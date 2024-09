Ceněný sporťák „Mr. Beana” s bizarním interiérem nikdo nechce, dealer musel během půl roku slevit miliony včera | Petr Miler

Při pohledu na tohle auto se člověk musí ptát, co všechno ještě má Rowan Atkinson ve své sbírce. Jeho někdejší McLaren F1 je notoricky známý, o tomto stroji s jiným návykově točivým atmosférickým motorem to neplatí ani v nejmenším.

Kdejakého herce si přirozeně spojujeme s jedinou z jeho rolí, kterou nejvíce proslul, vedle Petera Falka a „jeho” Columba mě ale nenapadá nikdo, u koho by toto spojení bylo tak silné jako u Rowana Atkinsona. Ačkoli je britský komik inteligentním a vzdělaným člověkem, který se dokázal uplatnit i v jiných rolích, jeho - zde právem bez uvozovek - Mr. Bean svým úspěchem tak dalece zastínil všechno ostatní, co řekl či udělal, že mu tak dodnes říkají skoro všichni.

Zrovna v automobilové komunitě přitom máme dost důvodů vnímat Rowana Atkinsona úplně jinak než jen jako „šaška”. Jeho vášeň pro auta je legendární, jeho cit vytříbený, a protože si se svými příjmy může už dekády kupovat v podstatě cokoli, objevila se v jeho garážích slušná hrstka výjimečných aut. Nejslavněji se zařadil mezi 106 majitelů legendárního McLarenu F1, se kterým si nejen pořádně sjel, ale také na něm pořádně vydělal. Věděli jste ale, že v jeho garáži skončil také Lexus LFA?

Není to tak výjimečný stroj jako F1, druhý takový ostatně neexistuje, mezi ne úplně tuctová auta, která si Atkinson zamiloval, ale zapadá skoro dokonale. Klenotem vozu je 5,0litrový motor z dílen Yamahy, která ze svých útrob doluje za úžasného zvuku až 560 koní. Dnes to není až tak ohromující výkon, ale v roce 2012, kdy tento vůz vznikl, to bylo něco. Přesto dynamika LFA není marná ani současnou optikou - z 0 na 100 km/zrychlí h za 3,7 sekundy, maximální rychlost činí 325 km/h.

Nevíme o tom, že by Atkinson měl „tuctová” Lamborghini nebo Ferrari, to k němu nesedí, na druhou stranu dosud nikdo mimo jeho nejbližší okruh netušil ani to, že vlastní LFA. Rád si udržuje své soukromí a vidět jej za volantem tohoto auta skoro nešlo. Na tachometru má jen 3 000 mil (něco přes 4 800 km), z nichž většinu nejspíš nenajel. Auto totiž bylo dodáno jako nové do Japonska coby jeden z pouhých 198 exemplářů s volantem na pravé straně, do roku 2022 tam navíc zůstalo. Až pak si jej koupil „Bean” - šest servisů auto absolvovalo v Japonsku, dva v Británii v Milton Keynes (napadne vás lepší místo pro servis supersportu?), takže poslední a nejslavnější majitel s ním během dvou let vlastnictví jistě také pravidelně jezdil.

Auto je pozoruhodné rovněž svým barevným provedením. Zvenčí je celkem klasicky oděn do bílé, ale podívejte se dovnitř. Velmi zvláštním modročervený interiér je skutečné neobvyklý a těžko říci, čím Atkinsonovi učaroval - podobností s britskou vlajkou? Kdo ví, nic takového jsme v LFA dosud neviděli.

Prodej vozu má na starosti firma The Octane Collection v Rudgwicku v Británii a když jej nabídla už letos v zimě, mysleli jsme, že se u ní auto ani do jara neohřeje. Omyl, stojí tam pořád a jak informují kolegové z Auto Bildu, po půl roce strádání s prodejem firma musela s cenou dolů. Dnes za auto chce 839 995 liber, což je pořád tučných 21 milionů korun, je to ale o významných 5 milionů Kč míň než zprvu. Stojí to za nové zamyšlení nad jeho koupí? Možná ano. Interiér je velký bizár, ale na pořád zánovní LFA jsou desítky milionů korun obvyklá cena, tento má navíc s pozoruhodnou historii.

Lexus LFA je resp. byl jedním z mnoha klenotů do značné míry neznámé sbírky superaut Rowana Atkinsona alias Mr. Beana. Teď je na prodej ve špičkovém stavu i s velmi svérázným provedením interiéru. A klesá na ceně velmi kvapně, místo 26 milionů korun stojí už „jen” 21 milonů. Foto: The Octane Collection, publikováno se souhlasem

