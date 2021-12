Čech prodává asi nejzachovalejší Renault Mégane Coupé na světě, na jeho stav ne až tak draho před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Dříve narozeným může přijít jako včera, když o tomto autě snili jako novém či ojetém. Časy jeho slávy jsou ale dnes tak dávnou záležitostí, že v mezičase téměř všechny exempláře zmizely ze silnic. Tento se v Česku dožil současnosti jako zánovní vůz.

Může se zdát, že doby, kdy byl Renault Mégane první generace novým vozem, nejsou zase tak dávnou minulostí, jenže od jeho odhalení uplynulo už 26 let. Tehdy to byl prodejní superhit, jedno z nejprodávanějších aut v Evropě a Francouzi jimi ve formě hatchbacků, kombíků a sem tam i sedanů doslova zaplavili Evropu.

Vedle těchto vcelku obyčejných karosářských variant se ale první Mégane prodával také jako kupé a kabriolet. Jejich design byl zvláštní, nepostrádal ale eleganci a zejména kupé si na dnešní poměry získalo neuvěřitelně velkou popularitu. Spatřit jej svého času v bazarech nebylo nic mimořádného, mnozí mladí hoši o něm na přelomu milénia snili jako o relativně dostupné stylovce. Tyhle časy jsou ale dávno pryč.

Ani Renaulty té doby nepatřily k nejkvalitnějším a koroze jim rovněž nebyla cizí. Přidáme-li do hry fakt, že kupé přece jen nebyla tak častou volbou jako jiné karosářské verze, není divu, že dnes se v bazarech téměř nevyskytují. Na celém Mobile.de v tuto chvíli vidíme v prodeji pouhých 15 nepoškozených aut, z nichž naprostá většina má najeto stovky tisíc km nebo jsou zničené tuningem. Jeden z nabízených vozů se ale smutnému standardu dalece vymyká.

Zdá se být ve stavu blízkém dokonalosti, i když má na hrbu už 25 let, jde totiž o jeden z prvních vyrobených exemplářů vůbec. Přesto vypadá jako nový, neboť najel pouhých 21 600 km. Jde navíc o svého času vrcholné provedení s motorem 2,0 16V pod kapotou. Byl to docela rychlý stroj, s hmotností jen 1 095 kg jeho 147 koní slušně hýbalo, a tak se na stovku rozjel za 8,6 sekund a se zrychlováním skončil až na 215 km/h. To nejsou ani dnes ostudné parametry.

Vůz je od pohledu jako nový a prodávající tvrdí, že na světě už takový najdeme jen jediný. To potvrdit neumíme, jakkoli to nezní nepravděpodobně - jde nepochybně o velkou raritu, kterou jsme v prodeji nezahlédli už roky. Co je pozoruhodné, oním prodávajícím je Čech, muž z Náchoda, který je schopen garantovat stoprocentní originalitu a doložit veškerou historii včetně původní objednávky a kupní smlouvy. To už z vozu dělá skoro muzejní kousek.

Něco takového pochopitelně nemůže být levné, uvážíme-li ale mimořádnost tohoto vozu, pak je cena 12 800 euro, za kterou tento Mégane Coupe nabízí Němcům (asi 325 tisíc Kč), docela příznivá. Pokud si chcete s odstupem času splnit sen, na který jste na sklonku milénia prostě neměli peníze, je to výjimečná příležitost, která se už nikdy nemusí opakovat.

Kdysi docela obvyklý zjev i na českých silnicích je dnes ve stavu téměř nového auta ve vrcholné verzi s motorem 2,0 16V naprostou raritou, zvlášť prodávaný v ČR. Červený kousek skoro neodlišíte od toho z dobových propagačních záběrů. Ilustrační foto: Renault

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.