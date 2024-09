Bývalé hvězdy Top Gearu si vjely do vlasů. Clarkson sepsul Harrise za pokus očernit ho za recenzi Tesly před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Amazon Prime, tiskové materiály

Je obtížné pochopit, proč se Harris pustil do kritiky 16 let starých Clarksonových tvrzení, jejichž pravdivost Jezza obhájil dokonce i před soudem. Slavnější z obou slavných Britů si to podle očekávání nenechal líbit.

Vzpomenete si ještě na kauzu Tesla vs. Top Gear? Nebudeme se divit, pokud řeknete, že nikoli, neboť někteří z našich dnešních čtenářů mohli být v době jejího propuknutí rádi, že na chodníku utáhnou kačera. Psal se totiž rok 2008, když se tehdy zbrusu nová Tesla Roadster stala předmětem testování ze strany britského Top Gearu s Clarksonem, Hammondem a Mayem v čele.

Elektromobily byly tehdy asi už podesáté nová věc a Top Gear byl na vrcholu své slávy. Clarkson zůstával sám sebou, a tak se s Roadsterem nepáral. Na jednu stranu sice byl schopen ocenit jeho přednosti, na tu druhou ale jasně konstatoval limity elektrických aut, zvlášť těch sportovních, na kterých se dodnes změnilo jen pramálo - rychle skoro nikam nedojedou a pak je musíte složitě nabíjet.

V případě Roadsteru Clarkson uvedl, že rychle ujel jen 55 mil (88 km) a pak ho musel 16 hodin dobíjet. To není dobrá kombinace pro fanoušky ostrého svezení, které měl Rodster okouzlovat především, stejně problémy s motorem a brzdami. Bylo z toho velké haló, ale nebyl to nic než odraz reality - náš test Tesly Roadster o dva roky později odhalil prakticky to samé a jakákoli jiná čestná recenze by to kdykoli udělala znovu. A opravdu se na tom prakticky nic nezměnilo, Hyundai, BMW nebo Rimac, téměř cokoli elektrického na okruhu dopadá stejně, však Teslám hoří brzdy i odchází motory dodnes.

Vypadalo to jako konec příběhu, ale ouha. Elon Musk byl tehdy recenzí pochopitelně rozlícen a s odstupem času přišel na to, že to, co Top Gear před kamerou předváděl, se podle dat uložených samotným autem v tu chvíli nestalo. Zjištění Top Gearu byla skutečná, neproběhla ale před kamerami, jak se z výsledků natáčení může zdát, proběhla při testování mimo kamery. A pak před kamerami byla sehraná. Proto Tesla zažalovala Top Gear kvůli lživé recenzi.

Už tehdy jsme to označovali za nesmysl. Zdá se nám při tvorbě podobného pořadu docela normální, že jeho natáčení neprobíhá souběžně při testování každého auta, to snad ani není u pořadu tohoto kalibru rozumně možné. Probíhá pouze koncentrovaně a snaží se zachytit to, co si autoři testů připraví v podstatě ve formě článku, který pak zfilmují. To, že před kamerou ukážete něco, co se v danou chvíli nestalo, jinak se to ale děje, není lež, jen dramatizace skutečnosti. Soud to viděl stejně a žalobu Tesly zamítl jako neopodstatněnou.

Mysleli jsme si, že o této věci už neuslyšíme, ale ouha. Chris Harris, ze všech lidí na světě zrovna on, jinak férový novinář, který sám ví, co znamená takové pořady chystat, nyní v podcastu Joe Rogana, kterému jsme se už věnovali kvůli rozkladu Top Gearu jako takového, podpořil Rogana v konstatování, že celá recenze byla „fake”. Tedy falešná, vymyšlená, nepravdivá, jakkoli soud po dlouhém zkoumání konstatoval opak.

Že se Rogan zastává Tesly, nepřekvapí, Musk je jeho kamarád. Podle něj Clarkson a BBC „pošpinili Teslu víc než kdo jiný”, což korunoval tvrzením: „Udělali hroznou věc. Mluvil jsem s ním (Elonem Muskem - pozn. red.) o tom a byl naštvaný. Předstírali, že jeho auto selhalo a nahráli to tak. A to bylo v počátcích Tesly.” Harris ho podpořil s tím, že to bylo „darebné” a (velmi volně přeložme, ale originál s „reverse engineeringem” nebude pro spoustu Čechů snadno srozumitelný) „zpětně projektovali výsledek testu”, tedy nechali test proběhnout tak, jak si přáli, aby dopadl, nikoli reflektovali jeho výsledek.

Pohrdáme tzv. fact-checkingem jako samozvaným pokusem podsouvat veřejnosti často jen jeden z odlišných názorů jako jediný správný fakt - o tom má v případě sporu rozhodovat soud. Tady o tom ale soud rozhodl, svorně ve dvou instancích, a tak si troufneme říci, že to, co Harris s Roganem říkají, jednoduše není pravda. Tedy máme-li věřit tomu, že roky soudního zkoumání jednou z nejtradičnějších soudních systémů světa, který vrtal do i interní komunikace BBC o celé věci, jsou něčím, co můžeme označit za obecně přijatelný závěr.

Není tedy divu, že to Clarksona zvedlo ze židle a ve svém sloupku pro The Sun se ostře ohradil proti tomu, že Harris s Roganem dál šíří tuto „městskou legendu” stejně jako lidé šíří mnoho podobných. Harrisovy poznámky v Roganově podcastu po dlouhém úvodu v jeho stylu označil za „něco shnilého”, co jen „přiživuje mýtus, že můj test Tesly nebyl fér.” A pokračoval: „V rámci Top Gearu jsme za ta léta zesměšnili a naštvali spoustu lidí. Ale naše testy byly vždy svědomitě spravedlivé.”

A troufneme si jej podpořit v tom, že i když ne s každým jeho závěrem jsme vždy souhlasili a někdy nechával podle nás zbytečně vyniknout nevýznamnou či přehlédnutelnou slabinu určitého auta, nevymýšlel si a poctivě prezentoval svůj pohled na věc. Ten je sice vždy byl z podstaty subjektivní, taková je každá recenze, ale nikdy nám nepřišel vylhaný. Proč mají Rogan a Harris tendenci vrtat v 16 let starém testu, u kterého ani jeden ani vzdáleně nebyli, jde mimo nás.

Clarksona i Harrise (na fotkách vždy uprostřed) si jako kolegů vážíme, druhý jmenovaný se ale v podcatu Joe Rogana moc kolegiálně nezachoval. Foto: BBC, tiskové materiály/Amazon Press Center

Zdroje: The Sun, JRE Clips@YouTube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.