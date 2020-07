Bývalý pilot F1 měl nabourat vzácný McLaren, který oficiálně vůbec neexistuje před hodinou | Petr Prokopec

První informace o něm se dostaly ven již dříve, oficiálně o něm ale dosud nepadlo slovo. Přesto byl právě tento vůz již nabourán v Monaku, a to nikým menším než Adrianem Sutilem.

Před zhruba měsícem se svět poprvé dozvěděl o McLarenu Senna LM. Má se jednat o přestavbu okruhového provedení GTR na silniční model, jakousi poctu vítězství britské automobilky v legendární čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans. Vůz se dočkal zvýšení výkonu na 800 koní, přišel o prosklené panely ve dveřích a zákazníci prý měli očekávat i skutečné zlato v motorovém prostoru, které by stejně jako u McLarenu F1 posloužilo jako tepelný štít.

To všechno si štěbetali vrabci na střeše, britská automobilka ale od té doby nepřišla s oficiální prezentací, a tak tento vůz oficiálně dosud neexistuje. Vzniknout by ale měl v pětadvaceti exemplářích, což s ohledem na ono výročí (McLaren F1 GTR opanoval Le Mans v roce 1995) dává smysl, zvláště když značka by na ní mohla daleko více vydělat. Novinka by totiž měla startovat někde v okolí 50 milionů korun, díky čemuž by si Britové mohli trochu více naplnit firemní kasu, která již několik měsíců zeje prázdnotou.

To jsme ale poněkud odbočili, proto zpět k samotnému vozu, který přes si svou „neexistenci” měl najít cestu k některým zákazníkům. Jedním z nich má být také někdejší pilot Formule 1 Adrian Sutil, který si na rychlé silniční stroje více než potrpí. V minulosti byl totiž spatřen za volantem Pagani Huyara, Bugatti Veyron, Bugatti Chiron či několika zakázkových Ferrari. Stejně tak vlastnil i Porsche Carrera GT upravené tuningovou firmou Gemballa.

S rychlými vozy tedy Sutil má spoustu zkušeností, už z titulu své profese. Nicméně i přesto to měl být právě on, kdo se stal účastníkem kolize, která rozhodně nebude z nejlevnějších. V Monaku totiž došlo na havárii výše zmíněného McLarenu Senna LM, který skončil napíchnutý na sloup. Do totálky má sice vůz ještě daleko, nicméně celá příď včetně spodku je minulostí. Čtyřlitrová osmiválcová pohonná jednotka je naštěstí usazena za hlavami cestujících, na její poškození tedy nejspíše nedošlo.

Co přesně se přitom stalo, není jisté. Stejně jako to, zda Sutil vůbec seděl za volantem. Nicméně si nedovedeme představit, že by tak drahocenný vůz krátce po převzetí vůbec někomu půjčil. A jelikož součástí havárie bylo i další auto, je dost možné, že Sutil se jednoduše jen snažil vyhnout kolizi s nepozorným řidičem a nakonec sám skončil ve zdi. Stejně tak ovšem mohl jen přecenit své schopnosti a šlápnout až příliš na plynový pedál.

Jisté je tedy pouze to, že dosud oficiálně nepředstavený McLaren Senna LM má již na kontě první havárii. Doufejme, že další nebudou následovat, jakkoliv příležitostí nakonec bude jistě řada. Slavit ono legendární vítězství totiž hodlá i firma Lanzante, která v roce 1995 na okruhu Le Sarthe nechyběla. Ta přitom nabídne provedení LM 25, jehož má vzniknout jen sedm kusů. Zda ale také bude založeno na McLarenu Senna, není jisté.

