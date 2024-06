Bugatti chtělo i ve svém nejnovějším modelu použít motor W16, až pak ho přesvědčili, aby šlo do V16 před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Není to až tak dramatický odklon, provedení V16 je ale přece jen tuctovější a pro Bugatti méně typické než dosavadní koncepce W16. Tu chtěl Mate Rimac zachovat, nakonec byl ale přesvědčen, že to není dobrý nápad.

Za poslední víc než tři dekády jsme se dočkali jen čtyř skutečně nových modelů Bugatti. Tím posledním je hypersport Tourbillon, který fascinuje v mnoha ohledech, nejvíc ale přitahuje svou technikou, v jejímž středu stojí úplně nový, velmi objemný motor s mnoha válci, který si vystačí s atmosférickým plněným. Dřív šlo v podstatě o relativně tuctovou koncepci, aspoň v případě vyššího objemu a atmosférického plnění, však ještě do druhé generace Octavie jste mohli dostat dvoulitr bez turba a málokdo po něm prahl. Za pouhých 20 let se ale automobilový svět pod tíhou regulací změnil tak moc, že se z obyčejného stalo výjimečné a z výjimečného obyčejné.

I když tedy nový Tourbillon vypadá skoro jako Chiron, ve svém nitru skrývá jednu novinku za druhu. A koncepce pohonné jednotky patří mezi ně. Kde tedy dříve trůnil osmilitrový, čtyřmi turby přeplňovaný W16, tam dnes najdeme 8,3litrový atmosférický motor V16. Jak se ale nyní dozvídáme z přiloženého videa Top Gearu, nebyl to původní záměr, zprvu zamýšlená koncepce byla docela jiná.

Jak už nějakou dobu víme, za vývojem motoru stojí Cosworth, který do vývoje celého auta promluvil víc, než se dosud zdálo. Bruce Wood, ředitel Cosworthu, k věci uvádí, že Mate Rimac za Brity přišel s představou, že dojde znovu použití motoru W16, akorát nového. „Mate měl od počátku jasno v tom, že nechce přeplňování,“ říká dnes Wood s tím, že tato architektura, tedy dvě řady válců nad sebou na každé straně, ovšem „nebyla vhodná pro vysokootáčkový atmosférický motor“. Bugatti přitom chtělo, aby si zákazníci mohli konečně užívat odpovídajícího zvukového doprovodu. Navíc takového, který bude stejný jak uvnitř, tak i zvenčí.

„Na konci tak bylo jasné, že tím nejefektivnějším a nejlehčím agregátem s odpovídajícím výkonem bude vidlicový šestnáctiválec s úhlem rozevření 90 stupňů,“ uvedl k tématu Dario Benazzi, který má u Bugatti na povel právě pohonná ústrojí. To nejnovější zamíří za sedadla 250 aut, což znamená, že se Tourbillon i při tak malém množství stal jedním z nejvíce vyráběných aut historie s V16. Přesto jej mají dostat i další auta.

Již nějakou chvíli se totiž hovoří o možném příchodu druhého samostatného modelu, který by s Tourbillonem sdílel pouze motor. Rozvádí to Autocar, podle jehož informací by se pohonná jednotka přesunula pod přední kapotu ve stylu legendárního Bugatti Type 57 Atlantic. Na tento model se odkázal i firemní šéfdesignér Frank Heyl. Ten zároveň naznačil, že pro automobilku se nadmíru důležitou stala divize Sur Measure, která plní jakákoli přání zákazníků.

„Začali jsme s Bolidem, který vrátil zpět do hry zakázkové karosářství. Poté jsme pokračovali s vozy jako Centodieci či La Voiture Noire, což byla opravdu šílená jednokusová práce. A kdo ví, co přijde příště,“ zmínil Heyl. A dodal, že svět se za posledních pár let změnil. Nově v něm totiž žije daleko víc lidí, kteří požadují naprostý unikát, a jsou ochotni za něco takového zaplatit stovky milionů korun.

Nebylo by tedy vlastně vůbec překvapivé, kdyby vznikl moderní nástupce Type 57 Atlantic, který by pomohl splatit náklady spojené s vývojem nové jednotky. Bugatti by navíc u každého kusu z velmi limitované série navíc mohlo umožnit zákazníkům, aby si zvolili třeba unikátní zpětná zrcátka. Je to pak sice jen detail, ovšem i ten by vypovídal mnohé o výjimečnosti daného vozu i jeho majitele. Jakou cenu by ale ten za to zaplatili, raději ani nechceme spekulovat.

Tourbillon by mohl být pouze první vlaštovkou s motorem V16, která z Molsheimu vylétla. Nová atmosférická jednotka měla původně mít jinou koncepci, vlastně stejnou jako dosud, pro vysokootáčkový atmosférický motor se ale nehodila. Proto je výsledkem „prostý” V16. Foto: Bugatti

Zdroje: Top Gear, Autocar, Bugatti

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.