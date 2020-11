Část automobilek nedožije roku 2030, říká šéf PSA, na vině je obvyklý podezřelý před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: PSA

Tradičně otevřený generální ředitel stále většího automobilového konglomerátu si ani tentokrát servítky nebral. Podle něj si vynucená elektromobilita nevyhnutelně vybere svou daň.

Šéf koncernu PSA Peugeot Citroën nemá vynucenou elektromobilitu příliš v lásce. Dle Carlose Tavarese dokonce elektrický pohon přirozeně oslovuje pouze zelené maniaky, běžní motoristé jsou do něj jen tlačeni. Důvody za tím vězící není třeba dlouze hledat, ostatně již několik let se mluví o tomtéž. Tedy o nedostačujícím dojezdu, dlouhé době dobíjení, nedostačující infrastruktuře a pochopitelně i příliš vysokých cenách. Není divu, že lidé přirozeně preferují jiná řešení.

To vše nicméně politici hodlají změnit, zejména ti v Bruselu. Zatímco tedy s elektromobily jsou spojované dotace, majitelé aut se spalovacími vozy mohou počítat se stále horšími podmínkami k životu. Kromě toho vlády vymýšlejí všemožné poplatky či zákazy, které obratně schovávají za ochranu přírody a ovzduší. Mnohá média jim pak v jejich misi jen napomáhají, což bude mít dalekosáhlé následky.

Tavares v průběhu telekonference pořádané agenturou Reuters naznačil, že spojení PSA s italskoamerickým koncernem FCA není poslední svého druhu. Kvůli enormním investicím do elektromobility, ke kterým jsou automobilky nuceny, protože jinak jim hrozí vysoké pokuty za nadlimitní CO2, totiž není jakkoli menší společnosti, která by vše zvládla jen sama za sebe. Nicméně i když bude vznikat jeden moloch za druhým, každá značka se záchrany nedočká a část z nich do roku 2030 nevyhnutelně skončí.

„Přežijí jen ti nejobratnější s Darwinovským duchem,“ uvedl Tavares s tím, že přizpůsobovat se současně protichůdným požadavkům vyžaduje extrémní flexibilitu, které mnohé automobilky zkrátka nejsou schopny. Zároveň dodal, že jakkoliv se mu kroky EU vůbec nezamlouvají, koncern PSA již skončil s investicemi do spalovacích jednotek. Ze své pozice tedy může i těžit, neboť zatím nemá problém s plněních svých emisních cílů. De facto tedy může vstoupit do tzv. poolů s jinými výrobci a nechávat si platit za to, že limity splní současně. I když bychom se vůbec nedivili, kdyby si Peugeot veškeré benefity schovával až pro Fiat, který dnes musí platit Tesle a má svůj podíl na tom, že se americká firma navzdory ztrátám ze samotné výroby a prodeje aut dostává pravidelně do černých čísel.

Oba koncerny přitom mají v budoucnu fungovat pod označením Stellantis. Pro čtvrtou největší automobilku světa přitom bude prioritou zlepšení operací v Číně. Jak totiž Tavares dodává, „žádný globální výrobce si nemůže dovolit chybět na největším trhu světa“. Zajímavá je ovšem strategie, se kterou šéf PSA počítá. V Číně má být totiž do budoucna nabízeno méně značek a méně modelů spadajících pod Stellantis, aby došlo k navýšení zisku.

Právě díky těmto krokům by s námi PSA i FCA měly zůstat i v roce 2030, jakkoli jisté samozřejmě nemá nikdo nic. Které automobilky do té doby nepřežijí, ukáže až čas.

Carlos Tavares říká, že část automobilek skončí kvůli enormním investicím do elektromobility dožije roku 2030. Foto: Renault

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec