat. Snadno se tak může stát, že dojde na odsouzení prvků a vlastností, které se z dlouhodobého hlediska budou zákazníkům jevit pozitivně. A naopak mohou být adorovány či přehlíženy problematické aspekty.

Právě proto dochází i na několikaměsíční zápůjčky, přičemž jednou z nich byl poctěn britský magazín Car Throttle. Ten na sklonku loňského roku musel vrátit Škodu Octavia Combi RS TDI, ze které ovšem nebyl až tak úplně nadšen. Chválena sice byla dynamika, nízká spotřeba či obrovitý zavazadelník, ovšem problémem se ukázalo být ovládání většiny prvků přes dotykové rozhraní multimediálního systému. Výrobci v posledních letech ubírají na tlačítkách a i naprosto nevhodné věci pěchují do palubního menu, při jehož ovládání ovšem musíte sundávat oči ze silnice, pokud se vám vůbec podaří „trefit” tu správnou věc.

Je až nepochopitelné, že regulátoři v záplavě milionů omezení naprostých nesmyslů zrovna takový problém nevidí či nechtějí vidět. Jak upozornil třeba Chris Harris, ve výsledku nejde o nic jiného než o obdobu civění do telefonu. Něco takového ovšem policie přísně trestá. Jakmile ale začnete třeba štelovat klimatizaci a na cestu se tak soustředíte ještě méně, je z pohledu zákona vše v pořádku. Skutečně tak není s podivem, že na silnicích dochází i přes tlak na instalaci bezpečnostních a asistenčních systémů nadále k nehodám.

Multimédia však nebyla jedinou věcí, na kterou si naši kolegové stěžovali, mimo to poukázali na automatickou převodovku DSG, ze které se začíná stávat tradiční slabina koncernových aut. Octavia tedy skutečně redakci neopouštěla za bouřlivého jásotu. Toho se nicméně dočkal Kodiaq, který redakční flotilu rozšířil místo ní. Car Throttle přitom toto SUV již otestoval v předchozím provedení a kupodivu dal i palec nahoru benzinové jedna-čtyřce, která byla pro tak velký vůz dostatečná.

Nově zapůjčený Kodiaq ovšem disponuje dvoulitrovým turbodieselem, který sice produkuje rovněž 150 koní, ovšem k charakteru SUV se hodí daleko lépe, a to i kvůli točivému momentu 340 Nm. Je nicméně nutné zmínit, že jeho potenciál opět negativně ovlivňuje DSG, které je při řazení poměrně letargické. Na stovku se tedy dostanete za 9,8 sekundy a v případě spotřeby zatím Britové dosáhli průměru 6,5 l/100 km, což nejsou špatná čísla, o nepředvídatelné váhavosti převodového ústrojí ale neřeknou ani slova.

Je třeba dodat, že jde o sedmimístné provedení, kde již párkrát byly obsazeny všechny tři řady sedadel. Mimo to jej Britové používají jako vůz, se kterým vyráží na focení, pročež je zavazadelník neustále našlapán ne zrovna lehkou technikou. Zatím se tedy Kodiaq jeví s výjimkou fungování DSG velmi dobrým dojmem, a to i při pohledu na cenu, která je v Británii pochopitelně podobně bláznivě vysoká jako u nás. S výbavou SE L a příplatkovým lakem totiž SUV vyšlo na 1 078 150 Kč.

Zmiňovaná Octavia nicméně byla ještě dražší, vše je tedy nakonec otázkou osobního přístupu. Koneckonců Britové by výbavu ještě rozšířili o zpětnou kameru, která by u tak velkého vozu měla být samozřejmostí, a o tažné zařízení. V té chvíli by Kodiaq stál 1,1 milionu korun, nicméně z dosavadních poznatků by šlo o velmi dobrou investici. Uvidíme tedy za pár měsíců, zda jej Car Throttle bude chválit i nadále.

Škoda Kodiaq prošla loni faceliftem, který nepatří mezi nejviditelnější. Britové jsou s SUV prozatím velmi spokojeni, i když si pod kapotou našel místo na ostrovech ostrakizovaný diesel. Foto: Škoda Auto

