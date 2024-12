Člen Schumacherovy ochranky ukradl fotky paralyzovaného šampiona. Rodinu vydíral o 377 milionů, pak sklapla past před 5 hodinami | Petr Prokopec

Zdravotní stav jednoho z nejlepších závodních pilotů všech dob je i jedenáct let po jeho osudové nehodě tajemstvím, které láká také nepoctivé živly. V tomto případě přišla rána přímo z Schumiho nejužšího okolí, plán dostat se tak ke stamilionům korun ale nevyšel.

Od nešťastného lyžařského incidentu, při kterém Michael Schumacher utrpěl život ohrožující úraz hlavy, uplyne na sklonku prosince už jedenáct let. Od té doby ovšem sedminásobného mistra světa kromě jeho rodiny a nejužšího kruhu přátel nikdo neviděl. Soustavně se tak spekuluje o jeho zdravotním stavu, přičemž někteří jej mají již za mrtvého, zatímco další doufají, že se postupně dostává do někdejší kondice a na veřejnosti se ukáže i promluví co nevidět.

Realitou může být cokoli mezi oběma extrémy. Zkazky o tom, že se Michael v září zúčastnil svatby své dcery Giny-Marie, zatímco hostům byly zabaveny mobily a fotoaparáty, aby se náhodou ven nedostaly Schumiho snímky, sice nahrávají druhé zmíněné možnosti, jenže i tyto informace jsou z ranku „jedna paní povídala“. Obecně tedy stále platí jen tolik, že nevíme nic. Rodina zdravotní stav nadále střeží jako to největší státní tajemství, což ale naneštěstí i přitahuje negativní pozornost.

PlanetF1 nyní informuje o tom, kterak se na popsaném stavu pokusil zbohatnout dnes už bývalý člen Schumacherovy ochranky Markus Fritsche. Podle vyšetřovatelů se Fritsche na sklonku letošního jara dozvěděl o tom, že brzy bude propuštěn. Proto začal se synem Danielem Linsem a svým známým Yilmazem Tozturkanem spřádat plán, který se točil okolo fotografií a videí paralyzovaného Michaela. Hrozba byla prostá - pokud by rodina nezaplatila požadovaných 15 milionů Eur (cca 377 milionů Kč), došlo by na jejich zveřejnění.

Fritsche měl využít svého přístupu člena ochranky a ukrást více než 1 500 fotek a 200 videí, které následně vynesl na čtyřech USB ven. Tozturkan pak následně rodinu 3. června kontaktoval nejprve telefonicky a posléze ji zaslal email s důkazem, že materiály má. Další email s dalšími fotkami a požadovanou sumou pak Schumacherovým zaslal 11. června. Svou elektronickou stopu však špatně zahladil, a tak se policii podařilo vypátrat dokonce i jeho telefon. Hned 19. června pak byla celá zmíněná trojice zatčena ve Švýcarsku.

Fritsche a jeho syn byli v mezičase propuštěni na kauci, Tozturkan ovšem zůstává za mřížemi, a to až do prvního soudního stání, na které má ve Wuppertalu dojít ještě tento měsíc. Žaloba požaduje minimálně čtyřleté vězení, vzhledem k míře nemorálnosti popsaného jednání, výši požadované sumy a významu potenciálních poškozených však může být celá povedená trojice za své skutky „odměněna“ přísněji. Rozsudek nicméně bude vynesen až příští rok.

Dodejme, že to není poprvé, co se rodina musí s něčím takovým potýkat. V roce 2017 pětadvacetiletý muž vyhrožoval, že ublíží Michaelovu synovi Mickovi, pokud nedostane zaplaceno 900 tisíc Eur (22,6 milionu Kč). Loni pro změnu musel soud řešit spor s německým magazínem, jenž vyrukoval s „prvním rozhovorem po nehodě“, ten však neproběhl za účasti Schumachera, nýbrž umělá inteligence odhadovala, co by asi tak Schumi dnes řekl.

Jak je na tom Michael Schumacher zdravotně? Kromě rodiny, pár známých a lékařů to nikdo neví, celé tajemství ale naneštěstí přitahuje i špatné lidi. Jedním z nich byl i dnes již bývalý člen ochranky, který zkusil rodinu vydírat poté, co jí ukradl soukromé záběry paralyzovaného šampiona. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: PlanetF1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.