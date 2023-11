Číňané dobývají Evropu i se spalovacími auty, Němci vyzkoušeli vybaveného soupeře Octavie za 519 tisíc Kč před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nedá se říci, že by čínská alternativa Octavie oslnila, při své ceně a výbavě ale dává prostor autu leccos odpustit. Co můžete odpustit Octavii, která dnes jako oholený liftback nebo kombík s nejslabším motorem startuje na 620 tisících?

Co vám dnes Škoda prodá za 520 tisíc korun? Sáhnout můžete po prakticky jakékoli verzi modelu Fabia, stejně jako dosáhnete i na některé varianty dua Scala/Kamiq. To je ale vše, zbytek nabídky se již přestěhoval do vyšších sfér. Mladoboleslavští se tak opravdu nemohou divit poklesu zájmu a spíš by se měli připravovat na ještě větší pád prodejů. Čínské automobilky se totiž do Evropy nechystají jen se svými elektromobily, ale rovněž s vozy, které jsou osazené spalovacími motory. A tím se v poměru hodnoty a ceny dostávají na ještě lepší úroveň než elektromobily.

Jedním z takových aut je Omoda O5, které je ve své domovině známé jako Cherry Arrizo 5 Plus. Do Ruska pak dorazilo s označením S5, pro zbytek starého kontinentu ale platí zmíněné označení. Jinak jde ale pořád o stejný vůz, což znamená, že i my budeme mít nakonec možnost sáhnout po 4,63metrovém sedanu, jehož pohon dostala na starosti přeplňovaná jedna-pětka. Ta na přední kola posílá v Rusku 147 koní výkonu a 230 Nm točivého momentu.

Jaké naladění bude spojené se západnějšími částmi Evropy, zatím můžeme jen spekulovat. Provedení pro Rusko bylo totiž uzpůsobeno spalování benzinu s nižším oktanovým číslem, čínské Arrizo však oproti tomu pohání varianta motoru disponující 158 koňmi. Automobilka ale má přijít se specifickým naladěním, které výkon pošle ještě výš, počítejme tedy s více jak 160 kobylami.

Naši němečtí kolegové z Focusu Omodu O5 v přeprodukčním provedení pro EU již vyzkoušeli a mají k ní pár poznámek. Jejich největší výtky míří k podvozku, který prý k pozadí posádky až příliš přenáší imperfekce nedokonalosti silnice. Přímé řízení ale vše lehce vyvažuje. V případě zmiňovaného hnacího ústrojí je pak logické, že výkon okolo 150 koní není stádem, které by trhalo asfalt. Na druhou stranu je však možné počítat s maximálkou 195 km/h a reálnou průměrnou spotřebou 6,4 l/100 km, která je na velký benzinový sedan (4 644 mm délky, Octavie měří na délku 4 689 mm) příznivá.

Podobný názor panuje v rámci interiéru. Sedadla jsou velkorysá a snadno ubytují i pětici dospělých. Polokožené čalounění navozuje prémiový dojem a ve hře zůstalo i pár tlačítek, jenž usnadňují přístup k těm nejužívanějším funkcím. Mezi ně patří i různé asistenční systémy jako třeba monitoring jízdy ve zvoleném pruhu či kontrolu odstupu od vpředu jedoucího vozu. Na všechny ostatní pak dosáhnete skrze přehledný 10,25palcový dotykový displej multimédií.

Výrazná kritika čehokoli chybí, což je ve finále asi to nejlepší reálně možné hodnocení. Číňané se totiž evidentně začínají prosazovat i ve hře, která byla dosud zaslíbena především Evropanům. Ti se navíc snaží spalovací motory opustit, i když zůstávají jasně nejžádanějším zbožím. Něco takového je skutečně krátkozraké, však pokud lidé nemají ani na onu Octavii od 620 tisíc, stěží si koupí Enyaq za dvojnásobek s poloviční využitelností. Co jim tedy zbude? Jak asi tušíte, jsou to autobazary nebo showroomy čínských výrobců.

Omoda O5 působí jako přijatelná alternativa, která je už za základní cenu od 21 200 Eur (519 tisíc Kč) bohatě vybavena prakticky vším myslitelným a připlatit lze pouze za vrcholnou verzi s většími litými koly a panoramatickým střešním oknem, která pořád stojí jen o 2 000 Eur (49 tisíc Kč) víc než základ. Tady spousta lidí vážně nebude mít co řešit, ať už se nám to líbí nebo ne.

Omoda O5 je čínským ekvivalentem Škody Octavia. Největší výtky jsou u ní spojené s podvozkem, výrazná kritika však chybí. Mezi pozitiva jednoznačně patří podstatně nižší cena než u mladoboleslavského vozu spojená s vysokou výbavou. Foto: Chery/Omoda

