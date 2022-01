Co se stane, když dobíjecímu hybridu dojde benzin a zůstane vám aspoň elektřina v baterkách? před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Dobíjecí hybridy vznikly od toho, abyste měli primárně elektrické auto, které umí jet na benzin, když baterky dojdou. Ale co když se stane opak? Tedy dojde vám benzin a baterky jsou stále nabité? Mělo by to pro další jízdu stačit, realita je ale jiná.

Na první pohled se plug-in hybridní vozy zdají být ideálem. U většiny z nich totiž kapacita baterií bez problémů stačí na denní potřeby, při víkendových cestách na chatu pak hlavní roli tahouna přebírá spalovací jednotka. Ta je sice doprovázena menší palivovou nádrží, než jakou mají čistě benzinové či dieselové varianty, ovšem jelikož její opětovné naplnění zabere jen desítky sekund, nejde až o takový problém. Vlastně by nás proto nepřekvapilo, kdyby při současném politickém tlaku prodeje plug-in hybridů stoupaly raketovým tempem.

Realita je nicméně o trochu jiná. Registrace sice rostou, ovšem v případě ryzích elektromobilů je vzestup ještě vyšší. Zčásti za tím stojí o poznání vyšší dotace, zčásti pak fakt, že ve skutečném světě plug-in hybridy nejsou zase tak ideální, jak se může zdát. Dva motory na palubě auto zdražují, činí jej těžkým a sladění jejich fungování je velmi náročný úkol. Ve výsledku to tak bývají dost mizerná auta - těžká, obtížně ovladatelná, navzdory vysokému výkonu ne až tak dynamická a nakonec ani nijak zvlášť efektivní.

V tom, co mají dělat primárně, ovšem fungují. Když vám dojde elektřina, spalovací motor auto bez problémů doveze do cíle, problém je snad jen v tom, že když jedete opravdu rychle, nikdy už znovu nemáte výkon celé soustavy k dispozici. Co ale když se stane pravý opak? Tedy dojde vám benzin v palivové nádrži, ale elektřinu stále máte? Čistě teoreticky by to neměl být problém, neboť dobíjecí hybrid umí jet na ryze elektrický pohon. Praxe je ale o poznání složitější, jak ukázal pokus kolegů z Carscoops.

Může to být auto od auta jiné, minimálně u Fordů ale na elektrickou část hnacího ústrojí nemůžete bez paliva v nádrži úplně spoléhat, i kdybyste baterie měli plně nabité. Kolegové u Fordu Kuga PHEV prakticky vyprázdnili palivovou nádrž, zatímco baterie dobili na maximum. Následně pak s rezervním kanystrem za zády vyrazili do provozu a nádrž vyjeli do mrtě. Trvalo to déle, než doufali, ale tak už to bývá - i s nulou na přístrojovém štítu mohou moderní auta urazit desítky kilometrů.

Pokud vám u spalovacího vozu někdy začalo docházet palivo, pak jste jednoduše dělali vše proto, abyste se s co nejlehčí nohou na plynu dostali k čerpací stanici. Zda jste dosáhli svého cíle, nechme nyní stranou. Podstatné je přímočaré chování hnacího ústrojí. Pokud jste mu šlápli na krk a vysáli poslední kapky pohonných hmot, pak jednoduše došlo k jeho vypnutí. Přičemž pokles výkonu se dal zaznamenat jen posledních pár vteřin před „smrtí“.

U zmiňovaného plug-in hybridního Fordu ale bylo vše trochu jiné. Poté, co spalovací jednotka v důsledku nedostatku paliva již nenaskočila, palubní elektronika omezila výkon elektromotoru na pouhých 48 koní, již se náhle museli vypořádat s 1 844 kilogramy hmotnosti. Souběžně s tím se pak na palubní desce objevil nápis „Stop Safely Now“. Výzvu k bezpečnému zastavení kolegové neignorovali, ovšem jen proto, aby vůz vypnuli a poté znovu zapnuli.

Na malou chvíli díky tomuto triku dostali zpět k dispozici plný výkon elektromotoru, tedy 120 koní, ovšem následně řídicí jednotka znovu zavelela k restrikcím. Další vypnutí a zapnutí už ale znovu nepomohlo - elektronika už neumožnila zařazení automatu do polohy D i přesto, že udávaný dojezd na elektřinu měl činit 35 km. A rozjetí neumožnilo ani dolití pohonných hmot z kanystru do nádrže, které měly podle elektroniky samotného auta stačit na dalších 39 km.

Jinými slovy - vůz měl elektřinu, měl benzin a schopen jízdy nebyl ani na jedno. Po konzultaci s automobilkou dostali typ na odpojení baterie vozu na 5 minut, tedy jakýsi hodně tvrdý restart, což skutečně zafungovalo. Kdo to ale v praxi bude dělat? Nelze tedy ani říci „konec dobrý, všechno dobré“, místo toho tu máme spíše zjištění, že plug-in hybridy zkrátka bez spalovacího motoru a jeho životadárné tekutiny nedokážou spolehlivě fungovat, i když mají plnou baterku. Pokud si tedy tu chcete užívat, nesmíte zapomenout tankovat, i když benzin prakticky nepotřebujete.

Ford Kuga PHEV vás vyjde minimálně na 969 900 Kč. To není zrovna málo na vůz, který v čistě elektrickém režimu zvládne jen 137 km/h. Benzin v nádrži navíc musí mít, i když ho nepoužíváte, bez něj se chová hodně nevyzpytatelně. Foto: Ford

