Bugatti známého miliardáře nikdo nekoupil, během aukce vyšla najevo pravda o jeho stavu

Světový trh s výjimečnými auty v poslední době připomíná český trh s nemovitostmi - prodá se prakticky všechno a hned. Vzácné 41. vyrobené Bugatti Veyron ale nikdo nekoupil, majitel si to pokazil v podstatě sám.

Jméno Mannyho Khosbina zná nejspíše každý fanoušek rychlých kol. Americký miliardář íránského původu se z ničeho vypracoval až do pozice člověka, který shromáždil působivou sbírku sportovních a luxusních aut. Čelní místo v ní zaujímá značka Bugatti, neboť realitní magnát má jak několik Veyronů, tak i na míru postavený Chiron. Jeden z prvních zmíněných vozů se ale nedávno rozhodl prodat. Pokud ovšem čekáte, že při svém renomé měl poměrně snadnou práci, jste vedle. Přihazující se během online aukce nedostali ani na minimální požadovanou cenu, neboť o voze vyplynuly na povrch informace, které jeho prodej prakticky znemožnily.

Na první pohled přitom neexistoval důvod, proč by Veyron neměl být vydražen. Vůz z roku 2006 je 41. vyrobeným exemplářem pro celý svět a 12. pro USA. Už to z něj dělá cennou věc, najeto má navíc jen zhruba 22 520 kilometrů, přičemž realitní magnát najel jen posledních 320. Zbytek najel první majitel, který sáhl po kombinaci modré a bílé, a to zvenčí i uvnitř. Jak přitom Manny dodává, mělo by se jednat o naprosto unikátní provedení, kdy druhý takový kousek neexistuje. V tomto ohledu lze ale připomenout, že jedinečná bude naprostá většina vyrobených Veyronů.

Mannyho exemplář mimo to nebyl nikdy havarován, přičemž realitní magnát jej loni v závěru roku rovněž protáhl servisem. Vůz tak disponuje novými koly i pneumatikami a je tak plně připraven na zasunutí druhého klíčku a výlet až za hranici 400 km/h. Aby současný majitel potvrdil, že za údržbu jen v rámci posledního servisu utratil nemalých 55 tisíc dolarů (přes 1,1 milionu korun), přidal k nabídce kompletní fakturu. Nicméně právě ta se paradoxně stala důvodem, proč na prodej nakonec nedošlo.

Jak realitní magnát uvedl na novém videu, fakturu ani nečetl - s techniky značky před jejím vystavením mluvil, a tak to pro neměl zvláštní důvod. Zvláště když jej nikdo neupozornil na větší problémy, alespoň tedy dle jeho aktuálního tvrzení. Až diskutující pod nabídkou totiž zjistili, že zadní křídlo vozu prý nefunguje, chladiče tečou a ve spodních panelech jsou praskliny, v důsledku čehož prý řízení auta není bezpečné.

Ničeho z toho si ovšem Manny nevšimnul. Nově pak uvedl, že chladič je již objednaný a výměna jde na jeho triko. Kromě toho není žádný problém s křídlem, o to se postaraly zaprášené senzory kvůli dlouhodobému stání vozu. Ten je pak plně provozuschopný, což miliardář deklaroval s pomocí aktuálních jízdních záběrů. S ohledem na velikost jeho sbírky i majetku se přitom dá předpokládat, že rozhodně neriskoval jen proto, aby se Veyron povedlo prodat, bylo to spíše nedopatření

Nakonec je třeba podotknout, že palubní desku Bugatti nezdobí žádná blikající světélka, přístroje o jakékoliv poruše mlčí. Pokud by přitom zrovna chladič opravdu tekl, systém by zrovna toto jistě zahlásil. Dá se tedy předpokládat, že pokud na nějaké problémy došlo, jsou spíše minoritního rázu. Ovšem ani tak se Mannymu nepovedlo veškeré obavy publika rozptýlit a auto, které prý není bezpečné řídit, se neprodalo. Modro-bílý Veyron mu tedy i nadále říká pane, žíly mu to ale nejspíše netrhá.

Je navíc třeba dodat, že podobné problémy lze čekat u většiny 16 let starých Veyronů, tady se o nich publikum spíše náhodou dozvědělo a začalo je brát až příliš vážně. Možná je lepší vědět přesně, do čeho jdete, než nevědět nic a slepě věřit tomu, že prodávané auto je dokonalé. Opačný přístup ale bohužel funguje i při výběru mnohem obyčejnějších ojetin.

