Bývalý šéf FIA si sám vzal život, když zjistil, že ho od smrti dělí už jen pár týdnů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Odd Andersen, AFP/Getty

Přes jeho kontroverzní pověst a některé skutečně kontroverzní kroky byl jednou z nejvýznamnějších figur historie motorsportu, která zejména pro bezpečnost aut udělala tolik jako málokdo jiný. Jak se nyní ukázalo, nakonec proti sobě sám obrátil zbraň.

Jméno Maxe Mosleyho bude spousta lidí spojené se skandálem, za kterým stál list News of the World. Ten v březnu 2008 uvedl, že tehdejší prezident mezinárodní automobilové federace FIA pořádal „zvrácené nacistické orgie s pěti prostitutkami“. Své tvrzení přitom založil jak na snímku oné party, které se skutečně účastnili i lidé ve vojenských uniformách, tak na Mosleyho minulosti. Jeho otec Oswald byl totiž lídrem britských fašistů. Jeho strana nicméně byla v roce 1940 zakázána a on sám uvězněn.

Sám Max Mosley s tím neměl nic společného a jak později uváděl, otcova reputace mu způsobila nemalé problémy a byla i důvodem, proč se neangažoval v politice. Místo toho svou pozornost upřel na závodní svět. Nejprve přitom sám usedl za volant, než založil tým March Engineering. Z manažera se ovšem posléze stal člen asociace FOCA zastupující ve Formuli 1 veškeré týmy a jako parťák Bernieho Ecclestona dokázal dojednat vůbec první Concordskou úmluvu, která stájím přinesla peníze z prodeje komerčních práv.

V roce 1993 se Mosley stal prezidentem FIA, přičemž již o pouhou sezonu později musel řešit opravdu nepříjemnou tragédii. Během Velké ceny San Marina totiž zemřel jak Ronald Ratzenberger, tak Ayrton Senna. V reakci na tyto incidenty Mosley navýšil bezpečnost v královské motoristické disciplíně na dříve nevídanou úroveň. Došlo na přebudování závodních okruhů, zvýšily se i požadavky na odolnost samotných monopostů, zavedeny byly crash testy a později i systém HANS.

Mosley v tomto ohledu ovšem nebyl aktivní jen na závodních kolbištích. V roce 1996 se totiž zasloužil také o založení programu Euro NCAP, který si vzal za úkol navýšit bezpečnost silničních aut. Právě tohoto počinu si Mosley nejvíce považoval, přičemž není přehnané říci, že nebýt jeho, lidé by za volantem závodních i silničních aut umírali ve větší míře. Na něco takového si nicméně kvůli onomu skandálu dnes již pomalu nikdo nevzpomene, a to přesto, že Mosley byl soudem následně zcela očištěn a byl to list News of the World, kterému i zveřejnění těchto informací zlomilo vaz.

V roce 2009 se tak někdejší závodník a právník stáhl z veřejného života, přičemž na jeho prezidentský post nastoupil Jean Todt. Následující léta pak Mosley prožil v ústraní a na hlavní stránky médií se vrátil až loni, kdy zemřel. Mělo se za to, že zemřel přirozenou smrtí, realita je ale jiná. Koronerka Fiona Wilcox nyní vnesla do jeho odchodu z tohoto světa více světla, neboť nebyl až tak nenucený. Jednaosmdesátiletý Brit totiž proti sobě sám obrátil zbraň a zastřelil se. O svém záměru přitom nejprve informoval jak své nejbližší, tak svou asistentku.

Důvodem tohoto kroku ovšem nebyly dozvuky onoho sexuálního skandálu, nýbrž rakovina, která napadla jeho imunitní systém. Diagnózu mu lékaři určili již v roce 2019 a ač poté prošel intenzivní léčbou, jeho stav se jen zhoršoval. V roce 2021 mu pak bylo oznámeno, že mu zbývá už jen několik týdnů života a že jeho poslední dny bolestivé. Mosley proto sepsal rozlučkový dopis, naposledy povečeřel se svou ženou a poté si prohnal kulku hlavou, což vskutku není moc pěkný způsob dobrovolného ukončení života. Mosley byl ale zjevně člověk ze staré školy se vším všudy.

Když se o jeho smrti dozvěděl jeho dlouholetý přítel Bernie Ecclestone, uvedl, že „se cítí, jako kdyby přišel o bratra. Udělal přitom spoustu skvělých věcí nejen pro motorsport, ale pro celý automobilový průmysl. Byl velmi dobrý v tom, aby přesvědčil lidi, že mají stavět mnohem bezpečnější auta“. Tečka za jeho životem byla stejně pozoruhodná jako jeho život samotný.

Max Mosley byl v letech 1993 až 2009 prezidentem FIA, přičemž během své vlády neskutečně navýšil bezpečnost jak závodních, tak i silnicích aut. Z tohoto světa odešel pod tíhou okolností dost násilným, třebaže dobrovolným způsobem. Foto: Formula 1, tiskové materiály

Zdroj: BBC

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.