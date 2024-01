Čech prodává vzácnou Škodu Favorit bez střechy. Vzniklo jich jen 197, v rukou má poklad se sedmimístnou cenovkou před 5 hodinami | Petr Miler

Představa, že by dnes Škoda přišla s otevřeným autem, je naprosto utopická, přesto to není tak dávno, kdy se takové auto dalo koupit. Vzniklo u pražského Metalexu jako několik podobných před ním i po něm. A dnes platí za cennou sběratelskou raritu.

Pohledem na dnešní nabídku Škody se to nemusí zdát, kabriolety a roadstery s jejím logem ale v Česku vznikaly ještě nedávno. A nemyslíme teď pár konceptů, se kterými přišla tu sama automobilka, tu učni z jejího odborného učiliště. Byly to sériové a někdy dost svérázné stroje klidně s čtveřicí dveří, což je pro otevřené auto krajně neobvyklé řešení.

Tyto vozy ale nevznikaly přímo v režii automobilky, ta dala naposledy za vznik originální otevřené Felicii, což je už opravdu dávná historie. Stalo se tak přičiněním pražské firmy Metalex, která stojí nejen za slavnou supersportovní Tatrou V8, ale i Favoritem bez střechy zvaným MTX Roadster.

Právě ten je středobodem dnešního článku, zapomínat bychom ale neměli ani na pozdější skalpovanou Felicii, kterou pojmenovali MTX Cabrio, ani na Rapidy (teď myslíme kupé z 80. let) s plátěnou střechou, které vznikaly dokonce před rokem 1989. Ty nicméně mířily zejména na zahraniční trhy, MTX Roadster byl vyráběn mezi roky 1990 a 1996 a ucházel se i o publikum ze znovu svobodného Československa, později Česka.

MTX Roadster byl skutečně roadster, tedy dvoudveřový stroj s dvěma sedadly. To je bizarní samo o sobě, neboť Favority se vyráběly jen s pěti dveřmi a pěti sedadly, Metalex je až takto zásadně změnil. Možná jste z nich nějaký viděli, neboť jich vzniklo celkem 197. A byť většina byla znovu vyvezena, v českých luzích a hájích tohle auto potkat lze.

Teď na něj lze narazit dokonce v prodeji, jeden z místních majitelů jej nabídl k prodeji na webu Sportovní vozy. Auto pochopitelně vzniklo v Česku a jeho prvním majitelem byl samotný Metalex, který jej používal k prezentačním účelům. Rudý stroj byl vyroben v roce 1993 a od té doby najel jen 55 500 km. Vypadá bezvadně a je k němu prý nejen veškerá historická dokumentace, ale má i veteránskou testaci, takže vlastnit a provozovat ho půjde levně.

Levně ho ale nepůjde koupit, neboť majitel za auto požaduje 1 300 000 Kč - nešálí vás zrak, 1,3 milionu korun. To je na na 31 let staré „fávo” brutalita svého druhu, auto je technicky kompletně standardní, je to prostě „jen” Favorit bez střechy. Ale dnes je to zkrátka poklad, z oněch 197 aut určitě podstatná část dávno neexistuje. Jestli je to poklad hodný takové investice, posuďte sami, auto je případně k mání v Plzni.

Otevřený dvoudvéřový Favorit od MTX byl vzácností vždy, dnes je to rarita svého druhu. Toto je jeden z prezentačních kusů Metalexu na dobových fotkách, jiný je dnes k mání v Plzni. Jestli má hodnotu přes 1 milion korun, zvažte vy. Ilustrační foto: Metalex, tiskové materiály

