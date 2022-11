Z nedostatku logistických kapacit je najednou přebytek, chaos dál vládne i ve světě aut včera | Petr Prokopec

/ Foto: Maersk, tiskové materiály

Věci se zjevně budou muset chvíli pohybovat ode zdi ke zdi, aby si našly novou rovnováhu. Ještě nedávno si výrobci a obchodníci stěžovali, že přeprava jejich zboží vázne. Nyní jsme v úplně opačné situaci.

Pro řadu firem představují Vánoce to nejdůležitější období roku. Tržby z několika málo týdnů totiž zastíní klidně i několikaměsíční objem. Právě proto se obchodníci na toto období velmi pečlivě připravují a vánoční reklamy pouští do éteru pomalu již na konci léta. Dle expertů je taková investice dlouhodobého rázu, neboť během jednoho období se obvykle nevrátí. Obchody si nicméně potřebují zákazníky zaháčkovat natolik, aby ti se k nim v následujících letech vraceli opakovaně, i kdyby konkurence přišla s lepšími nabídkami.

V minulých letech přitom panovala pomalu jediná jistota. Tedy že vánoční kampaň odstartuje dříve než v roce předchozím a bude pompéznější. Letošní rok nicméně provází značná nejistota, která je dána vším, co se děje kolem nás, v poslední řadě i válkou na Ukrajině. V jejím důsledku začala eskalovat i energetická krize vyvolaná dlouhodobě nešťastnou politikou EU. Účty mnoha domácností tak raketově vzrostly a jakkoli lidé zatím ještě nepadají do náruče chudoby, lépe se letos má málokdo.

To vede k zaklapnutí peněženek mnohých, což má pochopitelně své následky. Jedním z nich je hromadící se množství prázdných kontejnerů v přístavech a překladištích. Zatímco loni touto dobou jel byznys naplno a spediční firmy pomalu nevěděly, jak vyřizovat další nové objednávky, letos tu máme spíše ticho po pěšině. Ony kontejnery jsou tedy prázdné a nikdo neví, co s nimi. Takový přístav v Houstonu si proto za období delší než sedm dnů již začal účtovat poplatky.

Řada firem se tak kontejnerů začíná zbavovat všemi možnými způsoby, stejně jako se snaží zákazníky zaujmout nižšími cenami. Ve srovnání se špičkou loňského roku přitom došlo na opravdu razantní zlevnění, neboť za 12metrový kontejner se dnes platí 2 773 dolarů (cca 65 300 Kč). Tedy o 73 procent méně, což již pomalu nemá daleko k přepravě zdarma. Nicméně kde nejsou kupující, tam není třeba nic přepravovat. A tento trend má dále pokračovat, aktuálně bylo zrušeno již 14 procent zastávek na nejrušnějších cestách, jenž se měly odehrát zkraje prosince.

Podle informací CNBC mělo jít o ty transfery, kdy spediční firmy posílají na moře lodě s prázdnými kontejnery, jen aby ty se jim nehromadily v jednom přístavu. Zvláště když zapotřebí jsou jinde kvůli nakládce. Ovšem i poloviční vytížení vedlo k nemalým ziskům. S tím je ale zjevně konec, přičemž nikdo dnes nedokáže s jistotou říci, kdy se období blahobytu vrátí. Likvidace kontejnerů či jejich rozprodej na buňky určené k bydlení je tak jedním z možných východisek.

Svět se zkrátka dále ponořuje do chaosu. Není tomu totiž až tak dlouho, co byl kontejnerů nedostatek a firmy si byly ochotné i připlatit, aby se posunuly ve frontě na čelní příčky. Nyní tu ale máme pravý opak, i přes neskutečné zlevnění dopravy se prázdné kontejnery hromadí všude možně. Ale tak to zkrátka chodí, nabídka a poptávka po kdečem si hledají nové rovnovážné stavy a totéž čekejme i ve světě aut.

Výrobci v předchozích letech žili v atmosféře nedostatečných výrobních kapacit a vysoké poptávky, která se v uplynulých měsících změnila v prudký pokles zájmu o nové i ojeté vozy. V případě těch nových mohou automobilky docela dlouho žít z objednávek učiněných dříve (i když je otázkou, kolik lidí si nakonec dávno objednaný vůz nepřevezme), pokud se ale rychle něco nezmění, budou v určitou chvíli náhle konfrontovány s tím, že výrobních kapacit je příliš mnoho. Pak se teprve začnou dít věci - v principu budou nikoli nepodobné těm, které dnes zažívají speditéři.

Společnost Maersk je největší spediční firmou svého druhu. Ovšem i ona uvádí, že poptávka po převozu kontejnerů soustavně padá a podobné to prý bude i se ziskem. Ilustrační foto: Maersk, tiskové materiály

Zdroj: CNBC

Petr Prokopec

